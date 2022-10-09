Xem Tử vi, tuần mới của con giáp tuổi Tý sẽ xoay quanh việc khám phá và phát triển những thứ mới mẻ. Vì thế, đây sẽ là thời điểm tuyệt vời để khởi động dự án kinh doanh mà bạn luôn ấp ủ, tham gia một khoá học mà bạn hứng thú hay thậm chí du lịch đến một nơi mà bạn luôn ao ước.

Những dấu hiệu tích cực trong tình cảm sẽ xuất hiện trong tuần này, chứng tỏ những cố gắng của bạn thời gian qua đang được đền đáp xứng đáng. Có vẻ đối phương đã dần cảm động và thấu hiểu những điều bạn làm. Vì vậy, hãy mạnh dạn tiến thêm một bước nhé.

Tuần mới cũng sẽ mang đến nguồn nguyên khí dồi dào giúp người tuổi Tý làm việc có nhiều năng lượng, hơn nữa còn có may mắn giúp bạn dễ trúng độc đắc, một bước lên đời giàu sang.

Thương Quan xuất hiện đầu tuần khiến bản mệnh cảm thấy vô cùng hoang mang và không giấu được cảm giác thất vọng, việc này còn kéo dài cho đến cuối tuần thì bạn mới có thể thay đổi tình hình. Bạn nên nhớ rằng việc gì cũng chỉ có tính chất tạm thời, dù là khó khăn bạn đang đối mặt đi chăng nữa.

Bạch Hổ hung tinh xuất hiện trong tuần này cho thấy có nguy cơ sức khỏe giảm sút hoặc xuất hiện yếu tố khiến bạn bị mệt mỏi, căng thẳng thường xuyên. Lúc này bạn cần tập trung loại bỏ các yếu tố gây căng thẳng trong cuộc sống của mình.

Tuổi Ngọ

Công việc làm ăn được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ. Bên cạnh đó, tuổi Ngọ được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, hứa hẹn tuần mới từ 10/10 đến 16/10 bội thu.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, do có thần tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên tuổi Ngọ có thể đón lộc từ quý nhân phương xa. Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, người tuổi Ngọ có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu... Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống vì thế được cải thiện, chi tiêu dư giả hơn trước.

Nhờ có tầm nhìn xa trông rộng, người tuổi Ngọ sẽ tìm được cách lợi nhuận hóa đam mê của mình. Bạn có thể dùng sức sáng tạo của mình tạo thành sản phẩm, công cụ để gia tăng doanh thu, lời lãi cho bản thân cũng như công ty.

Tuần mới từ 10/10 đến 16/10 mang tới nhiều điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư, mở rộng kinh doanh của tuổi Ngọ. Những ai mới khởi nghiệp cũng hứa hẹn có được dòng tiền lớn đổ về. Do đó, thời gian này là cơ hội hoàn hảo để xúc tiến các dự định bấy lâu, bạn cần tập trung cao độ nếu không muốn lỡ mất những gì được xem là lợi thế của mình.

Bên cạnh đó, những ai đang có ý định muốn học hỏi về các lĩnh vực đầu tư thì có thể bắt đầu các bước khởi động của mình đi nhé.

Tuổi Thìn

Người cầm tinh con Rồng nhìn chung thường hướng ngoại, cứng cỏi, không dễ dàng thỏa hiệp. Họ thuộc tuýp người hòa đồng, thân thiện. Trong số 12 con giáp, người tuổi này có chí tiến thủ, không ngừng học hỏi và nỗ lực vươn lên.

Người tuổi này thích nghi tốt với hoàn cảnh, không hay kêu ca, than vãn. Đôi khi, họ một mình gánh chịu nỗi buồn, áp lực mà không nói với ai.

Tất nhiên, con giáp tuổi rồng có những phẩm chất hơn người. Họ có thể xoay chuyển tình thế và tự mình vượt qua khó khăn. Người tuổi Thìn gần như là người hoàn hảo và có không ít quý nhân muốn giúp đỡ bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuần mới từ 10/10 đến 16/10, con giáp tuổi Thìn có tài lộc lên như diều gặp gió. Quý nhân sẽ giúp họ thăng tiến nhanh chóng. Người tuổi này làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến hoặc chuyển việc khác tốt hơn. Cơ hội làm giàu luôn sẵn có để người tuổi Thìn phấn đấu, đạt đến vinh quang. Bên cạnh đó, may mắn lại rất cận kề, duyên trúng độc đắc lớn giúp tuổi Thìn càng thêm nhiều cơ hội giàu sang phú quý.

Trong khi đó, con giáp này làm kinh doanh cũng gặp được bạn cùng chí hướng, nhân viên tâm huyết với công ty. Họ được dự báo sẽ làm ăn phát đạt, thu hái bộn tiền.

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