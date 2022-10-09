Sau 8h sáng Chủ Nhật (9/10/2022): 3 con giáp rơi trúng hố vàng, tay ôm tiền tỷ, phát tài phát lộc, giàu có ngút Trời

Tâm linh - Tử vi 09/10/2022 06:45

Vận tài đã nở hoa với 3 con giáp sau đây từ sau 8h sáng ngày Chủ Nhật (9/10/2022), công việc thăng tiến bất ngờ giúp bạn có nguồn thu lợi lớn hơn bao giờ hết.

Tuổi Thìn

Sau 8h sáng Chủ Nhật (9/10/2022): 3 con giáp rơi trúng hố vàng, tay ôm tiền tỷ, phát tài phát lộc, giàu có ngút Trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn ham học hỏi, có năng lực. Tuy vậy, con giáp này không tự tin vào bản thân, hay suy nghĩ tiêu cực.

Họ thực sự là người rất sáng tạo và có chính kiến riêng trong mọi việc. Khi làm việc gì, họ có xu hướng nhìn trước nhìn sau. Đôi khi, con giáp này cũng không kiên định với mục tiêu ban đầu của mình.

Người tuổi này được biết đến với tinh thần cầu thị, nghiêm túc trong công việc. Khi làm bất cứ điều gì, họ luôn lắng nghe những lời phản hồi, góp ý từ người khác. Điều này khiến con giáp này được lòng nhiều người.  

Con giáp tuổi Thìn vượng vận quý nhân. Trong công việc hay cuộc sống, họ đều có quý nhân phù trợ. Sau 8h sáng Chủ Nhật (9/10/2022), sự nghiệp của họ ngày càng thăng hoa.

Họ được người tốt giúp đỡ, có thêm cơ hội thể hiện bản thân. Con giáp này thêm thoải mái, tự tin để hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn, đạt thành tựu như mong đợi.

Tuổi Ngọ

Sau 8h sáng Chủ Nhật (9/10/2022): 3 con giáp rơi trúng hố vàng, tay ôm tiền tỷ, phát tài phát lộc, giàu có ngút Trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ tương đối mạnh mẽ, luôn phấn đấu vươn lên dù có gặp khó khăn thế nào cũng không dừng lại. Tuổi Ngọ làm việc gì cũng nghiêm túc. Họ dùng nhiều phương pháp sáng tạo để đạt được mục tiêu một cách nhanh nhất.

Con giáp này cũng rất ngay thẳng, có lòng tự trọng cao, nhưng cũng rất tự tin và không làm những điều sai trái. Trong cuộc sống, người tuổi Ngọ được nhiều người kính trọng và quý mến.

Cuối tahnsg 9 vừa qua, họ sống khá chật vật, ví tiền luôn xẹp lép nhưng sau 8h sáng Chủ Nhật (9/10/2022), may mắn luôn theo sát bạn, con giáp tuổi Ngọ tích lũy tài sản nhanh hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, nhờ đó tâm trạng cũng phấn khởi hơn.

Tuổi Tý

Trời sinh những người tuổi Tý vốn thông minh, tài giỏi và có khả năng độc lập tự chủ trong cuộc sống. Từ nhỏ, tuổi Tý đã được xem là con giáp mang vận mệnh sung sướng, họ không phải sinh ra trong gia đình giàu có nhưng luôn được mọi người yêu thương chiều chuộng hết mực.

Đến lớn, nhân cách vàng của tuổi Tý giúp họ nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người, nhờ vậy việc gì cũng thuận buồm xuôi gió vì có quý nhân giúp đỡ.

Sau 8h sáng Chủ Nhật (9/10/2022): 3 con giáp rơi trúng hố vàng, tay ôm tiền tỷ, phát tài phát lộc, giàu có ngút Trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sau 8h sáng Chủ Nhật (9/10/2022), tuổi Tý là một trong những con giáp sẽ gặp được nhiều may mắn nhất. Cuộc sống tuổi Tý khá an nhàn bình yên, tuổi Tý sẽ sớm cảm nhận được vận may của mình ngày càng hiện ra rõ hơn.

Cụ thể, từ giai đoạn này làm việc gì tuổi Tý cũng suôn sẻ, hanh thông, thậm chí còn thu hút nhiều tài vận, giúp họ một bước trở nên giàu có bất ngờ. Dự kiến cuối năm nay, tuổi Tý sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ họ trong công việc và định hướng cuộc sống tốt đẹp trong tương lai.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tự vi dự đoán sau 18h chiều 8/10/2022: 3 con giáp gánh lộc về nhà, nghênh đón Thần Tài, vượng phát công danh, tiền tỷ bỏ túi

Tự vi dự đoán sau 18h chiều 8/10/2022: 3 con giáp gánh lộc về nhà, nghênh đón Thần Tài, vượng phát công danh, tiền tỷ bỏ túi

Từ sau 18h chiều ngày 8/10/2022, 3 con giáp may mắn này chuẩn bị nhận lộc bao la, giàu có hơn người, làm chuyện gì cũng cẩn thận chăm chỉ nên rất dễ thành công.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 2 giờ 43 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 3 giờ 13 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 3 giờ 43 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà