Dẫn đầu đường đua may mắn trong ba ngày cuối tuần (7, 8, 9/10/2022) là 3 con giáp Cá chép hóa Rồng, tiền tỷ về tay, đường sự nghiệp hưng vượng vô cùng, chuẩn bị rương đón "bão" vàng tới

Theo tử vi 12 con giáp cho hay, trong ba ngày cuối tuần (7, 8, 9/10/2022) vận trình công việc của người tuổi Mùi vô cùng suôn sẻ, đạt được thành tích cao. Đây là một ngày mà quý bạn nhận được rất nhiều cơ hội mới đến với mình, hãy nắm bắt lấy.

Chuyện tình cảm của người tuổi Mùi cũng êm đẹp, vợ chồng cải thiện tình cảm, con cái vâng lời. Những người độc thân cũng có nhiều cơ hội tốt đẹp đến với mình.

Đặc biệt những người làm nghề tự do, những người kinh doanh buôn bán sẽ nhận được nhiều tài lộc. Tuy nhiên cũng đừng vì vậy mà chi tiêu quá tay nhé!

Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tam Hợp cục che chở, vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Mão diễn ra thuận lợi, khó khăn sẽ có người đứng ra giúp đỡ nhiệt tình. Cũng bởi thường ngày bản mệnh duy trì được các mối quan hệ xã giao hài hòa nên luôn có tinh thần lạc quan, tin yêu cuộc sống.

Những người theo nghiệp kinh doanh cũng đón nhận khá nhiều may mắn trong ba ngày cuối tuần (7, 8, 9/10/2022). Sự nghiệp của bạn đang từng bước phát triển, thích hợp để mở rộng quy mô. Tài chính đang tiến triển rất tích cực nhưng vẫn nên thận trọng trong từng quyết định kẻo xôi hỏng bỏng không.

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người chăm chỉ, siêng năng và luôn đặt công việc lên hàng đầu. Người tuổi Sửu sống thực tế, không mơ mộng và không ngừng nỗ lực, cố gắng để đạt được nhiều mà mình mong muốn.

Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống, nhiều người cho rằng tuổi Sửu sống khổ vì không biết hưởng thụ, nhưng trên thực tế họ là những người biết nhìn xa trông rộng, biết tích lũy từng ngày để có thể đạt được điều lớn lao hơn.

Tuy nhiên, vì vận may chưa tới nên cuộc sống tuổi Sửu vẫn giậm chân tại chỗ.

Tử vi học có nói, trong ba ngày cuối tuần (7, 8, 9/10/2022), tuổi Sửu sẽ khổ tận cam lai, tức là những gì khó khăn trắc trở đều sẽ qua hết và thay vào đó là những cơ hội mới, những hy vọng mới, giúp cuộc sống tuổi Sửu ngày càng tốt hơn.

Tuổi Sửu sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố từ sự nghiệp, tài vận đến nhân duyên đều suôn sẻ, tốt lành.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!