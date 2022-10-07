Kiếp nạn đi qua: 3 con giáp chính thức tạm biệt vận xui, đón đầu may mắn, giàu có ngút ngàn từ 5h sáng 8/10/2022

Tình hình tài lộc của tuổi Ngọ vô cùng tươi sáng, bản mệnh không cần phải quá vất vả mà tiền tiêu vẫn rủng rỉnh. Thế nhưng không phải hiển nhiên mà con giáp này có được vận trình dồi dào như hiện tại, bạn cũng đã từng trải qua nhiều khó khăn, thử thách để có được cuộc sống thoải mái này.

Ngũ hành tương sinh, chuyện tình cảm đôi lứa được duy trì hài hòa, bản mệnh và người ấy đang sống trong những tháng ngày hạnh phúc của tình yêu. Tuy nhiên chuyện tình cảm của người độc thân chưa thực sự khởi sắc, có lẽ bạn nên tập trung vào phát triển sự nghiệp thì sẽ tốt hơn.

Tuổi Mùi

Theo các chuyên gia phong thủy, những ngày cuối tháng 9, do Mùi và Sửu là 1 trong 6 cặp con giáp Lục xung, nên tuổi Mùi gặp nhiều khó khăn trong chuyện làm ăn, tiền bạc dù có kiếm được cũng dễ thất thoát, lại có tiểu nhân vây quanh nên dễ dính thị phi, cuộc sống nhiều áp lực, mệt mỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, từ 5h sáng 8/10/2022, tuổi Mùi như thể từ bóng tối bước ra, từng chút một đón nhận những luồng gió mới và sự thay đổi rõ rệt nhất phải kể đến chính là các mối quan hệ cá nhân và khả năng tài chính của họ. Trong công việc, tuổi Mùi sẽ có sự thăng tiến mạnh, cũng kết giao được nhiều người có chỗ đứng trong xã hội và mở ra cho họ vô khối những cơ hội làm ăn tốt đẹp, giúp họ ngày càng trở nên giàu có hơn.

Đặc biệt, tuổi Mùi làm gì thì cũng thu được kết quả tốt, nhưng nếu kinh doanh thì sẽ gặt hái thành quả rực rỡ nhất. Do đó tuổi Mùi cần nghiên cứu thời cơ và đưa ra những quyết sách cho phù hợp để gặt hái nhiều thành công.

Tuổi Dần

Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có Tam Hợp chỉ lối mà con giáp tuổi Dần lúc này rất biết cách để cải thiện tình cảm hiện tại bằng những việc nho nhỏ nhưng hiệu quả. Cuộc sống có khó khăn nhưng vẫn có người ấy ở bên động viên, an ủi bạn cảm thấy vững tin hơn rất nhiều.

Thiên Ấn giúp cho con giáp tuổi Dần có được sự tập trung cần thiết khi có việc cần xử lý trong ngày nghỉ, thậm chí bạn có những sáng tạo hay ho để giúp đỡ mọi người xung quanh nữa đấy.

Từ 5h sáng 8/10/2022 bạn có được môi trường, điều kiện tốt để cải thiện sức khỏe. Có những lúc bạn có không gian một mình để tĩnh tâm, giải tỏa hết căng thẳng trong cuộc sống để lấy lại sự cân bằng cần thiết.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.