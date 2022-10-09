Tử vi 12 con giáp cho biết vào 6h sáng ngày rằm tháng 9 âm lịch, người tuổi Hợi vô cùng may mắn khi chuyện tình cảm có nhiều tin vui. Người độc thân có cơ hội gặp được ý trung nhân, là người bạn mong đợi bấy lâu nay. Hạnh phúc vì có được một người ở bên quan tâm chia sẻ khiến con giáp này luôn nở nụ cười trên môi.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, vào 6h sáng ngày rằm tháng 9 âm lịch nhân thần ở phía trong ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Do đó, bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Công việc trong khá thuận lợi, không có rắc rối xảy ra khi đã có Chính Ấn nâng đỡ. Bản mệnh được cấp trên đánh giá cao nên có được địa vị tốt tại nơi làm việc. Tuy nhiên nếu tuổi Hợi muốn thăng tiến vị trí cao hơn thì phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Hãy chăm chỉ làm việc, tích lũy kinh nghiệm, xây dựng cơ sở vững chắc để sau này tiến xa hơn.

Tuổi Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Vào 6h sáng ngày rằm tháng 9 âm lịch có quá nhiều cơ hội nhỏ, họ tuân theo quy tắc và rất tự kỷ luật. Cùng với tài lộc tốt nhất đang dần khởi sắc, người cầm tinh con ngựa sẽ càng ngày càng giàu có, may mắn sẽ đến giúp bạn.

Đồng thời sẽ có những bước đột phá lớn trong sự nghiệp, vận trình không ngừng tăng cao, thu nhập không ngừng tăng lên, tiền vào tài khoản ngày càng nhiều. Nếu bạn sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm và bài học trong sự nghiệp và phán đoán tình hình thì con đường tương lai sẽ suôn sẻ hơn.

Tuổi Mão

Nhắc đến tuổi Mão, người ta sẽ nghĩ ngay đến sự thực dụng và tấm lòng chăm lo, vun vén cho gia đình. Ở bên cạnh những người tuổi Mão, bạn sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái, dường như mọi áp lực trong cuộc sống đều đã tan biến.

Tuổi Mão trời sinh tính tình nồng hậu, đặc biệt tốt bụng, hào phóng. Bây giờ là lúc bạn phải nắm bắt cơ hội, chăm chỉ làm việc, cuộc sống tương lai sẽ sung túc, hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, vào 6h sáng ngày rằm tháng 9 âm lịch, vận may của những người tuổi Mão sẽ lên như diều gặp gió. Tiền bạc ngày càng rủng rỉnh, mở ra nhiều hy vọng mới. Xung quanh những người này cũng có vô vàn cơ hội thăng tiến trong công việc, cuộc sống cá nhân cũng cực kì hạnh phúc khiến ai ai cũng phải thầm ghen tị.

Những người tuổi Mão nên tiếp tục giữ thái độ lạc quan và lòng tin vào bản thân, chỉ cần bạn nỗ lực, cơ hội thành công tự khắc tìm đến. Giai đoạn trước tuổi Mão đã rất vất vả nhưng đổi lại hiện tại cuộc sống nhẹ nhàng, công việc thuận lợi, tài chính vững chắc. Có sao Thái Âm cùng sao may mắn chiếu mệnh, chỉ cần tiếp tục nỗ lực, tuổi Mão sẽ có được cuộc sống viên mãn mọi mặt.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.