Bước qua tháng cô hồn, 3 con giáp sẽ rủ bỏ vận xui, tài lộc nhân đôi, phú quý song toàn, giàu sang vô đối

Tâm linh - Tử vi 30/08/2021 21:30

Bước qua tháng 7 cô hồn, có 3 con giáp may mắn sẽ rũ sạch mọi vận xui làm gì cũng phát tài, phát lộc. Đường tình duyên hay sự nghiệp cũng đều vô cùng rộng mở

Tuổi Dần

Tử vi cho thấy, sắp tới đây, nhiều may mắn sẽ đến với những người tuổi Dần, công việc dễ dàng thăng quan tiến chức, thành công trong kinh doanh. Trên con đường tài lộc, con giáp tuổi Dần sẽ kiếm được nhiều khoản tiền tha hồ thoải mái tiêu pha.

Đặc biệt đối với những ai làm trong lĩnh vực bất động sản và tài chính thì sẽ nhanh phát tài, người kinh doanh buôn bán thì có vận may lớn về tiền bạc, cuộc sống giàu sang viên mãn hơn người. Với những người làm công ăn lương sẽ có cơ hội thăng quan phát tài.

con giap 1
Tử vi cho thấy, sắp tới đây, nhiều may mắn sẽ đến với những người tuổi Dần - Ảnh: Internet

Tuổi Tý 

Bước qua được tháng 7 ÂL, những người tuổi Tý làm ăm tiền bạc vượng phát, đây cũng chính là khoảng thời gian mà vận may mắn tìm tới với những chú Chuột. Vì vậy, cuộc sống dễ dàng thăng tiến trong sự nghiệp, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh, viên mãn ít ai sánh bằng.

con giap 2
Bước qua được tháng 7 ÂL, những người tuổi Tý làm ăm tiền bạc vượng phát - Ảnh: Internet

Sắp tới, thời kỳ hoàng kim đến với người tuổi Tý. Trong thời gian này, tuổi Tý sẽ tìm thấy được mục đích sống của mình. Với những ai độᴄ thân thì sẽ dễ dàng tìm được một nửa đích thực. Những chú Chuột có gia đình sẽ có thêm thành viên mới, cuộc sống càng thêm thăng hoa phát tài. Đặc biệt, với những ai làm kinh doanh càng có thêm cơ hội tìm kiếm được hợp đồng kinh doanh mới kiếm được bộn tiền.

Tuổi Tuất

Tử vi báo hiệu sắp tới, những người thuộc tuổi Tuất sẽ cực kỳ thuận lợi và dễ dàng thành đạt. Đặc biệt, với những ai đang làm việc ở các lĩnh vực nghệ thuật. Cuộc sống của những người này thành tựu rất lớn cuộc sống vô cùng viên mãn dễ dàng thăng quan phát tài.

con giap 3
Tử vi báo hiệu sắp tới, những người thuộc tuổi Tuất sẽ cực kỳ thuận lợi và dễ dàng thành đạt - Ảnh: Internet

Chỉ cần bước sang tháng 7 ÂL, vận son tiền bạc và quyền lực cũng sẽ nối đuôi nhau tìm tới những người tuổi Tuất. Đặc biệt,càng về các tháng cuối năm 2021, các chú Tuất sẽ có khối lượng công việc lớn, đôi khi bạn sẽ phải chịu nhiều áp lực và căng thẳng. Nhưng cũng chính điều này sẽ mang về cho bạn những thành quả tuyệt vời cuộc sống vô cùng viên mãn.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tuần mới (30/8-5/9), 3 con giáp gặp may 'TIỀN XÔNG VÀO CỬA', Thần Tài cưng hết mực, ví tiền phình to

Tuần mới (30/8-5/9), 3 con giáp gặp may 'TIỀN XÔNG VÀO CỬA', Thần Tài cưng hết mực, ví tiền phình to

Xem tử vi cho thấy tuần mới này, những con giáp có tên trong danh sách dưới đây sẽ phát tài cực đỉnh, tài vận khởi sắc, tiền bạc đầy túi.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp có tài lộc 3 con giáp có vận may

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 3 giờ 55 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 4 giờ 55 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 5 giờ 55 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý