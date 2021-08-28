Tuần mới (30/8-5/9), top 3 con giáp may mắn ập tới, thành công rực rỡ khiến nhiều người hờn ghen đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 28/08/2021 09:00

Nỗ lực cộng thêm một chút may mắn, 3 con giáp này được dự báo sẽ gặt hái được rất nhiều thành công trong tuần mới này.

Tuổi Thân

Đầu tuần, người tuổi Thân có thể gặp phải một chút khó khăn. Tuy nhiên, những ngày sau đó bạn có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân mình. Sóng gió trong cuộc sống là điều khó tránh khỏi, việc bạn cần làm là phải giữ vững lập trường của mình.

Đến cuối tuần cơ hội kiếm tiền sẽ đến khiến cho bạn không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng chắc hẳn bạn sẽ rất vui bởi những cố gắng của bạn sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Sớm muộn gì bạn cũng đạt được những điều mà bạn mong muốn.

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Đến cuối tuần cơ hội kiếm tiền sẽ đến khiến cho bạn không có thời gian nghỉ ngơi - Ảnh: Internet

Với tài ăn nói sẵn có lại thêm vận đào hoa nên người tuổi Thân có những nét hấp dẫn riêng. Nếu còn độc thân bạn sẽ nhận ra ai là người chân thành với mình. Nếu đã lập gia đình thì tình cảm của bạn đang phát triển tốt.

Tuổi Thìn

Nhờ có sự giúp đỡ của Chính Ấn và Chính Quan mà người tuổi Thìn có thể đạt được thành công trong sự nghiệp. Những thành tựu mà bạn đạt được sẽ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng dù thành công thế nào cũng không nên quá kiêu ngạo. Nó có thể khiến những cố gắng của bạn đổ sông đổ bể.

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Nhờ có sự giúp đỡ của Chính Ấn và Chính Quan mà người tuổi Thìn có thể đạt được thành công trong sự nghiệp - Ảnh: Internet

Từ khoảng giữa tuần, vận trình tài lộc của bạn sẽ có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Nếu làm công ăn lương thì có nhiều cơ hội được thưởng nóng. Nếu làm kinh doanh thì có thể tìm thấy những khách hàng, đối tác triển vọng.

Nhân duyên của người tuổi Thìn tuần này cũng có nhiều dấu hiệu tích cực. Hãy giữ quan hệ với những người chân thành, thẳng thắn và luôn thầm lặng quan tâm bạn chứ đừng ngó lơ họ. Nếu đã lập gia đình bạn hãy tìm cách hâm nóng tình cảm với người ấy.

Tuổi Tỵ

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Đến cuối tuần do có cát tinh phù trợ nên tuổi Tỵ dễ tìm được cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân - Ảnh: Internet

Tuần mới này, may mắn sẽ đến nhưng vào đầu tuần người tuổi Tỵ vẫn gặp một chút rắc rối trong sự nghiệp. Nếu bạn có thể xử lý tốt mối quan hệ với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.

Đến cuối tuần do có cát tinh phù trợ nên bạn dễ tìm được cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân, khẳng định uy tín. Về tài chính không có nhiều biến động. Cơ hội có thể đến vào những ngày cuối tuần. Nếu làm nghề tự do bạn cần chớp lấy thời cơ.

May mắn thật đấy nhưng bạn cũng phải nỗ lực hết mình, luôn ở trong tư thế sẵn sàng để không bỏ lỡ cơ hội trước mắt. Vào đầu tuần chuyện tình cảm không được tốt lắm, dễ xảy ra tranh cãi. Nhưng đến cuối tuần mọi khó khăn sẽ được tháo gỡ và tình cảm sẽ ngày càng bền chặt hơn.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo

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