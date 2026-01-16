Kể từ ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 16/01/2026 15:49

3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi hướng ngoại, nhiệt tình, cởi mở, đặc biệt khi chuyện luôn bình tĩnh xử lý và có chính kiến riêng của bản thân. Con giáp này dựa vào năng lực xuất chúng của bản thân mà tạo ra không ít kỳ tích và sự nghiệp ngày một thăng hoa hơn. Nguồn thu của con giáp này không nhiều song cũng chẳng tăng thêm.

Bên cạnh đó, điểm sáng trong vận trình của người tuổi Mùi nằm ở phương diện tình cảm. Với các cặp vợ chồng, mâu thuẫn qua đi là lúc hai người thêm hiểu và trân trọng nhau hơn. Người ấy thường đưa cho bạn những lời cổ vũ, động viên hữu ích, giúp bạn có thêm động lực cố gắng trong cuộc sống.

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ chính là con giáp nhận nhiều tin vui nhất. Bạn gặp rất nhiều may mắn, cho dù ở khía cạnh nào của cuộc sống cũng sẽ thu được nhiều may mắn, thuận lợi. Về công việc, bạn sẽ gặt hái được nhiều thành tựu đáng kể. Do đó, bạn hãy chăm chỉ nhiều hơn vào thời gian này, đừng đánh mất cơ hội nào có thể đón tài lộc vào cửa.

Đào hoa cũng vượng vận nên tình yêu sẽ nảy nở đối với người chưa tìm được một nửa của cuộc đời mình. Người đã là "hoa có chủ" thì chuyện tình cảm cũng diễn ra tốt đẹp, ngày càng hạnh phúc.

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ có thể nhận được nhiều lời mời gặp gỡ và giao lưu từ những người mới quen. Đó có thể sẽ là đối tác hay khách hàng tiềm năng trong tương lai, từ đó đem đến cho bản mệnh nhiều mối làm ăn tốt. Người đang theo đuổi con đường công danh có một ngày làm việc “thuận buồm xuôi gió”. Thành tựu nổi bật hiện tại chính là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực, chăm chỉ của bản mệnh trong thời gian qua. 

Vận trình tình cảm trôi chảy, êm đẹp. Nếu mối quan hệ không có những tranh cãi thì vốn không được gọi là tình yêu. Và, sự đồng điệu trong cảm xúc sẽ giúp cho cả hai có thể vượt qua được điều này. 

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, làm đâu trúng đó, hốt trọn tài lộc thiên hạ vào nhà, sung túc bất ngờ

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, làm đâu trúng đó, hốt trọn tài lộc thiên hạ vào nhà, sung túc bất ngờ

3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, làm đâu trúng đó, hốt trọn tài lộc thiên hạ vào nhà, sung túc bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 19/1/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Hai 19/1/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 7 phút trước
Cận kề Tết Nguyên Đán 2026, 3 con giáp trúng số Phát Tài, giữ đầy túi tiền, sự nghiệp 'phất lên như vũ bão' khó ai bì kịp

Cận kề Tết Nguyên Đán 2026, 3 con giáp trúng số Phát Tài, giữ đầy túi tiền, sự nghiệp 'phất lên như vũ bão' khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, Thần Tài gõ cửa liên hồi, 3 con giáp 'hào khí xuất thần', có duyên với quý nhân, tiền tài ngập lối, tiêu xài phủ phê

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, Thần Tài gõ cửa liên hồi, 3 con giáp 'hào khí xuất thần', có duyên với quý nhân, tiền tài ngập lối, tiêu xài phủ phê

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Một blogger nổi tiếng đột tử ở tuổi 29 vì liên tục thức khuya

Một blogger nổi tiếng đột tử ở tuổi 29 vì liên tục thức khuya

Sao quốc tế 26 phút trước
Sản phẩm Sharp được vinh danh Lựa chọn hàng đầu của gia đình, khẳng định vị thế thương hiệu được tin dùng từ cộng đồng gia đình Việt

Sản phẩm Sharp được vinh danh Lựa chọn hàng đầu của gia đình, khẳng định vị thế thương hiệu được tin dùng từ cộng đồng gia đình Việt

Đời sống 39 phút trước
Sếp lớn ép tôi cưới con gái để "tiến thân", tôi dắt luôn vợ đến giới thiệu khiến cả nhà ông ta câm nín

Sếp lớn ép tôi cưới con gái để "tiến thân", tôi dắt luôn vợ đến giới thiệu khiến cả nhà ông ta câm nín

Tâm sự 46 phút trước
Ngọc Trinh 'đanh thép' đáp trả khi bị nhận xét 'nghệ sĩ nhưng chỉ biết đi livestream'

Ngọc Trinh 'đanh thép' đáp trả khi bị nhận xét 'nghệ sĩ nhưng chỉ biết đi livestream'

Hậu trường 53 phút trước
Ngỡ chồng cao thượng khi đón chị gái trầm cảm về nuôi, tôi rụng rời chân tay khi đọc tin nhắn anh gửi cho anh rể

Ngỡ chồng cao thượng khi đón chị gái trầm cảm về nuôi, tôi rụng rời chân tay khi đọc tin nhắn anh gửi cho anh rể

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Đi họp lớp tình cờ gặp lại bạn cũ, tôi quỵ ngã khi biết sự thật về chồng và đứa con mình yêu thương lâu nay

Đi họp lớp tình cờ gặp lại bạn cũ, tôi quỵ ngã khi biết sự thật về chồng và đứa con mình yêu thương lâu nay

Tâm sự 57 phút trước
NÓNG: Phát hiện nhóm người nước ngoài hoạt động lừa đảo qua mạng ở Hà Nội

NÓNG: Phát hiện nhóm người nước ngoài hoạt động lừa đảo qua mạng ở Hà Nội

Đời sống 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Điểm tên 8 loại dầu gội trị gầu, dung dịch vệ sinh vừa bị Bộ Y tế thu hồi

NÓNG: Điểm tên 8 loại dầu gội trị gầu, dung dịch vệ sinh vừa bị Bộ Y tế thu hồi

Giá vàng hôm nay, ngày 16/1/2026: Sụt giảm rồi bất ngờ tăng mạnh, người mua lỗ gần 4 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 16/1/2026: Sụt giảm rồi bất ngờ tăng mạnh, người mua lỗ gần 4 triệu đồng

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 16/1/2026, 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', rước Lộc về nhà, Phúc Lộc sâu dày cả đời giàu sang, con cái xuất chúng

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 16/1/2026, 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', rước Lộc về nhà, Phúc Lộc sâu dày cả đời giàu sang, con cái xuất chúng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cận kề Tết Nguyên Đán 2026, 3 con giáp trúng số Phát Tài, giữ đầy túi tiền, sự nghiệp 'phất lên như vũ bão' khó ai bì kịp

Cận kề Tết Nguyên Đán 2026, 3 con giáp trúng số Phát Tài, giữ đầy túi tiền, sự nghiệp 'phất lên như vũ bão' khó ai bì kịp

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, Thần Tài gõ cửa liên hồi, 3 con giáp 'hào khí xuất thần', có duyên với quý nhân, tiền tài ngập lối, tiêu xài phủ phê

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, Thần Tài gõ cửa liên hồi, 3 con giáp 'hào khí xuất thần', có duyên với quý nhân, tiền tài ngập lối, tiêu xài phủ phê

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ

Bước qua tháng 12 âm lịch, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có Quý Nhân, bên phải là Thần Tài, chính thức hết khổ, cuộc đời giàu sang

Bước qua tháng 12 âm lịch, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có Quý Nhân, bên phải là Thần Tài, chính thức hết khổ, cuộc đời giàu sang

Thần Phật độ trì, 3 con giáp tăng vọt trong 15 ngày tới, phước báo trùng lai, xây dựng cơ ngơi vững vàng, tương lai huy hoàng

Thần Phật độ trì, 3 con giáp tăng vọt trong 15 ngày tới, phước báo trùng lai, xây dựng cơ ngơi vững vàng, tương lai huy hoàng

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, làm đâu trúng đó, hốt trọn tài lộc thiên hạ vào nhà, sung túc bất ngờ

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, làm đâu trúng đó, hốt trọn tài lộc thiên hạ vào nhà, sung túc bất ngờ