Vận trình tài lộc của con giáp Ngọ vào tháng 10 dương lịch rất suôn sẻ, nửa đầu tháng không gặp xui xẻo nhưng cũng không được sao tốt chiếu mệnh. Tuy nhiên từ giữa tháng đến cuối tháng 10 sẽ được Thần Tài chọn, công danh kiếm bộn tiền, nhờ sự trợ lực đắc lực của ngôi sao may mắn sẽ đến, sinh khí hồi phục, có thể nói mọi điều ước đều thành hiện thực.

Tử vi cho biết những người tuổi Mão được biết đến với tính tình ngay thẳng, có sao nói vậy. Cũng chính vì nét tính cách này, bạn làm mất lòng nhiều người.

Trong thời gian gần đây, người tuổi Mão bị Hung Tinh chiếu mệnh nên gặp nhiều vấn đề trong công việc, tai ương trong cuộc sống. Bất chấp những khó khăn, con giáp này vẫn giữ tinh thần lạc quan, kiên trì, tin tưởng vào ngày mai tươi sáng.

Ảnh minh họa: Internet

Bước sang tháng 10 dương lịch, con đường tài lộc của người tuổi Mão rất vượng. Nhờ chăm chỉ làm việc, đào sâu nghiên cứu, con giáp này đạt nhiều thành tựu, được cấp trên đánh giá cao, đồng nghiệp nể phục. Nhiều dự án, kế hoạch của bạn cũng được thông qua.

Ngoài ra, trong tháng này tuổi Mão có khởi đầu mới trong sự nghiệp. Đó có thể là một dự án đầu tư, kinh doanh mới mà bạn ấp ủ đã lâu. Dù kiếm được nhiều tiền nhưng người tuổi Mão vẫn cần tiết chế trong chi tiêu. Việc tiêu pha quá hoang phí sẽ khiến con giáp này dễ bị rỗng túi.

Tuổi Sửu

Vào tháng 10 dương lịch, Thiên Đức cát tinh đảm bảo cho người tuổi Sửu một tuần mới khá suôn sẻ và may mắn. Con giáp này đang được quý nhân trợ mệnh, nhờ thế mà giảm bớt được những vất vả và cả xui xẻo xảy tới trong thời gian này.

Công việc có nhiều tiến triển khá tốt, mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch, nhất là thời điểm đầu tuần vô cùng tươi sáng nhờ có cả Chính Quan hỗ trợ, tuổi Sửu cần nhanh tay tận dụng. Con giáp này chỉ cần làm theo quyết tâm, ý chí của mình thì có thể đạt được mục tiêu. Tiểu nhân trong tuần tuy có nhưng không quá đáng sợ, tự tin vững bước sẽ mang tới thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm giữa tháng là lúc thu tiền bạc về tay, dù là người làm công ăn lương hay theo nghiệp làm ăn kinh doanh tài lộc tăng tiến thấy rõ khiến ai nấy đều ghen tị. Bản mệnh không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính. Nếu có ý định đầu tư hay mở rộng kinh doanh, bạn cũng có thể tranh thủ thời điểm này, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.

Đường tình duyên khá êm đềm. Các cặp đôi tìm được tiếng nói chung, đôi bên bàn bạc, thương lượng với đối phương thay vì tự mình quyết định. Người độc thân cũng có nhiều đối tượng tìm hiểu, bản mệnh chỉ cần ưng ý thôi là sẽ có không ít người theo đuổi, tình cảm chân thành cũng không khó để phát hiện ra.

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