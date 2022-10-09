3 tuổi sướng nhất trần đời, cuối tuần nhàn hạ mà túi vẫn rủng rỉnh tiền, chuẩn căn phú quý, ngồi không vẫn có lộc Trời ban

Trời sinh những người cầm tinh con Tuất đều là những người trung thực và có trách nhiệm với bản thân, gia đình. Trong số những con giáp, tuổi Tuất là người chịu khó xông pha, sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn trắc trở, để tìm được cơ hội đổi đời.

Thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tuổi Tuất vẫn tạo niềm tin cho mình để vượt qua tất cả.

Trong cuộc sống, bản thân tuổi Tuất là những người chịu thương chịu khó, họ sẽ chấp nhận thất bại, thay vào đó là rút được nhiều kinh nghiệm quý báu, làm hành trang để tiến về phía trước, gặt hái được nhiều thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Vào ngày cuối tuần 9/10/2022, tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều may mắn, đầu tháng mọi việc đang dần trở nên hanh thông, suôn sẻ, đến cuối tháng tuổi Tuất sẽ được quý nhân chiếu cố.

Từ giờ đến cuối năm, nếu vẫn giữ được sự tự tin và bản lĩnh vốn có, chắc chắn tuổi Tuất gặt hái được nhiều thành công, việc có được cuộc sống thăng hoa và xây dựng gia đình hưng thịnh chỉ trong tầm tay.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dậu là những người bên ngoài trông thì có vẻ mềm mỏng, yếu đuối, nhưng thực ra, họ là những người có tư duy rất sắc sảo, nhạy bén và giỏi tính toán trong công việc, tiền nong. Nếu biết phát huy những điểm mạnh này, dù tiền vận có vất vả thì đến trung vận và hậu vận, tuổi Dậu sẽ ngày càng khấm khá, có cuộc sống nhiều người mơ ước.

Tử vi học có nói, vào ngày cuối tuần 9/10/2022, tuổi Dậu là 1 trong số những con giáp có vận đỏ rực rỡ nhất. Bản mệnh này sẽ trở nên rất độc lập, sẵn sàng đón nhận những thử thách và đạt được nhiều thành tựu.

Đặc biệt, cả ngày cuối tuần nguồn năng lượng tốt tiếp tục bao quanh tuổi Dậu, đem đến cho họ 1 tháng 3 nhiều lộc lá với nhiều cơ hội kiếm tiền. Lời khuyên dành cho tuổi Dậu là nên đặt ra những mục tiêu dài hạn, không nên quá tham lam hoặc muốn kiếm tiền nhanh chóng vì kế hoạch dễ tiêu tán.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân là người vui vẻ hòa đồng và luôn biết tiếp thu ý kiến. Dù là lúc thuận lợi hay khó khăn, bạn luôn khiêm tốn không kiêu căng, không nóng nảy và giữ thái độ hòa nhã.

Vào ngày cuối tuần 9/10/2022, tuổi Thân dự báo có đường tài vận vượng phát, sự nghiệp có nhiều khởi sắc, có cơ hội thể hiện tài năng trong công việc, mọi nỗ lực mà họ bỏ ra sẽ nhanh chóng được đền đáp.

Người tuổi Thân có thể sẽ được thăng chức, tăng lương. Những ai đang thất nghiệp có khả năng sẽ tìm được công việc mới phù hợp. Những người làm kinh doanh, buôn bán cũng gặp nhiều niềm vui tài lộc, buôn may bán đắt.

Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.