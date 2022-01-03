Tháng Chạp mở cửa đón Thần Tài, 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón lộc tiền bạc đổ về, quý nhân dẫn đường chỉ lối

Ngọ gặp Dần cũng giống như Ngọ đang chạy vào rừng dưới ánh mặt trời, tức là có cơ hội thể hiện tốc độ, sức mạnh và tài năng của mình. Hơn nữa cát tinh “Kim Quỹ” và “Tương Tinh” cũng đem lại quan vận hanh thông và nhiều điều may mắn. Chính vì thế trong tháng chạp sẽ có vô số tin vui đến với người tuổi Ngọ.

Ngọ là Hỏa, Kim lại sợ Hỏa, mà Kim đại diện cho tiền bạc của Ngọ, Dần thì không chứa Kim, nghĩa là năm Nhâm Dần bạn không lo lắng về chuyện tiền bạc, không tham vọng và cũng không có kế hoạch quản lý tiền bạc. Thu nhập chính của bạn tới từ lương, nên cẩn thận trong việc đầu tư tài chính.

Theo Ngũ hành, Mùi thuộc Thổ. Mộc lại tượng trưng cho sự nghiệp của Mùi. Trong tháng chạp, mùi sẽ gặp được quý nhân trợ giúp để bắt đầu 1 sự nghiệp hoặc dự án kinh doanh mới. Nếu có lời mời về công việc mới hoặc có cơ hội thăng tiến, Mùi hãy biết cách nắm bắt nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Mùi tương ứng với Thổ, Thổ lại hấp thụ Thủy, Thủy đại diện cho tiền bạc của Mùi. Dần lại tương ứng với Mộc và không chứa Thủy, nghĩa là năm mới Mùi không cần lo về chuyện tiền nong. Bạn có 1 công việc tốt với nguồn thu nhập ổn định. Có 1 lưu ý là năm nay Mùi sẽ không có nhiều may mắn kiểu "trời cho" nên khi đầu tư vào thứ gì đó thì hãy nghiên cứu kỹ và nhất định không được quá tham lam. Cũng chú ý hạn chế cho bạn bè hoặc người thân vay tiền và nên gom góp tiết kiệm 1 ít cho bản thân.

Tuổi Thân

Thân mà gặp Dần thì giống như Thân nhảy múa ở trên cây, đó là dấu hiệu của niềm vui, chiến thắng và sự hưởng thụ. Tử vi tháng 12/2021 tuổi Thân âm lịch, con giáp này đón tháng mới hung cát đan xen, có tốt có xấu. Chính vì vận khí bấp bênh như vậy, bản mệnh cần phải thực sự quyết tâm mới có thể theo đuổi mục tiêu của mình tới cùng và đạt được thành quả xứng đáng.

Ảnh minh họa: Internet

Thân là Kim Dương, Mộc thì sợ Kim, Mộc lại đại diện cho tiền bạc của bạn. Dần là Mộc Dương, là cây cao có nhiều lá, do đó Dần sẽ mang lại nhiều may mắn về chuyện tài chính cho tuổi Thân trong năm mới, nếu biết nắm bắt cơ hội có thể giàu có, thậm chí đổi đời.

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm