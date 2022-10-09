Do được Thần phù hộ nên tài lộc thăng tiến vượt bậc, mọi việc suôn sẻ. Ngoài việc không gặp phiền muộn trong cuộc sống, công việc cũng có bước thăng tiến, vượng khí tài lộc lăn vào nhà.

Người sinh năm Tuất là người tốt bụng, chân thành, không bao giờ tính toán người khác, để lại ấn tượng tốt trong cộng đồng mạng. Trong một vài ngày, bạn có thể nói lời tạm biệt với những điều không may mắn.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu tính cách mạnh mẽ, dũng cảm, năng động và nhiệt tình. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Do đó, phần lớn những người tuổi này đều nhiều bạn bè.

Ảnh minh họa: Internet

Khi gặp khó khăn, con giáp này có quý nhân giúp đỡ cả trong công việc lẫn cuộc sống. Cho dù thời trẻ, người tuổi này gặp khá nhiều khó khăn. Họ có thể sẽ làm ăn đổ bể hoặc phải thay đổi công việc nhiều lần.

Từ 21h tối Chủ Nhật 9/10/2022, con giáp tuổi Dậu có tài vận tăng cao. Được quý nhân phù trợ nên con giáp này gặp nhiều may mắn. Họ nhận được những cơ hội làm giàu. Con giáp này làm ăn buôn bán cũng hanh thông, thuận lợi hơn trước.

Người này sống chan hòa, biết tiến biết lùi nên có nhiều mối quan hệ hữu hảo. Chính những mối quan hệ này sẽ giúp người tuổi Dậu làm ăn thuận lợi, vượng đường thăng tiến.

Tuổi Tỵ

Từ 21h tối Chủ Nhật 9/10/2022 chính là thời điểm người tuổi Tỵ hốt vàng hốt bạc. Con giáp này cố gắng hết sức, phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu và thu được thành quả như mong muốn, khiến mọi người ngưỡng mộ. Dù làm ở lĩnh vực nào đi nữa, bạn cũng kiếm về một khoản bộn tiền cho mình. Đó là công sức hoàn toàn xứng đáng với bạn vì đã cống hiến không mệt mỏi suốt thời gian qua.

Cụ thể, người làm công ăn lương được thưởng nóng vì tìm ra hướng phát triển mới cho tập thể, trong khi đó, người làm đầu tư kinh doanh nhận được lãi lời từ những mối đầu tư đúng đắn trước đó.

Nhờ có cát tinh che chở, tuổi Tỵ được tiếp xúc với nhiều cơ may hơn hẳn. Lại thêm bản tính cần cù, chăm chỉ, chẳng ngại khó, con giáp này ắt sẽ ghi được dấu ấn tốt đẹp trong lòng lãnh đạo, thậm chí người vừa mới tiếp xúc với môi trường làm việc mới cũng sẽ được đánh giá cao.

Người làm công ăn lương được nhận thưởng vào cuối tuần, trong khi đó, người làm đầu tư, kinh doanh được giới thiệu cho những mối khách hàng, đối tác triển vọng, kiếm về khoản lợi nhuận nhanh chóng. Khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình, đặc biệt nếu như bạn vẫn còn trẻ tuổi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, sao Thiên Cẩu chiếu mệnh cũng chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Bạn cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, cũng không nên ôm hết việc vào người. Dù đang kiếm được nhiều tiền thế nào đi nữa thì khi thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể, bạn cũng nên gác công việc lại, dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn.

Chuyện tình cảm lại là một điểm sáng nữa trong vận trình của bản mệnh. Dường như bạn đã bước qua khỏi quá khứ và có những suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn về tình yêu. Bạn sẵn sàng gặp gỡ những đối tượng được giới thiệu, hi vọng tìm được người phù hợp với mình.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.