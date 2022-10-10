Ngọc Hoàng điểm tên sổ vàng, Thần tài đến nhà phát lộc: 3 con giáp này vào Rằm tháng 9 âm lịch giàu nứt vách, tiền vào túi ầm ầm, tài sản tăng đột biến, mua vàng tậu xế hộp sang chảnh

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ có những bước phát triển cực kì nhanh chóng trong khoảng thời gian này. Bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên thường xuyên nhận được lời khen ngợi từ cấp trên, thậm chí có người còn chạm tay vào cơ hội được cất nhắc.

Tài lộc của người làm ăn kinh doanh phát triển khả quan nhất vào những ngày cuối tuần. Bản mệnh thu lợi nhuận từ các mối khách hàng và kí kết được nhiều hợp đồng giá trị với các đối tác triển vọng.

Nhờ những bước phát triển tích cực này mà bạn chẳng cần phải lo đến vấn đề tài chính. Cấp trên chắc chắn chẳng keo kiệt những khoản thưởng cho bạn đâu.

Con giáp phát tài tuần này hãy tiếp tục đi theo định hướng của mình, bạn có thể nhanh chóng kiếm được một khoản kha khá khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Hợi

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Người sinh thuộc con giáp này có tính khí mạnh mẽ và có tấm lòng của một vị bồ tát, không thích làm những việc vô nghĩa, không thích kết bạn với những người khoa trương.

Vào rằm tháng 9 âm lịch, các bạn con giáp lợn từ nay sẽ bắt đầu chuyển vận, gia đạo hưng vượng, công việc được lãnh đạo coi trọng, có cơ hội thăng quan tiến chức, của cải có phần sống, của cải tích cực là niềm vui, tài lộc không ngừng tăng lên, số tiền gửi sẽ không ngừng tăng lên, tích đức, làm việc thiện chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão trời ban cho tính thật thà thẳng thắn, họ luôn nhiệt tình giúp đỡ, lo lắng cho người khác hết lòng. Vào rằm tháng 9 âm lịch, nhờ được phúc tinh cao chiếu nên họ luôn vượng vận quý nhân phù trợ.

Vận thế hài hòa, sự nghiệp thăng tiến tất cả cũng một phần nhờ chính những phúc đức mà họ gom góp lại. Ở chỗ làm, cần chú ý nắm bắt các cơ hội vàng mười, đối nhân xử thế khéo léo, hài hòa. Cẩn trọng tránh kẻ tiểu nhân hãm hại và luôn nêu cao tinh thần cảnh giác.

Vào rằm tháng 9 âm lịch, chắc chắn họ sẽ được ăn sung mặc sướng, tài vận khôn nguôi. Đừng quên tích đức làm việc thiện, khi bạn bè, người thân cần sự giúp đỡ hãy chìa tay ra liền.

Vận may sẽ tự động gõ của, bước ra khỏi nhà là nhặt được tiền rơi từ dự án của bạn bè, đối tác, một vốn bốn lời.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.