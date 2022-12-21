Khúc Tinh mở rộng quan lộ cho 3 con giáp vào đúng 5h sáng Thứ 5 ngày 22/12/2022: Từ nay một bước lên tiên, giàu có vô kể, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, xòe tay hứng lộc, làm đâu thành đó, tình duyên đỏ chót  

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 01:15

Đúng 5h sáng Thứ 5 ngày 22/12/2022 là thời điểm may mắn ngập tràn của 3 con giáp này, phát tài phát lộc, gặt hái thành công tới tấp, phát tài phát lộc đổi đời ngoạn mục        

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ đa phần đều khôn khéo, biết đối nhân xử thế, giữ được mối quan hệ tốt với mọi người. Con giáp này sống chân thành, cởi mở, thẳng thắn và có trách nhiệm. Tuy vậy, thời gian trước đây, tài vận của người tuổi Tỵ không được tốt. Họ cố gắng cũng không được ghi nhận. Kết quả công việc không được như kỳ vọng.

Khúc Tinh mở rộng quan lộ cho 3 con giáp vào đúng 5h sáng Thứ 5 ngày 22/12/2022: Từ nay một bước lên tiên, giàu có vô kể, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, xòe tay hứng lộc, làm đâu thành đó, tình duyên đỏ chót   - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ đa phần đều khôn khéo, biết đối nhân xử thế, giữ được mối quan hệ tốt với mọi người. Bắt đầu từ 5h sáng Thứ 5 ngày 22/12/2022  người tuổi Tỵ có tài lộc dồi dào. Công việc của họ có nhiều khởi sắc. Người làm công ăn lương có quý nhân phù trợ, nhận thêm cơ hội thể hiện tài năng. Trong khi đó, người đang chưa có công việc cũng tìm được việc làm phù hợp với bản thân. Con giáp này kinh doanh ăn nên làm ra, tiền bạc cứ thế đổ ào ào vào túi.

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân luôn có thể nhanh chóng thu hút được sự chú ý của mọi người và khẳng định vị trí trong lĩnh vực hoạt động. Họ tin rằng việc có thể kết giao bạn bè sẽ mở ra nhiều mối quan hệ tốt, giúp ích cho con đường phát triển sau này.

Khúc Tinh mở rộng quan lộ cho 3 con giáp vào đúng 5h sáng Thứ 5 ngày 22/12/2022: Từ nay một bước lên tiên, giàu có vô kể, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, xòe tay hứng lộc, làm đâu thành đó, tình duyên đỏ chót   - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, những chú Khỉ rất năng động và chăm chỉ làm việc, không dễ bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài, có động lực phát triển riêng. Họ luôn hướng tới mục tiêu của mình, không ngừng học hỏi, cóp nhặt cho mình kinh nghiệm quý báu qua những lần thành công và thất bại. Đó sẽ là hành trang cho người tuổi Thân trong các bước phát triển sau này.

Tuổi Mùi

Tình hình tài chính của người tuổi Mùi có những chuyển biến tích cực trong ngày hôm nay do được Thực Thần chiếu mệnh. Đặc biệt là với người làm nghề tự do, bạn nhận được thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Khúc Tinh mở rộng quan lộ cho 3 con giáp vào đúng 5h sáng Thứ 5 ngày 22/12/2022: Từ nay một bước lên tiên, giàu có vô kể, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, xòe tay hứng lộc, làm đâu thành đó, tình duyên đỏ chót   - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm đầu tư, kinh doanh, bạn có thể bắt tay vào thực hiện những kế hoạch đã ấp ủ từ trước đó. Cứ tiến hành bình tĩnh và thận trọng, bạn sẽ không lo vấp phải sai sót. Hơn nữa, xung quanh bạn luôn có rất nhiều người nhiệt tình giúp đỡ.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

 

Trời xanh đã định 3 con giáp chạm đâu thu tiền vào đúng 23h khuya Thứ 4 ngày 21/12/2022: Tài vận vượng phát, của cải rủng rỉnh, tiền gửi tăng vọt, cầm tiền ôm vàng về nhà    

Trời xanh đã định 3 con giáp chạm đâu thu tiền vào đúng 23h khuya Thứ 4 ngày 21/12/2022: Tài vận vượng phát, của cải rủng rỉnh, tiền gửi tăng vọt, cầm tiền ôm vàng về nhà    

Vào 23h khuya Thứ 4 ngày 21/12/2022 này, cơ hội kiếm tiền đổ về, tài lộc của 3 con giáp sẽ rộng mở. Từ nay làm một thu hai thu ba, phát tài liên tục rơi vào tay, tiền chất đầy nhà.

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