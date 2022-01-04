Đúng ngày mai, thứ 4 ngày 5/1, 3 con giáp Thiên Quan giáng họa, vận xui đeo bám con đường sự nghiệp, tình cảm cũng chịu ảnh hưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ 4 ngày 5/1/2022, cục diện Ngọ Tý Tương Xung là điềm báo tranh cãi có thể xảy ra với người tuổi Tý. Bản mệnh cần điều chỉnh bản thân sao cho tinh thần luôn ở trạng thái tốt nhất, giữ sự khiêm tốn lễ độ và hòa nhã để tránh xa phiền toái không cần thiết.

Không những vậy, ngày Thủy – Hỏa xung khắc gây tác động xấu lên mối quan hệ tình cảm của con giáp này. Vì thế, bạn nên chú ý đến lời nói khi đưa ra ý kiến cá nhân vì bạn có thể làm tổn thương đối phương mà không hay biết.

Đúng ngày mai, thứ 4 ngày 5/1/2022, Ngọ Mão Tương Phá khiến chuyện tình cảm của con giáp này gặp nhiều trục trặc, buồn nhiều hơn vui. Cả người đã lập gia đình hay người độc thân đang tìm hiểu cần phải chú ý, quan tâm đến tâm trạng và tâm sự với nửa kia nhiều hơn.

Trong ngày này, người tuổi Mão còn gặp vận xui đường tài lộc do ảnh hưởng của Kiếp Tài hung tinh. Bản mệnh nên hết sức cẩn trọng vì có nguy cơ mất tiền, hao tổn tài chính của mệnh chủ rất cao. Tốt nhất là hạn chế các khoản không cần thiết, thận trọng với các quyết định tài chính nhé.

Con giáp tuổi Thân

Đúng ngày mai, thứ 4 ngày 5/1/2022, Thiên Quan giáng họa nhắc nhở người tuổi Thân cần làm việc cẩn thận và tính toán kỹ càng để hạn chế rủi ro có thể xảy ra. Tiểu nhân vận của bạn đang khá lớn, chỉ một phút bất cẩn, bạn cũng có thể để kẻ xấu nắm thóp và gây bất lợi cho mình. Vì thế, bạn nhớ phải bình tĩnh xử lý tình huống chứ đừng để bị kích động.

Đúng ngày mai, thứ 4 ngày 5/1/2022, Thiên Quan giáng họa nhắc nhở người tuổi Thân cần làm việc cẩn thận. Ảnh minh họa: Internet.

Trong ngày mai, Hỏa – Kim xung khắc còn gây ra những trắc trở trong tình duyên của người tuổi Thân. Nhất là những người độc thân cứ loay hoay trong vòng xoáy “theo tình tình chạy, chạy tình tình theo”. Điều này khiến bạn vô cùng chán nản và có xu hướng khép chặt trái tim mình lại một lần nữa.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!