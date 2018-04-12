Không phải số phận, đây mới là thứ quyết định vận mệnh sang hèn của mỗi người

Tâm linh - Tử vi 12/04/2018 22:12

Nếu nghĩ rằng số phận hay phong thủy là yếu tố quyết định vận mệnh của một người thì bạn đã nhầm…

Thực chất, không phải phong thủy hay số mệnh, tính khí của một người mới là yếu tố quyết định số phận của họ. Thế nên, muốn tự làm chủ đời mình bạn hãy chắc rằng mình làm được 7 điều này.

Không phải số phận, đây mới là thứ quyết định vận mệnh sang hèn của mỗi người - Ảnh 1
Đừng đổ lỗi cho ai, cũng đừng vì xấu hổ mà chối bay chối biến những sai lầm của mình - Ảnh minh họa: Internet

1. Biết nhận lỗi

Khi làm điều sai trái ai cũng cảm thấy xấu hổ, thế nhưng ta không được xấu hổ đến mức đổ lỗi cho người khác hay thoái thác trách nhiệm, càng không được cho rằng mình luôn đúng. Thái độ cầu thị, hối lỗi, cúi đầu nhận sai chính là những gì bạn nên làm để người khác thấy rằng bạn là người biết điều và cương trực. Chỉ cần có được lòng tin yêu của người khác, bạn sẽ có được cả thiên hạ.

2. Biết nói lời dễ nghe

Người xưa có câu “Lời nói chẳng mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” quả không sai. Chẳng ai bắt bạn phải buông lời cay độc với người khác, cũng không ai có thể buộc bạn phải nịnh hót kẻ mà bạn không ưa. Thực chất, bạn chỉ cần nói những gì mình nghĩ bằng lời dịu dàng, uyển chuyển, không cứng nhắc thì bạn đã thành công.

Không phải số phận, đây mới là thứ quyết định vận mệnh sang hèn của mỗi người - Ảnh 2
Chỉ khi hiểu thấu được chữ Nhẫn bạn sẽ chạm tay đến thành công  - Ảnh minh họa: Internet

3. Biết nhún nhường, nhẫn nhịn

Đừng đôi co với đời, cũng đừng hơn thua với người. Bạn biết không, chỉ một chút nhún nhường có thể biến nguy thành an, chỉ một chút nhẫn nhịn sẽ biến chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa hư không. Chính chữ Nhẫn là bùa bình an giúp bạn tránh khỏi mọi thị phi, gian trá trên đời.

4. Khéo léo trong giao tiếp

Giao tiếp không chỉ là trò chuyện mà nó còn ý nghĩa nhiều hơn thế. Bạn biết không, ngôn ngữ giao tiếp tinh tế nhất chính là ánh mắt. Đôi khi chẳng cần nói lời nào mà chỉ cần nhìn sâu vào đáy mắt của nhau người ta đã hiểu đối phương muốn gì.

Lời nói thốt ra phải có trọng lượng, phải có ý nghĩa và hàm ý. Đừng nói lời vô nghĩa.

5. Biết buông bỏ

Những thứ là của mình bạn hãy biết cách trân trọng, nâng niu và giữ gìn cẩn thận kẻo khi vuột mất bạn có hối hận cũng muộn màng. Ngược lại, nếu nhận ra có thứ không phải của mình bạn hãy học cách buông bỏ. Hãy nới lỏng bàn tay, buông xuôi để vạn vật trở về bản ngã của chính nó.

Không phải số phận, đây mới là thứ quyết định vận mệnh sang hèn của mỗi người - Ảnh 3
Hãy khóc khi buồn, cười khi vui, đừng cố gắng che đậy cảm xúc làm gì - Ảnh minh họa: Internet

6. Sống thật với cảm xúc

Nếu vui hãy cười, nếu buồn hãy khóc, đừng bao giờ cố gắng che đậy cảm xúc của mình. Trên đời này, đáng sợ nhất không phải là những thương tổn, đáng sợ nhất là khi đớn đau ta không được khóc, khi hạnh phúc không được mỉm cười.

Sống mà phải che đậy cảm xúc, sợ người khác đọc thấu tâm can mình thì đời bạn nào có được chân tình mà chỉ toàn đề phòng, giả dối.

7. Sống vui khỏe

Sức khỏe của con người là thứ quan trọng nhất, bởi chỉ khi có sức khỏe bạn mới đủ sức để sống, để tồn tại, để thực hiện những ước mơ ấp ủ, những kế hoạch dở dang. Vậy nên, ngay từ bây giờ bạn hãy học cách yêu lấy chính mình, giữ cho mình luôn mạnh khỏe, an yên.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Là người, đừng xem nặng được mất hơn thua, cũng đừng gian manh dối trá mà hãy sống chân thận với nhau. Đừng để hậu vận chính ta phải ân hận về những gì mình đã từng làm.

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