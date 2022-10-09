Top 3 con giáp sướng nhất tháng 10 dương lịch, vận tài nở hoa, giữa tháng trúng độc đắc, cuối tháng đổi nhà mua xe sang, sung sướng khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 09/10/2022 16:20

Vào tháng 10 dương lịch này, 3 con giáp sau đây có vận tài theo chân nên kiếm tiền tăng chóng mặt, có vốn lớn lại thêm lợi nhuận cao nên dễ đổi nhà mới, tậu xế hộp sang chảnh.

Tuổi Ngọ

Top 3 con giáp sướng nhất tháng 10 dương lịch, vận tài nở hoa, giữa tháng trúng độc đắc, cuối tháng đổi nhà mua xe sang, sung sướng khó ai bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc của con giáp Ngọ vào tháng 10 dương lịch rất suôn sẻ, nửa đầu tháng không gặp xui xẻo nhưng cũng không được sao tốt chiếu mệnh. Tuy nhiên từ giữa tháng đến cuối tháng 10 sẽ được Thần Tài chọn, công danh kiếm bộn tiền, nhờ sự trợ lực đắc lực của ngôi sao may mắn sẽ đến, sinh khí hồi phục, có thể nói mọi điều ước đều thành hiện thực.

Vận tài khởi sắc giúp người tuổi Ngọ giàu có nhanh chóng, thu tài hốt bạc, làm đâu là thắng đó nên dễ tạo dưng cơ ngơi hùng mạnh. 

Tuổi Mão

Tử vi cho biết những người tuổi Mão được biết đến với tính tình ngay thẳng, có sao nói vậy. Cũng chính vì nét tính cách này, bạn làm mất lòng nhiều người.

Trong thời gian gần đây, người tuổi Mão bị Hung Tinh chiếu mệnh nên gặp nhiều vấn đề trong công việc, tai ương trong cuộc sống. Bất chấp những khó khăn, con giáp này vẫn giữ tinh thần lạc quan, kiên trì, tin tưởng vào ngày mai tươi sáng.

Top 3 con giáp sướng nhất tháng 10 dương lịch, vận tài nở hoa, giữa tháng trúng độc đắc, cuối tháng đổi nhà mua xe sang, sung sướng khó ai bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bước sang tháng 10 dương lịch, con đường tài lộc của người tuổi Mão rất vượng. Nhờ chăm chỉ làm việc, đào sâu nghiên cứu, con giáp này đạt nhiều thành tựu, được cấp trên đánh giá cao, đồng nghiệp nể phục. Nhiều dự án, kế hoạch của bạn cũng được thông qua.

Ngoài ra, trong tháng này tuổi Mão có khởi đầu mới trong sự nghiệp. Đó có thể là một dự án đầu tư, kinh doanh mới mà bạn ấp ủ đã lâu. Dù kiếm được nhiều tiền nhưng người tuổi Mão vẫn cần tiết chế trong chi tiêu. Việc tiêu pha quá hoang phí sẽ khiến con giáp này dễ bị rỗng túi.

Tuổi Sửu

Vào tháng 10 dương lịch, Thiên Đức cát tinh đảm bảo cho người tuổi Sửu một tuần mới khá suôn sẻ và may mắn. Con giáp này đang được quý nhân trợ mệnh, nhờ thế mà giảm bớt được những vất vả và cả xui xẻo xảy tới trong thời gian này.

Công việc có nhiều tiến triển khá tốt, mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch, nhất là thời điểm đầu tuần vô cùng tươi sáng nhờ có cả Chính Quan hỗ trợ, tuổi Sửu cần nhanh tay tận dụng. Con giáp này chỉ cần làm theo quyết tâm, ý chí của mình thì có thể đạt được mục tiêu. Tiểu nhân trong tuần tuy có nhưng không quá đáng sợ, tự tin vững bước sẽ mang tới thành công.

Top 3 con giáp sướng nhất tháng 10 dương lịch, vận tài nở hoa, giữa tháng trúng độc đắc, cuối tháng đổi nhà mua xe sang, sung sướng khó ai bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm giữa tháng là lúc thu tiền bạc về tay, dù là người làm công ăn lương hay theo nghiệp làm ăn kinh doanh tài lộc tăng tiến thấy rõ khiến ai nấy đều ghen tị. Bản mệnh không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính. Nếu có ý định đầu tư hay mở rộng kinh doanh, bạn cũng có thể tranh thủ thời điểm này, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.

Đường tình duyên khá êm đềm. Các cặp đôi tìm được tiếng nói chung, đôi bên bàn bạc, thương lượng với đối phương thay vì tự mình quyết định. Người độc thân cũng có nhiều đối tượng tìm hiểu, bản mệnh chỉ cần ưng ý thôi là sẽ có không ít người theo đuổi, tình cảm chân thành cũng không khó để phát hiện ra.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm,

3 tuổi may mắn bùng nổ từ 13h chiều Chủ Nhật (9/10/2022), buôn may bán đắt, tài sản tăng gấp bội, làm 1 thu tận 10, nhìn đâu cũng có cơ hội đổi đời giàu sang

3 tuổi may mắn bùng nổ từ 13h chiều Chủ Nhật (9/10/2022), buôn may bán đắt, tài sản tăng gấp bội, làm 1 thu tận 10, nhìn đâu cũng có cơ hội đổi đời giàu sang

Từ 13h chiều ngày Chủ Nhật (9/10/2022), 3 con giáp này rất may mắn khi được sao Thiên Tài soi rọi giúp đường làm ăn thêm vượng phát, làm gì cũng gặp thuận lợi.

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