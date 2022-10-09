Số Trời đã định, Ngọc Hoàng ghi danh từ 20h tối 9/10/2022: 3 con giáp trúng xổ số độc đắc, nhung gấm lụa là đầy nhà, tiền tỷ đổ vào tài khoản, rương bạc két vàng chồng chất, tài sản cứ thế tăng vù vù

Tâm linh - Tử vi 09/10/2022 19:20

3 con giáp may mắn này từ 20h tối ngày 9/10/2022 sẽ bội thu tài lộc, tiền của tăng đột biến, làm đâu là thắng đó, kinh doanh thêm phần thắng lớn giúp gia chủ hốt vàng hốt bạc đến mỏi cả tay.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có thể hy vọng những điều tuyệt vời hơn trong cuộc sống sẽ đến với bạn khi bạn đã nỗ lực không ngừng trong việc xây dựng một sự nghiệp bền vững. Bạn hoàn toàn có thể phát triển lâu dài, thậm chí là vượt trội trong tương lai.

Số Trời đã định, Ngọc Hoàng ghi danh từ 20h tối 9/10/2022: 3 con giáp trúng xổ số độc đắc, nhung gấm lụa là đầy nhà, tiền tỷ đổ vào tài khoản, rương bạc két vàng chồng chất, tài sản cứ thế tăng vù vù - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính của bản mệnh cũng khởi sắc rõ rệt từ 20h tối ngày 9/10/2022. Với người làm đầu tư, kinh doanh, quý nhân sẽ chỉ lối dẫn đường cho bạn, để bạn tốn ít thời gian và công sức hơn người khác mà số tiền thu về vẫn chẳng thua kém bất cứ ai.

Đối với người làm công ăn lương, thời điểm này, cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ của bạn đều dồi dào, bạn biết cách cân đối thời gian nên công việc chính hoàn thành tốt và vẫn có thời gian làm thêm.

Trên phương diện tình cảm, con giáp may mắn tuần này không bao giờ ngại bộc lộ tình cảm của mình với người mình thầm mến. Bạn thể hiện tình yêu của mình qua từng cử chỉ nhỏ nhất, vì thế, cho dù đối phương có lạnh nhạt hay sắt đá đến mấy thì cũng phải rung động thôi.

Với các cặp đôi, quan hệ của đôi bên khá ổn định. Bạn có thể sắp xếp thời gian rảnh để hâm nóng cảm xúc với đối phương, tin rằng hai người sẽ có thêm nhiều kỉ niệm khó quên.

Tuổi Thân

Số Trời đã định, Ngọc Hoàng ghi danh từ 20h tối 9/10/2022: 3 con giáp trúng xổ số độc đắc, nhung gấm lụa là đầy nhà, tiền tỷ đổ vào tài khoản, rương bạc két vàng chồng chất, tài sản cứ thế tăng vù vù - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tam Hội giúp các mối quan hệ xã giao của người tuổi Thân tiến triển tốt đẹp. Thậm chí, bản mệnh có thể gây ấn tượng mạnh mẽ với cả quý nhân, và quý nhân sẽ sẵn sàng chỉ cho bạn những đường lối phát triển đúng đắn.

Sự nghiệp của bạn dần có những bước phát triển thuận lợi hơn. Sau khi gây ấn tượng với lãnh đạo, bạn có cơ hội được trọng dụng. Hãy chủ động nhận giải quyết những nhiệm vụ quan trọng hơn giúp phát huy năng lực, khẳng định vị thế.

Từ 20h tối ngày 9/10/2022 nhân thần ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. 

Tuổi Hợi

Cuối tuần này, tuổi Hợi như "cá gặp nước" đặc biệt từ 20h tối, có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh bất ngờ kéo tới lũ lượt. Khác với tháng 9, công việc tới tay còn hỏng, tháng 10 dương lịch này, đặc biệt là từ 20h tối ngày Chủ Nhật 9/10/2022, đại sự dễ thành nhưng phải kiên trì theo đuổi tới cùng, nếu bỏ dở giữa chừng sẽ thất bại.

Tử vi cuối tuần này cho biết, tuổi Hợi sẽ có những bước tiến lớn, thậm chí chạm tay vào giàu sang nếu biết nắm bắt cơ hội. Những gì mà con giáp này làm được nhất định sẽ khiến nhiều người phải trầm trồ. Vận may sự nghiệp đang lên cao ngất ngưởng, thực hiện được lý tưởng trong đầu, tài chính ổn định hơn, của cải tích lũy suôn sẻ, kẻ xấu xung quanh cũng dần rời xa và tương lai tươi sáng.

Số Trời đã định, Ngọc Hoàng ghi danh từ 20h tối 9/10/2022: 3 con giáp trúng xổ số độc đắc, nhung gấm lụa là đầy nhà, tiền tỷ đổ vào tài khoản, rương bạc két vàng chồng chất, tài sản cứ thế tăng vù vù - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Công việc làm ăn có mở mang thêm, có sự thay đổi về nơi ăn chốn ở, vận quý nhân vượng nhưng cũng không ít tiểu nhân phá hoại, tiềm ẩn nhiều mối lo.May mắn là bạn cũng được tạo không gian để thoải mái thể hiện năng lực của bản thân, vì thế, hãy tự tin đưa ra và áp dụng những ý tưởng độc đáo, mới lạ của mình trong công việc nhé.

Kinh doanh, buôn bán thuận lợi hơn trước, đầu tư thích hợp với các hạng mục ngắn và trung hạn, không nên giữ tiền mặt quá nhiều, thay vào đó luân chuyển sang các hình thức đầu tư khác như bất động sản, chứng khoán, hùn hạp làm ăn…

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Nhà nào có bộ 3 con giáp có tướng phú quý này thì giàu hết nấc, phúc dày mệnh lớn, cả đời thăng hoa, vàng bạc bạt ngàn không lo thiếu thốn

Nhà nào có bộ 3 con giáp có tướng phú quý này thì giàu hết nấc, phúc dày mệnh lớn, cả đời thăng hoa, vàng bạc bạt ngàn không lo thiếu thốn

Tử vi cho biết, gia đình nào có những con giáp này thường có phúc đức vô cùng, giàu sang hết nấc, đón nhiều phước lộc, ít khi gây gỗ lại biết hợp sức xây dựng cơ ngơi.

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