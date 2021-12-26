Đúng ngày mai, thứ 2 ngày 27/12, 3 con giáp Kiếp Tài ngăn trở, tài lộc không thông, cẩn thận mất tiền của, xui xẻo tìm đến

Đúng ngày mai, thứ 2 ngày 27/12, vấn đề liên quan tới tiền bạc là một trong những vấn đề khiến cho người tuổi Dần bận tâm hơn lệ thường trong ngày Kiếp Tài ngăn trở. Dường như bạn đang khăng khăng bảo vệ những lý lẽ, quan điểm sống của mình mà bỏ qua việc lắng nghe người khác nghĩ gì. Điều này về lâu dài không mang lại điều tích cực cho bạn đâu.

Hôm nay bản mệnh cẩn thận với chuyện tiền nong của bạn trong ngày này. Nhất là khi bạn chuyển tiền sẽ dễ bị để sai số, việc giấy tờ cũng dễ nhầm lẫn, do đó, nên nhờ người khác soát lỗi cho bạn sẽ tối ưu hơn.

Đúng ngày mai, thứ 2 ngày 27/12, Lục Xung xuất hiện cũng là lời nhắc nhở con giáp tuổi Mão nên tránh to tiếng. Sự nóng nảy của bạn sẽ có thể làm hỏng mối quan hệ hiện tại, bạn phải kiểm soát vấn đề cảm xúc của mình tốt hơn. Trong hôm nay lại thêm Tỷ Kiên nên bạn chẳng muốn tin ai, cũng không cho phép mình chia sẻ những tâm tư đối với bất cứ ai.

Mộc – Thổ xung khắc ảnh hưởng tới kế hoạch tiền bạc của bạn, do đó, bạn nên tránh mất kiểm soát để cho cảm xúc làm chủ đến nỗi bạn mua sắm bốc đồng chỉ vì sở thích nhất thời, hoặc bạn mua chỉ giải quyết nỗi buồn đang ngự trị trong tâm mình.

Tử vi tuổi Dậu

Đúng ngày mai, thứ 2 ngày 27/12/2021, Dậu Dậu Tự Hình khiến con giáp này hay trách móc bản thân chỉ vì một chuyện nhỏ mà bạn không làm được. Những kỳ vọng quá to lớn của con giáp tuổi Dậu có thể là nguồn cơn cho chính những nỗi thất vọng của bạn ngày hôm nay khi bị Thiên Quan ngăn trở đấy nhé. Đừng quên rằng trong khi bạn chỉ chú ý đến mong muốn của mình thì bạn dường như đang bỏ qua những cảm nhận, suy nghĩ của đối tác, và điều này là rất quan trọng đấy.

Đúng ngày mai, thứ 2 ngày 27/12/2021, Dậu Dậu Tự Hình khiến con giáp này hay trách móc bản thân chỉ vì một chuyện nhỏ mà bạn không làm được. Ảnh minh họa: Internet

Sức khỏe của bản mệnh hôm nay không được khả quan, do đó chớ nên chủ quan người tuổi Dậu nhé. Nhất là thời tiết miền Bắc ngày càng lạnh hơn như thế này thì nhất định phải giữ ấm.

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