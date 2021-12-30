Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 31/12, 3 con giáp phạm TƯƠNG PHÁ, cục diện TƯƠNG XUNG ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và cuộc sống

Tâm linh - Tử vi 30/12/2021 16:48

Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 31/12, ngày cuối cùng của năm 2021 sẽ có nhiều biến động. Nhất là 3 con giáp này sẽ chịu ảnh hưởng của cục diện tương phá, mọi thứ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

 

Tuổi Dần

Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 31/12, người tuổi Dần cần tìm cách thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực để hướng tới những giá trị tích cực hơn. Hãy tìm xem đâu là lý do để con giáp này cứ mãi buồn như thế.

Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 31/12, 3 con giáp phạm TƯƠNG PHÁ, cục diện TƯƠNG XUNG ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và cuộc sống - Ảnh 1
Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 31/12, Thổ Mộc xung khắc cho thấy người tuổi Dần có bất đồng. Ảnh minh họa: Internet

Thổ Mộc xung khắc cho thấy có bất đồng, nếu như có vấn đề không hài lòng hay những quan điểm trái ngược nhau, con giáp này nên thẳng thắn nói chứ không bàn luận sau lưng. Có thể khi bản mệnh thành thật không có quá nhiều bạn bè, nhưng những người bên cạnh đều rất đáng tin cậy. Trong tình yêu, tuổi Dần phải đối mặt với sự cô đơn khi mà tìm kiếm mãi nhưng chẳng thấy được người tâm đầu ý hợp với mình.

Tuổi Thìn

Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 31/12, cục diện tương phá nhắc nhở tuổi Thìn nên tỉnh táo để xử lý những rắc rối bất ngờ xảy ra trong ngày, thậm chí có những việc con giáp này tưởng là chuyện chẳng có gì nhưng vẫn có rắc rối tiềm tàng.

Không những vậy, Thổ khí vượng sẽ không tốt cho vấn đề sức khỏe của bản mệnh, nếu ai có bệnh nền thì nên cố gắng hoàn thành công việc sớm để có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Ngoài ra, việc thức khuya thường xuyên có hại cho sức khỏe, do đó, bản mệnh nên điều chỉnh lại sinh hoạt của mình.

Tuổi Mùi

Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 31/12, tuổi Mùi gặp cục diện tương xung nên có thể vì thế mà không kiểm soát được cảm xúc của mình. Vốn là người kiềm chế nhưng khi bùng nổ thì con giáp này có thể trở nên rất đáng sợ.

Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 31/12, 3 con giáp phạm TƯƠNG PHÁ, cục diện TƯƠNG XUNG ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và cuộc sống - Ảnh 2
Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 31/12, tuổi Mùi gặp cục diện tương xung nên có thể vì thế mà không kiểm soát được cảm xúc của mình. Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này nên tìm cách giải tỏa những căng thẳng mình đang gặp phải, đừng để mình khiến cho mọi người mất vui. Hung tinh xuất hiện còn là dấu hiệu cho thấy kẻ tiểu nhân có thể đang tìm cách để lừa gạt tiền bạc của con giáp này. Hãy nhớ, thời điểm này chưa phải lúc thích hợp để bản mệnh đưa ra những quyết định lớn về tiền bạc, nên thận trọng.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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Chia buồn với 3 con giáp đầu tuần mới thứ 2 ngày 27/12/2021 sẽ có một ngày không suôn sẻ, công việc và sự nghiệp cũng ảnh hưởng khá nhiều.

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