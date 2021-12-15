Đúng ngày mai 16/12/2021, 4 con giáp bị ‘Thần Tình Yêu’ xa lánh, liên tiếp gặp chuyện buồn trong tình cảm, còn bị lừa tình lẫn tiền

Chuyện tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng, 4 con giáp dưới đây là minh chứng cụ thể nhất. Trong ngày 16/12/2021 bản mệnh nên hết sức đề phòng tránh bị lừa gạt cả tình lẫn tiền.

Tuổi Tỵ: Tình duyên của tuổi Tỵ hôm nay (16/12) xấu. Bạn biết không, đừng nên giữ thái độ nhập nhằng với quá nhiều bạn khác giới. Công việc, bạn nên tham gia nhiều hơn vào các hoạt động chung để cải thiện kỹ năng của mình. Tài vận không tốt và nếu tuổi Tỵ cứ tiêu tiền vào những thứ không cần thiết thì đó là sai lầm.

Tuổi Ngọ: Trong ngày thứ Năm này, tình cảm của tuổi Ngọ xấu. Bạn đừng cố chấp một cách mù quáng. Hãy biết lắng nghe. Công việc của tuổi Ngọ rất tốt, nỗ lực của bạn được đồng nghiệp ghi nhận. Tuy nhiên, tài vận của tuổi Ngọ hôm nay không tốt. Bạn dường như quá quan tâm đến chuyện tiền bạc và rồi để lỡ mất cơ hội.

Tình duyên không tốt với tuổi Mùi trong ngày thứ Năm, 16/12/2021. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi: Tình duyên không tốt với tuổi Mùi trong ngày thứ Năm, 16/12/2021. Hai bạn đang có những hiểu lầm, hãy nói chuyện và giải tỏa. Công việc của tuổi Mùi hôm nay rất tốt. Mọi nhiều vụ được giao đều hoàn thành xuất sắc. Với tài vận, lời khuyên là bạn đừng tiêu xài hoang phí.

Tuổi Thân: Trong ngày 16/12, tình duyên không tốt, hãy tránh xa những người đào hoa để không bị lừa gạt. Công việc, đây là ngày lý tưởng để lập kế hoạch công việc. Hãy chuẩn bị tốt nhất cho những mục tiêu mới. Tài vận của tuổi Thân ngày thứ Năm rất tốt. Nếu mua vé số, bạn có thể sẽ nhận được vận may.

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