Cuối tuần (28-29/8), 3 con giáp bước ra cửa đạp trúng 'mỏ vàng', tài lộc leo thang, ngàn vạn điều phước

Tâm linh - Tử vi 27/08/2021 21:10

Xem tử vi 12 con giáp trong 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp may mắn nhất này sẽ gặt hái được nhiều thành công đáng ngưỡng mộ.

Tuổi Tuất

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng, 2 ngày cuối tuần của tuổi Tuất trôi qua nhẹ nhàng và trôi chảy. Con giáp này giải tỏa được căng thẳng và những suy nghĩ tiêu cực trước khi bắt đầu công việc. Bạn có thể dành thời gian cuối tuần để xác định lại mục tiêu của mình và loại bỏ bớt những việc không cấp thiết để tránh trường hợp bản thân trở nên quá tải.

con giap 1
Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng, 2 ngày cuối tuần của tuổi Tuất trôi qua nhẹ nhàng và trôi chảy - Ảnh: Internet

Trên phương diện sự nghiệp, hãy tận dụng cơ hội của mình khi có cát tinh ghé thăm. Có thể đây sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời cho những tham vọng trong sự nghiệp của bạn, vậy nên hãy tập trung năng lượng của bạn vào việc đang làm nhé.

Tài lộc của bản mệnh cũng có dấu hiệu tăng tiến nhờ những tiến triển trong sự nghiệp. Tuy nhiên, dù có kiếm nhiều đến mấy thì bạn cũng chớ tiêu xài lãng phí. Hãy tiết kiệm thêm để đảm bảo cho tương lai của mình và các thành viên trong gia đình bạn nhé.

Tuổi Tý

Xem tử vi cuối tuần của 12 con giáp cho thấy, con giáp tuổi Tý sẽ có cơ hội mở rộng các mối quan hệ xã hội của mình, đặc biệt là trong công việc. Vậy nên, hãy năng nổ hơn trong những buổi họp và gây ấn tượng với mọi người bằng những ý tưởng mới mẻ, bạn sẽ không chỉ củng cố được địa vị của bản thân mà còn giúp tập thể đạt được những bước phát triển mới nữa đấy.

Vận trình tình cảm của bản mệnh khá rực rỡ, hứa hẹn bạn sẽ có một tuần vô cùng sôi nổi. Những ai đã có đôi có cặp sẽ luôn nhận được sự yêu thương và chăm sóc của nửa kia, còn người độc thân sẽ gặp được nhiều đối tượng chủ động làm quen.

Cuối tuần (28-29/8), 3 con giáp bước ra cửa đạp trúng 'mỏ vàng', tài lộc leo thang, ngàn vạn điều phước - Ảnh 2
Con giáp tuổi Tý sẽ có cơ hội mở rộng các mối quan hệ xã hội của mình, đặc biệt là trong công việc - Ảnh: Internet 

Tiền bạc sẽ có Thiên Tài ghé thăm, bạn có thể nhận một khoản tiền làm thêm hoặc bạn được ai đó giúp đỡ, nhờ đó mà những căng thẳng, mệt mỏi trong suốt thời gian qua đã được xóa tan. Bạn cũng không còn phải quá mức lo lắng về những biến cố có thể xảy ra trong cuộc sống nữa.

Tuy nhiên, sức khỏe của con giáp may mắn tuần này có dấu hiệu suy giảm nhẹ, có thể là vì ảnh hưởng bởi thời tiết thất thường. Nếu không có việc gì quá gấp thì bạn nên hạn chế việc di chuyển hay đi xa nhà.

Tuổi Sửu

Cuối tuần hứa hẹn con giáp tuổi Sửu sẽ nhận được một nguồn năng lượng tuyệt vời để có thể hoàn thành những dự án còn đang dang dở của mình. Bạn sẽ có cơ hội tham gia vào các dự án lớn, vậy nên, hãy chuẩn bị một vài ý tưởng táo bạo để đưa lên bàn họp nhé.

Hãy tận dụng khoảng thời gian này để tạo ấn tượng với cấp trên, đây sẽ là tiền đề để bạn có thể đạt đến những vị trí cao hơn trong sự nghiệp của mình. Nếu cuối tuần bạn được ai đó giúp đỡ thì bạn cũng nên trả lại ân huệ đó bằng cách hỗ trợ họ trong những việc khác.

Cuối tuần (28-29/8), 3 con giáp bước ra cửa đạp trúng 'mỏ vàng', tài lộc leo thang, ngàn vạn điều phước - Ảnh 3
Cuối tuần hứa hẹn con giáp tuổi Sửu sẽ nhận được một nguồn năng lượng tuyệt vời để có thể hoàn thành những dự án còn đang dang dở - Ảnh: Internet

Bản mệnh còn tìm được nhiều niềm vui trong chuyện tình cảm hiện tại. Nếu còn độc thân, bạn không nên ngại ngùng khi thể hiện con người thật của mình. Tự tin bộc lộ cá tính sẽ giúp bạn gây ấn tượng với không ít người đấy.

Cát tinh trợ lực giúp tài lộc của bản mệnh cũng đã có tiển triển rõ rệt hơn. Một số người kiếm được tiền nhờ những công việc đơn giản và nhờ thói quen chăm chỉ tích lũy hàng ngày, nhờ vậy mà bạn không vướng phải khó khăn về tiền bạc như mọi người xung quanh mình.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 99 ngày tới, 3 con giáp 'ĐỘC CHIẾM' thần tài, tiền bạc bất ngờ ập đến, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió đến ngỡ ngàng

Đúng 99 ngày tới, 3 con giáp 'ĐỘC CHIẾM' thần tài, tiền bạc bất ngờ ập đến, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió đến ngỡ ngàng

Liệu bạn có nằm trong số con giáp may mắn nhất trong 99 ngày tới, hãy cùng xem bài viết dưới đây nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp có tài lộc 3 con giáp có vận may

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 5 giờ 3 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 6 giờ 3 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề