Tháng Chạp điểm tên 4 con giáp giàu nhất, cát tinh chiếu rọi, rủng rỉnh tiền tiêu Tết

Bước sang tháng 12/2021 âm lịch, tin vui là vận trình của người tuổi Tý có nhiều khởi sắc rất rõ rệt ở hầu hết các phương diện trong tháng cuối cùng của năm. Con giáp này điềm báo có quý nhân đồng hành, dìu dắt vượt khó, nên khởi sự trong tháng dễ thành. Các kế hoạch diễn ra suôn sẻ tạo thêm tự tin cho bản mệnh.

Tài vận trong tháng cuối năm khá vượng. Công việc suôn sẻ hứa hẹn thu nhập cũng tăng tiến. Đặc biệt, tử vi học có nói vào tháng 12 âm, tuổi Tý gặp thời cơ tốt, nếu biết tận dụng thì sẽ gặt hái nhiều thành công rực rỡ trong công việc, đảm bảo cho họ có một cuộc sống đủ đầy mà nhiều người ngưỡng mộ.

Xem tử vi tháng 12/2021 tuổi Sửu âm lịch, vận trình tháng Chạp của tuổi này thăng trầm khó đoán. Cơ hội khẳng định bản thân vẫn có nhưng đồng thời, bản mệnh cũng phải đối mặt với không ít thách thức. Dù công việc bận rộn và có khá nhiều chuyện cần giải quyết nhưng con giáp này vốn được đánh giá cao bởi khả năng điều tiết công việc tốt nên việc khó cũng có thể ứng biến kịp thời.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong tháng Chạp này, tuổi Sửu có cơ hội thể hiện tài năng rõ nét của họ trong công việc. Đường tài lộc trong tháng vẫn ổn định, phải đợi tới cuối tháng mới có khoản thu đáng kể đến từ thưởng Tết, bạn cần chăm chỉ và nỗ lực hết mình như vậy bạn sẽ có thu hoạch xứng đáng.

Tuổi Dần

Trong tháng 12/2021 âm lịch, người tuổi Dần tài lộc có tài tinh soi rọi nên có chuyển biến tốt. Chính Tài dồi dào, nguồn thu nhập chính tăng, một số thu nhập ngoài luồng cũng khả quan, cần có cách quản lý tài chính chặt chẽ và khoa học hơn để tính chuyện tích lũy lâu dài. Trong tháng cận Tết, bạn cũng phải đề phòng mất trộm hoặc bị lừa đảo.

Ảnh minh họa: Internet

Xem tử vi tháng 12/2021 của 12 con giáp âm lịch, tuổi Dần được cát tinh Kim Quỹ chủ về tiền bạc chiếu rọi, tháng 12 âm này tình hình tài chính của tuổi. Tuy nhiên, vận trình sự nghiệp của tuổi Dần có không ít sự biến động, khó giữ được sự ổn định như trước đó. Chịu ảnh hưởng của Nguyệt Lệnh lâm đất Thai, công việc lúc thuận lợi, khi lại bế tắc, rất khó đoán trước.

Tuổi Mão

Tử vi tháng 12/2021 của 12 con giáp âm lịch nhận thấy, có vẻ như Tết Nguyên đán đã cận kề nhưng người tuổi Mão vẫn chẳng thể có tâm trạng hân hoan đón Tết khi còn rất nhiều việc dang dở cần hoàn thiện gấp và cả những áp lực đang đè nặng lên vai bạn. Vận khí có phần sa sút nhưng may mắn là tài chính của tuổi Mão khá vững vàng nhờ các khoản tích góp từ trước và cả cách quản lý chi tiêu hợp lý của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Thiên Tài xuất hiện cho thấy, tài lộc dù không có đột phá nhiều nhưng vẫn tăng nhẹ, đảm bảo được cuộc sống hàng ngày đủ đầy và thực hiện được các kế hoạch sắm sửa đón Tết. May mắn là tài chính vững vàng, không có đột phá nhiều nhưng vẫn tăng nhẹ, đảm bảo được cuộc sống hàng ngày đủ đầy và thực hiện được các kế hoạch sắm sửa đón Tết.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.