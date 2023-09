Không phải số phận, đây mới là thứ quyết định vận mệnh sang hèn của mỗi người

Người xưa có câu “Lời nói chẳng mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” quả không sai. Chẳng ai bắt bạn phải buông lời cay độc với người khác, cũng không ai có thể buộc bạn phải nịnh hót kẻ mà bạn không ưa. Thực chất, bạn chỉ cần nói những gì mình nghĩ bằng lời dịu dàng, uyển chuyển, không cứng nhắc thì bạn đã thành công.

Chỉ khi hiểu thấu được chữ Nhẫn bạn sẽ chạm tay đến thành công - Ảnh minh họa: Internet

3. Biết nhún nhường, nhẫn nhịn

Đừng đôi co với đời, cũng đừng hơn thua với người. Bạn biết không, chỉ một chút nhún nhường có thể biến nguy thành an, chỉ một chút nhẫn nhịn sẽ biến chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa hư không. Chính chữ Nhẫn là bùa bình an giúp bạn tránh khỏi mọi thị phi, gian trá trên đời.

4. Khéo léo trong giao tiếp

Giao tiếp không chỉ là trò chuyện mà nó còn ý nghĩa nhiều hơn thế. Bạn biết không, ngôn ngữ giao tiếp tinh tế nhất chính là ánh mắt. Đôi khi chẳng cần nói lời nào mà chỉ cần nhìn sâu vào đáy mắt của nhau người ta đã hiểu đối phương muốn gì.

Lời nói thốt ra phải có trọng lượng, phải có ý nghĩa và hàm ý. Đừng nói lời vô nghĩa.

5. Biết buông bỏ

Những thứ là của mình bạn hãy biết cách trân trọng, nâng niu và giữ gìn cẩn thận kẻo khi vuột mất bạn có hối hận cũng muộn màng. Ngược lại, nếu nhận ra có thứ không phải của mình bạn hãy học cách buông bỏ. Hãy nới lỏng bàn tay, buông xuôi để vạn vật trở về bản ngã của chính nó.

Hãy khóc khi buồn, cười khi vui, đừng cố gắng che đậy cảm xúc làm gì - Ảnh minh họa: Internet

6. Sống thật với cảm xúc

Nếu vui hãy cười, nếu buồn hãy khóc, đừng bao giờ cố gắng che đậy cảm xúc của mình. Trên đời này, đáng sợ nhất không phải là những thương tổn, đáng sợ nhất là khi đớn đau ta không được khóc, khi hạnh phúc không được mỉm cười.

Sống mà phải che đậy cảm xúc, sợ người khác đọc thấu tâm can mình thì đời bạn nào có được chân tình mà chỉ toàn đề phòng, giả dối.

7. Sống vui khỏe

Sức khỏe của con người là thứ quan trọng nhất, bởi chỉ khi có sức khỏe bạn mới đủ sức để sống, để tồn tại, để thực hiện những ước mơ ấp ủ, những kế hoạch dở dang. Vậy nên, ngay từ bây giờ bạn hãy học cách yêu lấy chính mình, giữ cho mình luôn mạnh khỏe, an yên.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.