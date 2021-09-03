MAY MẮN tề tựu cuối tuần (4-5/9), top 3 con giáp không có gì ngoài ĐIỀU KIỆN, tha hồ hô mưa gọi gió

Tâm linh - Tử vi 03/09/2021 21:00

Dưới đây là những con giáp may mắn không có gì ngoài tiền, quyền lực ngút trời trong 2 ngày cuối tuần, bạn sẽ không còn phải sợ bất cứ tiểu nhân nào hãm hại mình.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tý không có gì ngoài tiền và điều kiện đổi đời trong thời điểm cuối tuần, Vận trình công danh của bạn phất lên như diều gặp gió, thu nhập ổn định hơn thời gian trước. Những vướng mắc của bạn cũng được giải quyết êm đẹp, không xảy ra bất cứ trở ngại nào quá lớn.

Tuổi Tý chỉ cần bình tĩnh nắm bắt cơ hội tốt, bạn sẽ đổi đời, đổi vận. Về tình duyên, tuổi Tý có số đào hoa nên đi đến đâu cũng nhận được sự yêu mến của người khác phái. Nữ tuổi Tý xinh đẹp, giỏi giang nên thu hút được ánh nhìn của nhiều người. 

MAY MẮN tề tựu cuối tuần (4-5/9), top 3 con giáp không có gì ngoài ĐIỀU KIỆN, tha hồ hô mưa gọi gió - Ảnh 1
Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tý không có gì ngoài tiền và điều kiện đổi đời trong thời điểm cuối tuần - Ảnh: Internet

Tuổi Mão 

Theo tử vi cuối tuần, Mão là con giáp may mắn, tiền bạc tề tựu không đếm hết. Người tuổi Mão chăm chỉ, siêng năng nên luôn có nhiều cơ hội thăng tiến lên vị trí mong muốn. Bạn làm việc khoa học, có chuyên môn nên được cấp trên khen ngợi hết lời. Nhờ vậy mà bạn luôn được giao nhiều chức vụ quan trọng.

con giap 2
Được Cát Tinh chiếu mệnh nên vận trình của tuổi Mão một bước lên mây - Ảnh: Internet

Được Cát Tinh chiếu mệnh nên vận trình của bạn một bước lên mây, tha hồ ngồi không hưởng lộc lớn ơn trên ban cho. Đây là cơ hội tốt để bạn xây dựng sự nghiệp, đầu tư làm ăn buôn bán. Từ thời điểm này, bạn được quý nhân chiếu cố nồng hậu nên làm gì cũng sẽ đạt được thành tựu đáng nể nhất.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần hiền lành, chịu thương chịu khó nên được nhiều người yêu mến. Bạn nên tận dụng cơ hội tốt để thể hiện tài năng, đồng thời cũng để kiếm tiền làm giàu. Tử vi học dự báo, tuổi Dần là con giáp giỏi giang, giàu có nhất trong thời điểm hoàng kim này. Bạn có tài giao tiếp tốt, đối xử với bạn bè cũng hết mình nên khi khó khăn còn có người giúp đỡ nhiệt tình.

con giap 3
Người tuổi Dần hiền lành, chịu thương chịu khó nên được nhiều người yêu mến - Ảnh: Internet

Thời điểm này được soi đường dẫn lối nên công danh sáng chói, làm một hưởng mười. Nhìn chung, cuộc sống của bạn tình duyên đủ đầy, viên mãn. Tuy nhiên, tuổi Dần nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn, đừng làm việc quá sức.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp có vận may 3 con giáp có tài lộc

TIN MỚI NHẤT

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 2 giờ 39 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 3 giờ 39 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 4 giờ 39 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 5 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa