Tuần mới (30/8-5/9), 3 con giáp gặp may 'TIỀN XÔNG VÀO CỬA', Thần Tài cưng hết mực, ví tiền phình to

Tâm linh - Tử vi 29/08/2021 21:00

Xem tử vi cho thấy tuần mới này, những con giáp có tên trong danh sách dưới đây sẽ phát tài cực đỉnh, tài vận khởi sắc, tiền bạc đầy túi.

Tuổi Sửu

Vận trình tuần mới của người tuổi Sửu thăng tiến ầm ầm. Chủ chốt là về mặt sự nghiệp, nhất là người đang làm ăn kinh doanh hoặc làm về ngân hàng, tài chính,… tài lộc thăng hoa rực rỡ, trên cung mệnh cũng xuất hiện rất nhiều cơ hội sinh sôi tiền bạc hoặc đem tới những cơ duyên về lộc vận. Công việc của người tuổi Sửu có thể vấp phải một số khó khăn nhưng con giáp này có khả năng tự khống chế và nhận được sự hỗ trợ của nhiều tinh tú. 

con giap 1
Vận trình tuần mới của người tuổi Sửu thăng tiến ầm ầm - Ảnh: Internet

Chuyện tình cảm của người tuổi Sửu tốt đẹp trên mọi phương diện. Từ mối quan hệ xã giao với đồng nghiệp, khách hàng, đối tác cũng thân thiết và hữu hảo hơn, cho đến nhân duyên với người khác giới. Trong thời gian tới, nữ giới tuổi Sửu sẽ được ưu ái hơn khi trở nên hấp dẫn trong mắt người khác giới.

Tuổi Hợi

Trong tuần mới, người tuổi Hợi khá thuận lợi. Mặc dù khối lượng công việc khá nhiều làm con giáp tuổi Hợi lúc nào cũng trong tình trạng tất bật, bận rộn từ sáng tới tối, do việc gì cũng cần gấp rút hoàn thành. Tuy nhiên, bù lại mặt tài lộc vô cùng lý tưởng, cả chính tài và hoạnh tài đều có nhiều cát tinh soi chiếu nên thu về lợi nhuận không nhỏ.

Theo đó, tuổi Hợi vượng lên nên có thể tiến hành việc lớn, thúc đẩy nhân duyên tốt đẹp, công việc cũng thuận lợi hơn. Nhất là mối quan hệ giữa tuổi Hợi với cấp trên, đồng nghiệp, đối tác khá hài hòa, tạo điều kiện cho mệnh chủ có bước tiến nhảy vọt trong sự nghiệp.

con giap 2
Trong tuần mới, người tuổi Hợi khá thuận lợi - Ảnh: Internet

Cũng trong thời gian này, vận đào hoa của người độc thân vượng phát, tình cảm có sự tiến triển vượt bậc. Nếu bạn đã có người thầm thương trộm nhớ thì nên chọn thời điểm thích hợp để thổ lộ tình cảm với người đó, tỷ lệ thành công khá cao. Giữa các cặp vợ chồng sẽ trải qua nhiều cung bậc tình cảm thú vị, có yêu thương thì cũng có giận hờn, đấy đều là dịp để cả hai có cơ hội trải nghiệm, thêm hiểu và yêu nhau hơn.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân đón chào tuần mới vô cùng thuận lợi. Vận trình hanh thông, cát vận tương trợ, xuất hiện nhiều cơ hội tốt nên bản mệnh cần chủ động nắm bắt kẻo tuột mất cơ hội tốt. Công việc của tuổi Thân được cải thiện đáng kể, trong khi giải quyết vấn đề đều nhận được sự giúp đỡ của đồng nghiệp, bạn bè, khách hàng hay đối tác. Khó khăn dần được giải quyết triệt để, việc nào cũng diễn ra theo đúng kế hoạch, nhất là từ giữa tháng trở đi.

con giap 3
Người tuổi Thân đón chào tuần mới vô cùng thuận lợi - Ảnh: Internet

Người tuổi Thân không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiêu sài nữa. Bản mệnh cứ yên tâm hưởng thụ, đây chính là bù đắp xứng đáng cho những nỗ lực, cố gắng trong suốt thời gian qua. Về phần sức khỏe và tình cảm đều không gặp phải trở ngại nào quá lớn. Tình cảm phát triển tốt ví như “nấm mọc sau mưa”, đôi lứa tâm đầu ý hợp, vợ chồng son sắc yêu thương nhau. 

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tuần mới (30/8-5/9), top 3 con giáp may mắn ập tới, thành công rực rỡ khiến nhiều người hờn ghen đỏ mắt

Tuần mới (30/8-5/9), top 3 con giáp may mắn ập tới, thành công rực rỡ khiến nhiều người hờn ghen đỏ mắt

Nỗ lực cộng thêm một chút may mắn, 3 con giáp này được dự báo sẽ gặt hái được rất nhiều thành công trong tuần mới này.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp có vận may 3 con giáp có tài lộc

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 3 giờ 58 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 4 giờ 58 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 5 giờ 58 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý