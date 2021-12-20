Tử vi con giáp tuần mới (20 - 26/12), 3 con giáp xui xẻo nhất tuần, nên cẩn trọng kẻo dễ mang họa vào thân, mất hết tiền của

Tâm linh - Tử vi 20/12/2021 10:05

Hãy xem trong tuần mới này (20 - 26/12), 3 con giáp nào nên hết sức cẩn trọng kẻo gặp xui xẻo, mang họa vào thân.

 

Con giáp tuổi Tý

con giáp xui xẻo tuần này (20 - 26/12), người tuổi Tý sẽ phải chịu những biến động nhất định trong vận trình. Một vài thách thức sẽ khiến bạn cảm thấy hoang mang, bối rối, nhưng xét trên phương diện tích cực, đây cũng là cơ hội cho bạn trong tương lai.

Tử vi con giáp tuần mới (20 - 26/12), 3 con giáp xui xẻo nhất tuần, nên cẩn trọng kẻo dễ mang họa vào thân, mất hết tiền của - Ảnh 1
Trong tuần này (20 - 26/12), người tuổi Tý sẽ phải chịu những biến động nhất định trong vận trình. Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc trong tuần chủ yếu vẫn giậm chân tại chỗ. Bản mệnh nên có sự rõ ràng trong những vấn đề liên quan tiền bạc, đồng thời không quá tin tưởng vào các mối quan hệ chỉ ở mức qua lại xã giao “tránh tiền mất, tật mang”.

Con giáp tuổi Thìn

Trong tuần này, Thìn cũng không tránh khỏi gặp phải những điều không mong muốn trong sự nghiệp. Để hạn chế ảnh hưởng của các hung tinh, bạn cần hạn chế tính cách nóng nảy. không những vậy, chuyện tiền bạc không có dấu hiệu phát triển.

Ngoài ra, bản mệnh còn phải đề phòng kẻ tiểu nhân do hung tinh Thiên Cẩu mang lại. Con giáp tuổi Thìn chớ nên tin người quá mức, làm gì cũng cần phải hết sức cẩn thận, tránh chủ quan lơ là, coi chừng kẻ gian hãm hại.

Con giáp tuổi Mùi

Phương diện tài lộc gặp nhiều bấp bênh trong tuần này khiến người tuổi Mùi khá đau đầu. Dù bạn có những cơ hội nhất định để kiếm tiền song Đại Hao hung tinh đã phá hỏng tất cả. Nhiều sự cố bất ngờ xảy ra, con giáp xui xẻo tuần này phải bỏ ra một khoản không nhỏ mới có thể giải quyết được.

Tử vi con giáp tuần mới (20 - 26/12), 3 con giáp xui xẻo nhất tuần, nên cẩn trọng kẻo dễ mang họa vào thân, mất hết tiền của - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình công danh sự nghiệp không có nhiều biến động. Mọi thứ diễn ra khiến Mùi có cảm giác chán chường thiếu động lực cố gắng. Vì thế, nếu muốn phát triển nhanh chóng hơn, chính bạn là người cần phải tìm cách thay đổi chứ đừng trông chờ vào bất cứ ai.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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