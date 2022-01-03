Đúng ngày mai, thứ 3 ngày 4/1/2022, 3 con giáp Tương Hại gặp nhiều rắc rối trong cuộc sống và công việc, sức khỏe và tình cảm cũng không tránh khỏi vận xui

Tâm linh - Tử vi 03/01/2022 17:01

Đúng ngày mai, thứ 3 ngày 4/1, tử vi 12 con giáp sẽ có nhiều thay đổi từ công việc, tài lộc đến cuộc sống…. Nhưng có 3 con giáp kém may mắn sẽ gặp phải không ít khó khăn.

 

Con giáp tuổi Tý

Đúng ngày mai, thứ 3 ngày 4/1/2022, Tỷ Kiên chiếu mệnh, mối quan hệ xã giao của người tuổi Tý không mấy hài hòa. Khi sự cạnh tranh nội bộ ngày một căng thẳng hơn chính là lúc bạn cần phải hết sức tỉnh táo, đừng đánh mất lý trí để rồi đưa ra các quyết định sai lầm khiến cho mọi nỗ lực của bạn đổ sông đổ bể trong chốc lát.

Đúng ngày mai, thứ 3 ngày 4/1/2022, 3 con giáp Tương Hại gặp nhiều rắc rối trong cuộc sống và công việc, sức khỏe và tình cảm cũng không tránh khỏi vận xui - Ảnh 1
Đúng ngày mai, thứ 3 ngày 4/1/2022, Tỷ Kiên chiếu mệnh, mối quan hệ xã giao của người tuổi Tý không mấy hài hòa. Ảnh minh họa: Internet.

Ngũ hành Thổ khắc Thủy ảnh hưởng không nhỏ đến chuyện tình cảm của bản mệnh. Lúc này, chỉ có trò chuyện thẳng thắn mới có thể hóa giải được tất thảy mà thôi.

Con giáp tuổi Dần

Đúng ngày mai, thứ 3 ngày 4/1, bản mệnh chịu ảnh hưởng của cục diện Dần Tỵ Tương Hại, nên sẽ gặp phải không ít rắc rối. Những nỗ lực của bạn trong suốt thời gian qua có thể chỉ vì một bước đi sai lầm mà tan thành mây khói.

Lại thêm Thương Quan giáng mệnh, không chỉ công việc mà chuyện kinh doanh làm ăn của con giáp này cũng phải chịu những thiệt hại không hề nhỏ. Nếu bạn không tỉnh táo và sáng suốt hơn trong các quyết định của mình thì chuyện thất thoát tiền bạc trong thời điểm này là điều khó tránh.

Con giáp tuổi Thân

Đúng ngày mai, thứ 3 ngày 4/1, ảnh hưởng của cục diện Tương Hình khiến cho người tuổi Thân trở nên khá nhạy cảm. Áp lực tinh thần khiến con giáp này khó kiểm soát được cảm xúc, sự phiền muộn cứ ngày một lớn dần lên.

Đúng ngày mai, thứ 3 ngày 4/1/2022, 3 con giáp Tương Hại gặp nhiều rắc rối trong cuộc sống và công việc, sức khỏe và tình cảm cũng không tránh khỏi vận xui - Ảnh 2
Đúng ngày mai, thứ 3 ngày 4/1, ảnh hưởng của cục diện Tương Hình khiến cho người tuổi Thân trở nên khá nhạy cảm. Ảnh minh họa: Internet.

Không những vậy, chuyện tình cảm của bản mệnh lại không mấy vui vẻ trong ngày hôm nay. Sự hiểu lầm giữa hai người cứ lớn dần lên mà chẳng ai chịu nhún nhường. Cứ thế, khoảng cách cứ ngày một kéo xa hơn.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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