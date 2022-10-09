Mở đầu tuần mới đón lộc ngập tràn: Vào 5h sáng thứ Hai, 3 con giáp này rước tiền tài vào nhà, vàng bạc đầy trước ngõ, cơ hội làm giàu nhiều vô kể, phú quý gia tăng chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 09/10/2022 22:15

Chúc mừng 3 con giáp sau đây có một ngày đầu tuần tràn đầy may mắn và phúc lộc, nhờ đó công việc làm ăn cũng lên phới phới giúp bạn làm giàu nhanh chóng.

Tuổi Sửu

Mở đầu tuần mới đón lộc ngập tràn: Vào 5h sáng thứ Hai, 3 con giáp này rước tiền tài vào nhà, vàng bạc đầy trước ngõ, cơ hội làm giàu nhiều vô kể, phú quý gia tăng chóng mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Sửu có ngôi sao may mắn phù trợ lại được quý nhân giúp đỡ nên có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp vào 5h sáng thứ Hai.

Mặc dù nửa đầu tháng 10, Sửu có sao xấu chiếu mệnh nhưng cũng không có quá nhiều tai họa. Chỉ cần bạn nhớ đề phòng những người xung quanh, tránh để tiểu nhân giả ngốc lừa gạt.

Phải nhắc đến trong ngày Tam Nương này, tài vận của Tuất tương đối tốt.  Đặc biệt, những người tuổi Sửu sẽ lên như diều gắp gió. Vì vậy, nếu biết nắm bắt cơ hội, chăm chỉ làm việc thì bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp.

Tuổi Thìn

Mở đầu tuần mới đón lộc ngập tràn: Vào 5h sáng thứ Hai, 3 con giáp này rước tiền tài vào nhà, vàng bạc đầy trước ngõ, cơ hội làm giàu nhiều vô kể, phú quý gia tăng chóng mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn có vận may vào 5h sáng thứ Hai rất tốt, thu nhập về tài chính cũng tương đối đáng kể, tài lộc cũng vô cùng tốt, có thể gặp nhiều may mắn trong đầu tư và quản lý tài chính. Táo bạo nhưng thận trọng, thời điểm thận trọng có thể tạo ra tài sản và gia tăng tài sản một cách nhanh chóng.

Phương diện tài chính phát triển rực rỡ, điều đó cho thấy mọi công lao của bạn đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Người làm công ăn lương được cấp trên đề bạt thăng chức, tăng lương, trong khi đó người làm ăn tìm được hướng đi mới cho mình, đem lại lợi thế vượt lên đối thủ.

Nhờ biết nắm bắt thời cơ lại nỗ lực hết mình, bạn đạt được nhiều thành tựu, lương bổng tăng hơn trước rất nhiều. Dù đạt được thành công nhưng người tuổi này chớ nên tự phụ. Hãy tiếp tục học hỏi, phấn đấu để bước lên những nấc thang mới trong sự nghiệp.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất luôn được biết đến là người thông minh, cởi mở, khôn khéo và cư xử rộng lượng với mọi người. Trong mắt người khác, người tuổi này luôn giỏi đối nhân xử thế, biết cách giữ hòa khí với mọi người. Vào 5h sáng thứ Hai, người tuổi Tuất được tài tinh chiếu mệnh. Bạn sẽ được quý nhân nâng đỡ. Quý nhân này có thể là lãnh đạo, là người quen thân với gia đình bạn. Họ sẽ truyền cho bạn kinh nghiệm làm việc và đưa ra cho bạn những lời khuyên đúng đắn.

Người làm kinh doanh cũng được quý nhân giúp đỡ về nguồn vốn cũng như mối quan hệ. Vì vậy, sư nghiệp của bạn từng bước đi lên. Không chỉ có sự nghiệp phát đạt mà người tuổi Tuất cũng gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Nếu nắm bắt tốt các cơ hội, người tuổi này có thể đổi vận giàu sang, giúp gia đình có được cuộc sống muôn phần sung túc.

Mở đầu tuần mới đón lộc ngập tràn: Vào 5h sáng thứ Hai, 3 con giáp này rước tiền tài vào nhà, vàng bạc đầy trước ngõ, cơ hội làm giàu nhiều vô kể, phú quý gia tăng chóng mặt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tình cảm nhìn chung ổn định. Vợ chồng bạn tương đối bận rộn nên không thể dành nhiều thời gian cho nhau. Cũng may, hai người luôn tin tưởng vào nhau và coi đối phương là động lực để cố gắng. Trong mắt mọi người, hai bạn là một cặp đôi lý tưởng.

Thông tin chỉ mang tính chât tham khảo, chiêm nghiệm.

3 tuổi may mắn bùng nổ từ 13h chiều Chủ Nhật (9/10/2022), buôn may bán đắt, tài sản tăng gấp bội, làm 1 thu tận 10, nhìn đâu cũng có cơ hội đổi đời giàu sang

3 tuổi may mắn bùng nổ từ 13h chiều Chủ Nhật (9/10/2022), buôn may bán đắt, tài sản tăng gấp bội, làm 1 thu tận 10, nhìn đâu cũng có cơ hội đổi đời giàu sang

Từ 13h chiều ngày Chủ Nhật (9/10/2022), 3 con giáp này rất may mắn khi được sao Thiên Tài soi rọi giúp đường làm ăn thêm vượng phát, làm gì cũng gặp thuận lợi.

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