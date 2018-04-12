Phật dạy: Im lặng là vàng, nhẫn nhịn là bạc, giúp người là đức, chịu thiệt là phú

Tâm linh - Tử vi 12/04/2018 16:43

Là người, đừng xem nặng được mất hơn thua, cũng đừng gian manh dối trá mà hãy sống chân thận với nhau. Đừng để hậu vận chính ta phải ân hận về những gì mình đã từng làm.

Là người, đừng bao giờ mong ước có cuộc sống quá êm đềm bởi nếu như thế bạn sẽ chẳng thể hiểu được rằng cuộc sống muôn vị, đắng cay, tủi hờn, hạnh phúc hay khổ đau đều đáng quý như nhau.

Phật dạy: Im lặng là vàng, nhẫn nhịn là bạc, giúp người là đức, chịu thiệt là phú - Ảnh 1
Phật dạy: Im lặng là vàng, nhẫn nhịn là bạc, giúp người là đức, chịu thiệt là phúc - Ảnh minh họa: Internet

Những thứ không phải của mình thì đừng cố gắng níu kéo, những thứ của mình hãy học cách giữ thật chặt. Bởi bạn biết không, càng cưỡng cầu bạn càng khổ hạnh, càng hời hợt đời bạn càng thê lương.

Hãy bằng lòng với những gì mình đang có, học cách sống vui vẻ với thực tại thay vì mơ mộng những thứ viễn vông. Nếu không giàu có hãy học cách vui với gia đình ấm êm, nếu không thành đạt hãy nhớ rằng mình còn may mắn hơn rất nhiều người nghèo khổ khác.

Ai sống cũng cần có hoài bão, tham vọng. Thế nhưng, bạn đừng bao giờ biến tham vọng thành dục vọng, bất chấp tất cả để đạt được ước muốn. Thành quả ấy, dù có cũng không thể bền vững.

Hãy sống chân thành, giản đơn. Đừng cố tỏ ra thanh cao, đừng nói những lời hoa mỹ, cũng đừng phán xét ai. Đời người, chẳng ai hoàn mĩ, ngay cả chính bạn cũng thế.

Nhân quả nhãn tiền là điều luôn hiện hữu trong đời, nếu sống hiền lành chắc chắn bạn sẽ gặp điều thiện lương, nếu sống gian manh chắc chắn bạn sẽ gánh lấy lọc lừa.

Phật dạy: Im lặng là vàng, nhẫn nhịn là bạc, giúp người là đức, chịu thiệt là phú - Ảnh 2
Câu nói “đức thắng số” quả không sai, người kiên định, phúc đức chắc chắn hậu vận sẽ bình yên, thanh thản. Người mánh khóe, điêu ngoa sẽ gặp đủ gập ghềnh trong đời - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi người có một số phận riêng, thay vì ngó lên để so bì với những người hơn mình mà oán trách số phận không công bằng sao bạn không nhìn xuống để thấy rất nhiều người còn khổ nhục hơn ta.

Câu nói “đức thắng số” quả không sai, người kiên định, phúc đức chắc chắn hậu vận sẽ bình yên, thanh thản. Người mánh khóe, điêu ngoa sẽ gặp đủ gập ghềnh trong đời.

Khi nhận ra chân lý của chữ Nhẫn bạn sẽ hiểu được rằng, chịu thiệt chính là cách giúp bạn dưỡng đức, chịu nhẫn chính là cách để bạn dưỡng tâm. Lúc tâm đức tròn đầy bạn sẽ thấy đời thanh thản khi ta biết nhận lấy thua thiệt về mình.

Im lặng là vàng, nhẫn nại là bạc. Đôi co với người khác chỉ rước thêm phiền toái và khẩu nghiệp vào người. Thiếu kiên nhẫn sẽ làm bạn mất kiểm soát trước sóng gió, đưa ra những quyết định sai lầm ảnh hưởng đến đại sự.

Phật dạy: Im lặng là vàng, nhẫn nhịn là bạc, giúp người là đức, chịu thiệt là phú - Ảnh 3
Hết tình thì còn nghĩa, đừng “cạn tàu ráo máng” bởi hận hay yêu đều là số phận, thìn thấu sẽ hết hận - Ảnh minh họa: Internet

Trước khi lên án hay mắng nhiếc bất cứ một ai, hãy thử đặt mình vào vị trí của họ để nghĩ xem mình sẽ tổn thương, xấu hổ như thế nào.

Đời người không ai biết được chữ ngờ, sóng gió sẽ xô bạn từ bất ngờ này đến ngỡ ngàng khác. “Lên voi xuống chó” là chuyện hiển nhiên, chẳng ai đoán trước được tương lai nên đừng vội tự mãn.

Hết tình thì còn nghĩa, đừng “cạn tàu ráo máng” bởi hận hay yêu đều là số phận, nhìn thấu sẽ hết hận.

Cuộc đời con người chỉ gói gọn trong hai từ sinh tử, khoảng giữa ấy là thời gian ta trả nợ ân tình với những người ta gặp trong đời. Duyên phận một kiếp người, dù là ác duyên hay duyên lành đều có an bài.

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