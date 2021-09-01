Giữa tháng 9 trở đi, 3 con giáp được mùa KIẾM TIỀN, may mắn đủ đường, HỐT HẾT lộc trời

Tâm linh - Tử vi 01/09/2021 16:00

Tử vi dự báo, 3 con giáp dưới đây may mắn đủ đường, làm gì cũng suôn sẻ phát đạt.

Tuổi Mão

Hầu hết những người sinh tuổi Mão đều nhanh nhạy và linh hoạt trong cuộc sống. Họ cũng được trời ban bản lĩnh kiên cường, dũng mãnh nên không bao giờ sợ khó sợ khổ. Kể cả khi với hai bàn tay trắng, họ cũng vững tâm, quyết làm giàu thay đổi vận mệnh, trở nên giàu có.

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Hầu hết những người sinh tuổi Mão đều nhanh nhạy và linh hoạt trong cuộc sống - Ảnh: Internet

Tử vi dự báo, giữa tháng 9 dương lịch trở đi, tài vận của con giáp này bất ngờ tăng vọt. Dù trước đó gặp tai ương, sao hung tinh chiếu mệnh nhưng kể từ đây, tuổi Mão sẽ làm ăn vô cùng mỹ mãn. Từ sự nghiệp đến tình duyên đều thuận buồm xuôi gió, không phải lo nghĩ vì tài khoản trong ngân hàng không ngừng tăng lên. Càng về cuối năm, tuổi Mão có thể mua sắm những gì mình thích.

Tuổi Mùi

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Theo tử vi, tuổi Mùi sẽ có những bước tiến vượt bậc từ giữa tháng 9 trở đi - Ảnh: Internet

Thông minh, hiền lành và kiên trì là ưu điểm của những người cầm tinh con Dê. So với những con giáp khác, tuổi Mùi thường thành công sớm vì nỗ lực của bản thân, không ngừng cố gắng vươn lên. Thậm chí, trên đường đời có những lúc khó khăn trắc trở nhưng tuổi Mùi không bao giờ phàn nàn, chùn bước mà ngược lại họ còn bản lĩnh hơn người. Dựa vào khả năng trời phú mà tuổi Mùi thường từ trung niên trở đi đều thành danh viên mãn.

Theo tử vi, tuổi Mùi sẽ có những bước tiến vượt bậc từ giữa tháng 9 trở đi. Mọi rủi ro sẽ tự nhiên "cuốn gói" ra đi, chỉ để lại điềm lành, may mắn. Chỉ cần nắm lấy cơ hội này và vững tâm, tuổi Mùi chắc chắn thành công, thăng hoa như diều gặp gió. Kể từ đây đến cuối năm, tuổi Mùi hoàn toàn có thể kiếm được nhiều của cải, phúc khí đầy nhà và tình duyên đỏ thắm.

Tuổi Sửu

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Theo tử vi học, tuổi Sửu từ giữa tháng 9 trở đi sẽ có sự nghiệp thăng tiến, mọi việc suôn sẻ - Ảnh: Internet

Người tuổi Sửu hiền lành tốt bụng nên luôn có bạn tốt xung quanh. Dù ở môi trường nào họ cũng được đồng nghiệp chỉ bảo tận tâm, giúp đỡ nhiệt tình và sếp trên tin tưởng giao nhiệm vụ. Theo tử vi học, tuổi Sửu từ giữa tháng 9 trở đi sẽ có sự nghiệp thăng tiến, mọi việc suôn sẻ.

Cho dù hiện tại đang khó khăn, biến động bao nhiêu nhưng chỉ ít ngày nữa thôi, tuổi Sửu cũng sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Chỉ cần kiên trì cố gắng thì tuổi Sửu chắc chắn sẽ gặt hái được "quả ngọt", gặp nhiều điều thú vị trong cuộc sống. Không chỉ ổn định sự nghiệp mà cuộc sống sẽ nâng lên tầm cao mới, tiền tiêu rủng rỉnh.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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