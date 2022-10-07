3 tuổi sướng nhất thiên hạ, sau 10h sáng 7/10/2022 phất lên như vũ bão, lộc về ngập nhà, sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, tiền vào tài khoản ầm ầm

Sau 10h sáng ngày 7/10/2022, tuổi Tỵ sẽ có một ngày bận rộn nhưng tiền bạc thì không đếm xuể được. Có những lúc khi người khác nghỉ ngơi thì bản mệnh lại kiếm tiền đầy tay.

Ngày mới còn tăng thêm niềm vui cho tuổi Tỵ khi các cặp đôi dần tháo gỡ được hiểu lầm, vướng mắc trong lòng mà cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian êm đẹp bên nhau. Những kỉ niệm càng ngày càng nhiều hơn, tình cảm đôi bên cũng thêm phần thắm thiết.

Ảnh minh họa: Internet

Sau 10h sáng ngày 7/10/2022, sự nghiệp của người tuổi Thìn tương đối thuận lợi. Sự nhiệt tình và sáng tạo trong công việc của con giáp này được cấp trên chú ý nên có cơ hội tăng lương, tăng thưởng.

Tài lộc trong thời gian này cũng thăng tiến không ngừng, bạn có rất nhiều may mắn nên khi bắt đầu một kế hoạch hay dự định nào cũng đều thuận lợi, không sợ không thành công chỉ sợ chưa dám bước ra khỏi vùng an toàn để tìm đến những vùng "màu mỡ tài lộc".

Chuyện tình cảm của người tuổi Thìn cũng bước vào thời kỳ hạnh phúc, viên mãn. Vợ chồng thấu hiểu nhau hơn. Với những cặp đôi đang quen cũng dần tâm đầu ý hợp, tính chuyện lâu dài.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý được trời phú cho giác quan nhạy bén, bản mệnh có rất nhiều cơ hội để làm nên sự nghiệp. Ngoài ra, tuổi Tý còn hay được thần Tài chiếu cố, nếu có chí tiến thủ, con đường tài lộc sẽ ngày càng rộng mở, vận đào hoa cũng khá thịnh vượng.

Theo tử vi, sau 10h sáng ngày 7/10/2022, con đường sự nghiệp, tài lộc của người tuổi Tý sẽ càng rộng mở, thuận lợi hơn trước. Khoảng thời gian này cũng là lúc để những người tuổi Tý phát huy hết năng lực của bản thân, làm nên bước tiến đáng kể trên con đường công danh sự nghiệp, mang tài lộc về đầy nhà. Với những người đã nỗ lực hết sức từ trước, khoảng thời gian này cũng là thời điểm thu hoạch trái ngọt.

Ảnh minh họa: Internet

Trong khoảng từ sau 10h sáng ngày 7/10/2022, vận đào hoa của tuổi Tý được cho là ở mức vượng nhất, những ai còn đang độc thân sẽ có cơ hội tìm được mối lương duyên mỹ mãn, kết thúc sớm cuộc sống độc thân.

Tuổi Tý có giác quan vô cùng nhạy bén kết hợp cùng thời điểm “thiên thời, địa lợi” như hiện tại, việc gặt hái được thành công là điều có thể hiện thực hóa trong thời gian gần. Khi cơ hội đến, bản mệnh nên dũng cảm giành lấy, đừng bỏ qua cơ hội tốt vì bản thân có quá nhiều mưu cầu.

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