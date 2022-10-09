3 tuổi may mắn bùng nổ từ 13h chiều Chủ Nhật (9/10/2022), buôn may bán đắt, tài sản tăng gấp bội, làm 1 thu tận 10, nhìn đâu cũng có cơ hội đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 09/10/2022 10:40

Từ 13h chiều ngày Chủ Nhật (9/10/2022), 3 con giáp này rất may mắn khi được sao Thiên Tài soi rọi giúp đường làm ăn thêm vượng phát, làm gì cũng gặp thuận lợi.

Tuổi Mão

3 tuổi may mắn bùng nổ từ 13h chiều Chủ Nhật (9/10/2022), buôn may bán đắt, tài sản tăng gấp bội, làm 1 thu tận 10, nhìn đâu cũng có cơ hội đổi đời giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tuổi Mão trong khoảng thời gian từ 13h chiều ngày Chủ Nhật (9/10/2022) sẽ có nhiều biến chuyển tốt, nhất là về đường tài lộc. Phú quý tự tới chứ chẳng cần phải vất vả đi tìm, con giáp này đạt được nhiều thành công trong công việc, thu nhập nhờ đó cũng tăng tiến đáng kể.

 

Tuổi Mão trong thời gian tới dễ gặp được quý nhân phù trợ, dẫn dắt đường đi nước bước cho mình. Vốn dĩ trước đó con giáp này giúp người cũng nhiều, nhờ thế mà được tăng phần phước đức.

Quý nhân có thể chính là người được tuổi Mão giúp đỡ trước đây, cảm kích tấm lòng phước đức mà đưa tay giúp đỡ lại lúc hiểm nghèo.

Tuổi Tý

3 tuổi may mắn bùng nổ từ 13h chiều Chủ Nhật (9/10/2022), buôn may bán đắt, tài sản tăng gấp bội, làm 1 thu tận 10, nhìn đâu cũng có cơ hội đổi đời giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tý luôn có định hướng, mục tiêu rõ ràng trong cuộc đời mình. Không ít những lần con giáp này gặp phải khó khăn rồi thất bại nhưng ý chí, lòng quyết tâm, đam mê đang sục sôi trong lòng không cho phép họ chấp nhận thua cuộc.

Tử vi từ 13h chiều ngày Chủ Nhật (9/10/2022), Thần Tài mang đến cho con giáp này những điều tốt lành, vận may tràn ngập khắp nơi và con giáp tuổi Tý sẽ bất khả chiến bại, mọi sự đều suôn sẻ. Tý có khả năng thăng tiến trong sự nghiệp, hạnh phúc trong tình yêu và tài chính hanh thông.

Con giáp tuổi Tý không màng danh lợi, sẽ không bị danh lợi cản trở. Con giáp này chỉ cần tập trung vào ước mơ của mình, tin chẳng rằng bạn có thể phát triển nhanh chóng và đạt được thành công như mong đợi.

Tuổi Thìn

3 tuổi may mắn bùng nổ từ 13h chiều Chủ Nhật (9/10/2022), buôn may bán đắt, tài sản tăng gấp bội, làm 1 thu tận 10, nhìn đâu cũng có cơ hội đổi đời giàu sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đây quả thực là con giáp được cho là may mắn không hề kém hoặc có thể là hơn tất cả những con giáp khác. Bởi lẽ “ con Rồng” được cho là biểu tượng của sự may mắn, vì nó là con giáp duy nhất không có thật trong Sanh Tếu (tên gọi khác của 12 con giáp).

Ngoài ra người ta còn cho rằng người tuổi Thìn từ khi sinh ra đã chẳng cần phải làm gì mà vẫn có một cuộc sống no đủ. Vậy tại sao con giáp này không được đứng ở vị trí đầu?

Tuy người tuổi Thìn có vận mệnh tốt, số giàu sang thế nhưng sự nỗ lực và cố gắng ở họ lại ít hơn hai con giáp trên. Với tính cách có đôi phần lười nhác, tuổi Thìn không mấy khi thực sự chú tâm vào làm bất kết việc gì, trừ những việc họ ưa thích.

Do đó, nếu bạn là người tuổi Thìn thì nên cố gắng nhiều hơn nữa nhé, vì thực sự may mắn bạn đã có đủ rồi, giờ chỉ cần cố gắng thêm chút nữa sau này sẽ không phải cảm thấy hối tiếc đặc biệt từ 13h chiều ngày Chủ Nhật (9/10/2022)!

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tự vi dự đoán sau 18h chiều 8/10/2022: 3 con giáp gánh lộc về nhà, nghênh đón Thần Tài, vượng phát công danh, tiền tỷ bỏ túi

Tự vi dự đoán sau 18h chiều 8/10/2022: 3 con giáp gánh lộc về nhà, nghênh đón Thần Tài, vượng phát công danh, tiền tỷ bỏ túi

Từ sau 18h chiều ngày 8/10/2022, 3 con giáp may mắn này chuẩn bị nhận lộc bao la, giàu có hơn người, làm chuyện gì cũng cẩn thận chăm chỉ nên rất dễ thành công.

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