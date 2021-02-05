'Gấp gấp' sinh em bé thôi, 3 con giáp sau nhờ lộc con cái tuổi Tân Sửu mà tiền bạc rủng rỉnh, may mắn đầy nhà

Do đó, em bé Tân Sửu chắc chắn sẽ mang lại những niềm vui, niềm hạnh phúc bất ngờ cho gia đình bạn. Nếu là những con giáp sau, thì bạn đừng bỏ lỡ cơ hội để đón thành viên mới trong gia đình nhé.

Người tuổi Tân Sửu thường vô cùng vui vẻ, sống hòa đồng và yêu thương mọi người, đi đâu cũng được nhiều người yêu mến và quý trọng. Họ lại sống có nguyên tắc, luôn đưa ra nhiều tiêu chí cho bản thân, cũng vì vậy đường học hành tấn tới, công danh trọn vẹn.

Xét cả về tam hợp và nhị hợp thì tuổi Tỵ vô cùng hợp với tuổi Sửu, không xảy ra xung khắc nào, trong đó đẹp nhất là Kỷ Tỵ (1989).

Tuổi Tỵ hợp với tuổi Tân Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Do hợp mệnh, hợp cả về thiên can, nên có em bé năm nay, cha mẹ có thể hoàn toàn yên tâm về tài lộc gia đình. Chắc chắn sau khi sinh con xong, vợ chồng sẽ làm ăn như diều gặp gió, lại được quý nhân phù trợ nên gặt hái được thành công mỹ mãn.

Theo tử vi 12 con giáp, gia đình bạn sẽ ngày càng hòa thuận êm ấm, bình an và may mắn khi sinh con năm Tân Sửu.

Tuổi Dậu

Cha hoặc mẹ tuổi Dậu cũng gặp vận khí vô cùng tốt đẹp khi sinh con Tân Sửu, trong đó, tuổi Quý Dậu (1993) là hợp nhất.

Tuổi Dậu khi được tuổi Tân Sửu phù trợ sẽ vững như kiềng ba chân, làm đâu thắng đấy, kinh doanh buôn bán thì mua may bán đắt, mua một bán được mười; người đi làm trong công ty thì được thăng chức, cấp trên trọng dụng. Mọi khó khăn đều dễ dàng được hóa giải.

Sinh em bé Tân Sửu xong, tình cảm vợ chồng ngày càng tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Nhâm Tý (1972), Giáp Tý (1984), Bính Tý(1996) là những tuổi Tý đẹp nhất để có con năm Tân Sửu.

Theo tử vi Tân Sửu 2021, Tý và Sửu là hai bản mệnh hợp nhau, nên khi gặp nhau sẽ vô cùng may mắn.

Sau khi sinh em bé, tình cảm của vợ chồng sẽ vô cùng mặn mà. Gia đình bắt đầu có tích lũy, tiền bạc rủng rỉnh không còn khó khăn như thời kỳ trước. Đặc biệt, tuổi Sửu hợp với tuổi Tý nên em bé sinh ra dễ nuôi, ít ốm đau bệnh tật.

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