Tuần mới (30/8-5/9), top 3 con giáp may mắn, tiền tài đổ về ÙN ÙN như thác, tình duyên ấm áp vững bền

Tâm linh - Tử vi 29/08/2021 13:30

Tử vi của 12 con giáp nói rằng, từ ngày 30/8 - 5/9, những con giáp này không cần phải tìm kiếm cơ hội kiếm tiền ở đâu xa xôi, có khi tài lộc ở ngay gần bạn, chỉ cần tỉnh táo nắm bắt là được.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn đang có được may mắn hơn hẳn những con giáp khác trong tuần mới khi mà cả đường tình duyên và tài lộc đều thịnh vượng. Lục Hợp cục sẽ trao cho con giáp này thêm nhiều cơ hội để gặp gỡ, làm quen với người khác phái.

Với sức hút của riêng mình, bạn hoàn toàn có thể làm chủ được tình hình, khiến cho người mình thầm thương không thể không chú ý đến mình. Hạnh phúc sẽ sớm đến với người biết chủ động nắm giữ vận mệnh của mình.

Chính Tài sẽ nâng đỡ cho vận trình tài lộc của con giáp này và những chú Rồng không cần phải lo lắng quá nhiều về tình hình tài chính trong thời gian tới. Công sức bạn bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng.

con giap 1
Người tuổi Thìn đang có được may mắn hơn hẳn những con giáp khác - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Trong tuần mới nhờ có sự hỗ trợ của Thái Dương cát tinh, người tuổi Mùi có cơ may rất lớn được quý nhân nâng đỡ. Vì thế, bạn cần tận dụng những mối quan hệ quen biết để giải quyết công việc hanh thông, trôi chảy hơn, đừng bỏ lỡ những lợi thế sẵn có ngay xung quanh mình.

Thêm cả Chính Ấn che chở nên bạn mạnh mẽ, có thực lực và có tinh thần vững vàng. Dù đối diện với bất cứ hoàn cảnh nào thì bạn cũng đều bình tĩnh, nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết đúng đắn, sáng suốt.

con giap 2
Trong tuần mới nhờ có sự hỗ trợ của Thái Dương cát tinh, người tuổi Mùi có cơ may rất lớn được quý nhân nâng đỡ - Ảnh: Internet

Nhân khi có sao Thái Dương hỗ trợ cho sự nghiệp, hãy bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để tham gia những thử nghiệm mới, bạn có thể bứt phá mọi giới hạn và khiến sự nghiệp sang trang. Chính Tài xuất hiện cho thấy các vấn đề liên quan tới tiền bạn của bạn sẽ sớm được giải quyết ổn thỏa.

Thời điểm này, bạn nên thận trọng khi ứng xử trước tập thể, đám đông vì họ là người sẽ mang lại cho bạn những thuận lợi bất ngờ về sau đó. Phương diện tình cảm của bản mệnh cũng không có dấu hiệu bất ổn, đôi bên dần khắc phục được những bất đồng tồn tại.

Tuổi Tý

Tuổi Tý sẽ dần tìm lại được tài lộc cho mình khi mà Thực Thần đã ghé thăm trong tuần mới. Chuyện kinh doanh buôn bán của bản mệnh tiến triển tốt, lợi nhuận tăng cao nhanh chóng ngoài sức mong đợi. Bản mệnh nên cố gắng để nắm bắt thời cơ ngay khi có thể.

con giap 3
Tuổi Tý sẽ dần tìm lại được tài lộc cho mình khi mà Thực Thần đã ghé thăm trong tuần mới - Ảnh: Internet

Không phải lúc nào cũng có được cơ hội tốt như thế này nên những chú Chuột cần phải rèn luyện sự nhạy bén của mình, nhìn thấy được những điều mà người khác không thấy. Chính Quan xuất hiện cũng cho thấy bản mệnh có nhiều cơ hội để đạt được thành công trong công việc, từ đó được cất nhắc lên vị trí cao hơn, xứng đáng với năng lực của bản thân hơn. Hãy tự tin vào con đường mình đã chọn và theo đuổi mục tiêu tới cùng.

Vận trình tình duyên của bản mệnh cũng có nhiều dấu hiệu tích cực. Người độc thân dễ tìm được người phù hợp do có nhiều cơ hội để bản mệnh tiếp xúc với người khác phái. Đặc biệt, sự chủ động sẽ giúp bạn ghi điểm với đối phương, khả năng thành công lớn hơn nhiều.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tuần mới (30/8-5/9), top 3 con giáp may mắn ập tới, thành công rực rỡ khiến nhiều người hờn ghen đỏ mắt

Tuần mới (30/8-5/9), top 3 con giáp may mắn ập tới, thành công rực rỡ khiến nhiều người hờn ghen đỏ mắt

Nỗ lực cộng thêm một chút may mắn, 3 con giáp này được dự báo sẽ gặt hái được rất nhiều thành công trong tuần mới này.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp có vận may 3 con giáp có tài lộc

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 3 giờ 58 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 4 giờ 58 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 5 giờ 58 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý