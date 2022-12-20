22h tối Thứ 7 ngày 21/12/2022, nhà tiên tri mù tiên đoán 99% con giáp trúng số Độc Đắc, sở hữu tiền căn phú quý phát đạt, của cải dư dả, vận trình lên hương, bản mệnh sung túc vô biên    

Tâm linh - Tử vi 20/12/2022 15:16

Từ 22h tối Thứ 7 ngày 21/12/2022, 3 con giáp được quý nhân phù hộ, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tiền về như vũ bão, vận trình tươi sáng, đại cát đại lộc, vạn sự lên hương.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ đa phần đều nhanh nhẹn, giàu nhiệt huyết. Dù thời gian gần đây, họ gặp khó khăn trong công việc. Tuy nhiên, con giáp này vẫn không ngừng cố gắng vươn lên, tìm kiếm cơ hội cho riêng mình. Vận trình tài lộc của người tuổi Ngọ vào thời điểm cuối năm 2022 ngày càng khởi sắc, mọi mặt đạt kết quả tốt. Con giáp tuổi Ngọ chăm chỉ làm việc sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến, tăng lương, đồng thời có thể trở thành lãnh đạo cấp phòng.

22h tối Thứ 7 ngày 21/12/2022, nhà tiên tri mù tiên đoán 99% con giáp trúng số Độc Đắc, sở hữu tiền căn phú quý phát đạt, của cải dư dả, vận trình lên hương, bản mệnh sung túc vô biên     - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc của con giáp tuổi Ngọ vào đúng 22h tối Thứ 7 ngày 21/12/2022 ngày càng khởi sắc, mọi mặt đạt kết quả tốt. Được sao may mắn chiếu mệnh, công việc kinh doanh của người sinh năm Ngọ cũng dần thuận lợi, mang lại cho họ nhiều của cải. Sức khỏe của con giáp tuổi Ngọ trong thời điểm hiện tại có thể không cần quá lo lắng. Thỉnh thoảng họ có thể bị ốm vặt nhưng chỉ cần đi khám và uống thuốc đúng giờ thì sẽ không có vấn đề gì lớn.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ không chịu thua số phận, khuất phục trước khó khăn. Theo tử vi, người tuổi này khôn ngoan, nhanh nhạy và có năng lực. Họ có thể thể hiện tốt trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, được mọi người yêu mến và công nhận. Với sự điềm đạm, chín chắn, rất rộng lượng với bạn bè, người tuổi Thân đi đến đâu cũng nhận được sự yêu mến, có quý nhân sẵn sàng giúp đỡ.

22h tối Thứ 7 ngày 21/12/2022, nhà tiên tri mù tiên đoán 99% con giáp trúng số Độc Đắc, sở hữu tiền căn phú quý phát đạt, của cải dư dả, vận trình lên hương, bản mệnh sung túc vô biên     - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu từ đúng 22h tối Thứ 7 ngày 21/12/2022, những người tuổi Thân được dự đoán vận trình khởi sắc, làm gì cũng thuận lợi hanh thông. Nếu biết nắm bắt cơ hội, họ sẽ kiếm được rất nhiều tiền, đến gần hơn với sự giàu có.

Tuổi Dần

Cũng là một trong những con giáp may mắn vào đúng 22h tối Thứ 7 ngày 21/12/2022, tuổi Dần có cát vận nâng đỡ nên vận trình không có gì phải lo lắng. Nếu bạn biết giải quyết vấn đề một cách linh động thì làm việc gì cũng thuận lợi, trôi chảy, hứa hẹn sẽ thu hoạch được không ít tin mừng. Chẳng những vậy, tài tinh cũng mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền cho con giáp này. Tài lộc trong dịp này rất khá nên bạn sẽ có xu hướng chi tiêu thoải mái, nhưng bạn vẫn nên kiểm soát vấn đề chi tiêu của mình cẩn thận hơn. 

22h tối Thứ 7 ngày 21/12/2022, nhà tiên tri mù tiên đoán 99% con giáp trúng số Độc Đắc, sở hữu tiền căn phú quý phát đạt, của cải dư dả, vận trình lên hương, bản mệnh sung túc vô biên     - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Có thể bạn nghĩ đó chỉ là những món đồ rẻ tiền nhưng nhiều khoản nhỏ cộng lại sẽ trở thành một món lớn. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến bạn không để dành được một khoản tiền tiết kiệm nào và hay cháy túi. Tuổi này còn đón nhân duyên cát lành. Người độc thân có thể tìm kiếm được một nửa cho mình trong các sự kiện đông người, hãy chủ động lên nhé.

 

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

 

Từ khóa:   Tử vi ngày 21/12/2022 tu vi ngay 21/12/2022 tu vi

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Dinh dưỡng 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Tin y tế 1 giờ 10 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Xã hội 1 giờ 48 phút trước
Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch