Hai ngày cuối tuần này (18-19/2), tinh hoa hội tụ: TOP 3 con giáp đường quan lộ hanh thông, tiền vào như nước, tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 17/02/2023 11:10

Trong hai cuối tuần này, 3 con giáp được thần may mắn chiếu mệnh, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào, chỉ ngồi không cũng có tiền đầy túi.

Tuổi Tý

Hai ngày cuối tuần này (18-19/2), tinh hoa hội tụ: TOP 3 con giáp đường quan lộ hanh thông, tiền vào như nước, tình duyên rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cuối tuần này, tuổi Tý như "cá gặp nước", có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh bất ngờ kéo tới lũ lượt. Tuổi Tý sẽ có những bước tiến lớn, thậm chí chạm tay vào giàu sang nếu biết nắm bắt cơ hội.

Những gì mà con giáp này làm được nhất định sẽ khiến nhiều người phải trầm trồ. Vận may sự nghiệp đang lên cao ngất ngưởng, thực hiện được lý tưởng trong đầu, tài chính ổn định hơn, của cải tích lũy suôn sẻ, kẻ xấu xung quanh cũng dần rời xa và tương lai tươi sáng.

Công việc làm ăn có mở mang thêm, có sự thay đổi về nơi ăn chốn ở, vận quý nhân vượng nhưng cũng không ít tiểu nhân phá hoại, tiềm ẩn nhiều mối lo. May mắn là bạn cũng được tạo không gian để thoải mái thể hiện năng lực của bản thân, vì thế, hãy tự tin đưa ra và áp dụng những ý tưởng độc đáo, mới lạ của mình trong công việc nhé.

Tuổi Ngọ 

Hai ngày cuối tuần này (18-19/2), tinh hoa hội tụ: TOP 3 con giáp đường quan lộ hanh thông, tiền vào như nước, tình duyên rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đa phần người tuổi Ngọ có lối sống phóng khoáng, yêu thích sự tự do nhưng họ cũng có những nguyên tắc nhất định trong cuộc sống của mình. Tính tình điềm đạm lại kiệm lời nhưng khi cần thiết thì họ vẫn có thể dễ dàng tạo nên được bầu không khí vui vẻ – thoải mái cho người đối diện.

Tử vi cuối tuần này cho biết, người tuổi Ngọ tài lộc hanh thông, công danh phát đạt. Công việc đã được dàn xếp ổn thỏa, con giáp trong giai đoạn này chỉ cần ngồi chờ tiền chảy vào túi. Bên cạnh đó, Ngọ sẽ có nhiều dịp mở rộng các mối quan hệ xã hội, tạo điều kiện cho sự phát triển trong tương lai.

Nhìn chung, vận trình con giáp này trong thời gian tới không có gì ngăn trở. Với phúc khí có được này, người tuổi Ngọ vượng tài lộc, mọi việc hanh thông, đón nhận nhiều tin vui.

Tuổi Tuất

Hai ngày cuối tuần này (18-19/2), tinh hoa hội tụ: TOP 3 con giáp đường quan lộ hanh thông, tiền vào như nước, tình duyên rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo tuổi Tuất sẽ gặp nhiều may mắn trong 2 ngày cuối tuần này. Bản mệnh giải quyết những vấn đề trục trặc trong công việc một cách suôn sẻ và triệt để. Hơn thế nữa, tuổi Tuất có nhiều cơ hội xây dựng những mối quan hệ xã giao mới tốt đẹp, giúp ích cho con đường sự nghiệp hiện tại cũng như tương lai sau này.

Tài lộc của tuổi Tuất cũng tiến triển nhanh chóng, ngay cả con đường công danh sự nghiệp cũng thuận lợi hơn nhờ có sự giúp đỡ của bạn bè hay đồng nghiệp xung quanh. Tiền bạc rủng rỉnh, con giáp này có thể chi tiêu, mua sắm thoải mái mà không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều. Nhưng bạn cũng nên trích ra một khoản để tiết kiệm, phòng những khi hữu sự.

Vận trình tình duyên của Tuất trong 2 ngày cuối tuần này. Con giáp này và đối phương có được sự hòa hợp khiến hai người cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Hãy tận hưởng những khoảng thời gian hài hòa này nhưng cũng nên chuẩn bị tinh thần cho những điều mâu thuẫn sắp đến trong tương lai gần.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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