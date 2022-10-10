Hân hoan đón tài lộc từ 11/10 đến 16/10: 3 con giáp may mắn bủa vây, làm ăn phát đạt, giàu có lên hương, phúc vận hưng vượng

Tử vi từ ngày 11/10 đến 16/10 , Thiên Đức cát tinh đảm bảo cho người tuổi Sửu một tuần mới khá suôn sẻ và may mắn. Con giáp này đang được quý nhân trợ mệnh, nhờ thế mà giảm bớt được những vất vả và cả xui xẻo xảy tới trong thời gian này.

Thời điểm từ ngày 11/10 đến 16/10 là lúc thu tiền bạc về tay, dù là người làm công ăn lương hay theo nghiệp làm ăn kinh doanh tài lộc tăng tiến thấy rõ khiến ai nấy đều ghen tị. Bản mệnh không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính. Nếu có ý định đầu tư hay mở rộng kinh doanh, bạn cũng có thể tranh thủ thời điểm này, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.

Công việc có nhiều tiến triển khá tốt, mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch, nhất là thời điểm đầu tuần vô cùng tươi sáng nhờ có cả Chính Quan hỗ trợ, tuổi Sửu cần nhanh tay tận dụng. Con giáp này chỉ cần làm theo quyết tâm, ý chí của mình thì có thể đạt được mục tiêu. Tiểu nhân trong tuần tuy có nhưng không quá đáng sợ, tự tin vững bước sẽ mang tới thành công.

Đường tình duyên khá êm đềm. Các cặp đôi tìm được tiếng nói chung, đôi bên bàn bạc, thương lượng với đối phương thay vì tự mình quyết định. Người độc thân cũng có nhiều đối tượng tìm hiểu, bản mệnh chỉ cần ưng ý thôi là sẽ có không ít người theo đuổi, tình cảm chân thành cũng không khó để phát hiện ra.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Người sinh năm con heo phải nhiều điều không may mắn, có lúc tưởng chừng như rất tốt nhưng giữa chừng lại luôn dở khóc dở cười, có khi gặp phải một số tai nạn rất đáng tiếc, cũng có thể tốn kém tiền bạc, và cũng làm tổn thương cơ thể và tinh thần.

Tuy nhiên, từ ngày 11/10 đến 16/10 , người tuổi Hợi sẽ 'trở mặt', những điều xấu xa, xui xẻo xung quanh cuối cùng cũng tan biến. Để bản thân có uy danh cao hơn, sắp tới sẽ mở ra tài lộc dồi dào, thu nhập tiền bạc không ngừng tăng lên, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống sẽ tiếp tục mang lại nhiều tài lộc cho gia đình.

Tuổi Tuất

Từ ngày 11/10 đến 16/10 là khoảng thời gian sẽ có nhiều thay đổi, khiến tuổi Tuất ngày càng trưởng thành và học được nhiều bài học quý báu hơn. Người tuổi Tuất vốn không ngại trắc trở, nhưng nếu như mọi thứ không may đến đột ngột, họ cũng sẽ ngỡ ngàng, nhưng sau đó lại càng mạnh mẽ và cố gắng tìm cách vượt qua bằng mọi giá.

Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Tuất vốn có tính cách thẳng thắn, trung thực, luôn biết nỗ lực và cố gắng hết mình để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Những người tuổi Tuất tuy không được sinh ra trong gia đình ấm no sung túc nhưng họ có bản lĩnh để xây dựng một cuộc sống phú quý cho riêng mình. So với những con giáp khác, người tuổi Tuất khá kiên định và nhẫn nại, họ không sợ đối mặt với khó khăn, mà luôn biết tiến về phía trước để tìm con đường thành công.

Tử vi học có nói, từ ngày 11/10 đến 16/10, cuộc sống tuổi Tuất sẽ bước sang trang mới. Cụ thể, những tháng cuối năm tới đây, tuổi Tuất sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Tuất càng làm việc càng gặp được nhiều may mắn, cơ hội làm giàu xuất hiện trong nay mai, nếu biết nắm bắt những năm tháng sau này không cần lo lắng bất cứ điều gì.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.