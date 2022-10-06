Qua cơn đại nạn, 3 tuổi này từ 6/10 đến 10/10 nhận lộc rộn rã, xưng bá kho vàng thiên hạ, làm công được tăng lương, làm chủ thì đại phát, tiền bạc ngút ngàn

Từ 6/10 đến 10/10 có quá nhiều cơ hội nhỏ, họ tuân theo quy tắc và rất tự kỷ luật. Cùng với tài lộc tốt nhất vào những ngày trước đó, người cầm tinh con ngựa sẽ càng ngày càng giàu có, may mắn sẽ đến giúp bạn.

Đồng thời sẽ có những bước đột phá lớn trong sự nghiệp, vận trình không ngừng tăng cao, thu nhập không ngừng tăng lên, tiền vào tài khoản ngày càng nhiều. Nếu bạn sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm và bài học trong sự nghiệp và phán đoán tình hình thì con đường tương lai sẽ suôn sẻ hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Đứng đầu trong danh sách những con giáp giàu khủng từ 6/10 đến 10/10 là tuổi Hợi. Tử vi dự báo rằng, bước vào những ngày từ 6/10 đến 10/10, cuộc sống và sự nghiệp của tuổi Hợi chuyển sang hướng mới tích cực hơn.

Được Thần Tài phù trợ, tài lộc của con giáp này trở nên hanh thông, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Đặc biệt, ngày 6/10, các kế hoạch đầu tư của tuổi Hợi sẽ phát triển suôn sẻ, phất lên trông thấy.

Nếu đầu tư bất động sản, tuổi Hợi có thể thu về lợi nhuận cực lớn. Đây là những ngày tài chính đồi dào của tuổi Hợi. Con giáp này có thể đạt được nhiều thành tựu vang dội, khiến người đời nể phục.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có tính cách phóng khoáng, nhiệt huyết. Bản mệnh thích hợp để làm việc trong môi trường tự do, đòi hỏi sự sáng tạo cao. Bên cạnh đó, Thìn rất cầu tiến, có thể thích nghi với nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Mặc dù luôn trong trạng thái bận rộn và căng thẳng với công việc nhưng chỉ cần Thìn luôn làm việc tận tâm và nghiêm túc, bản mệnh có thể vượt qua mọi khó khăn một cách dễ dàng.

Ảnh minh họa: Internet

Từ 6/10 đến 10/10, tuổi Thìn có thể đón nhận những cơ hội tốt trong công việc. Đó có thể là một cơ hội làm ăn hoặc đầu tư kinh doanh. Thìn sẽ khá bận rộn với những kế hoạch mới. Bản mệnh cũng nên chăm chỉ tạo dựng các mối quan hệ, không nên lơ là vì tiểu nhân vẫn luôn chờ đợi cơ hội để phá hoại.

Thế nhưng, hôm nay chuyện tình cảm có vẻ không được suôn sẻ cho lắm do bản mệnh mải mê làm ăn mà quên mất đối phương đang rất cần đến sự quan tâm của bạn. Hãy dành thêm nhiều thời gian hơn quan tâm, lắng lo và chia sẻ với người ấy nhé!

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.