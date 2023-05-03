Đúng ngày mai, thứ Năm 4/5/2023, Thần Tài gõ cửa trao tài lộc, 3 con giáp có khoản thu 'khổng lồ', của cải chất đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc đáng nể

Tâm linh - Tử vi 03/05/2023 21:50

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây có khoản thu 'khổng lồ', của cải chất đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc đáng nể vào đúng ngày 4/5/2023.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ có Chính Tài đảm bảo cho thu nhập của mình nên những vấn đề về tiền bạc không còn quấy nhiễu nữa trong thời điểm tới. Bản mệnh nên biết cách kiếm tiền, cũng biết cách giữ tiền, chẳng tiêu xài hoang phí. Hơn nữa lại tiết kiệm để đề phòng thêm cả những vấn đề bất ngờ phát sinh trong tương lai.

Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này sẽ khởi sắc và có nhiều tin vui trong thời gian tới. Người độc thân rất đào hoa. Nhờ bản tính hài hước mà bản mệnh dễ nhận được sự chú ý của những người khác phái. Đây là cơ hội tốt để mở rộng mối quan hệ của mình. Người đã lập gia đình được tận hưởng bầu không khí hòa hợp giữa các thành viên.

Đúng ngày mai, thứ Năm 4/5/2023, Thần Tài gõ cửa trao tài lộc, 3 con giáp có khoản thu 'khổng lồ', của cải chất đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc đáng nể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra tương đối thuận lợi. Tử vi khuyên người tuổi này cần phải mạnh dạn thể hiện năng lực thông qua các ý tưởng sáng tạo. Khi dám nói ra suy nghĩ và quan điểm của mình thì bản mệnh sẽ nhận được đánh giá cao từ mọi người xung quanh.

Hơn nữa, chuyện tình cảm tràn đầy thắm sắc. Công việc bận rộn và có nhiều vấn đề cần giải quyết nhưng con giáp này vẫn dành đủ thời gian cho gia đình. Bản mệnh vẫn luôn thể hiện trách nhiệm dành cho gia đình, và điều này giúp nửa kia thêm phần tin tưởng.

Đúng ngày mai, thứ Năm 4/5/2023, Thần Tài gõ cửa trao tài lộc, 3 con giáp có khoản thu 'khổng lồ', của cải chất đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc đáng nể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ có một khoảng thời gian làm việc hiệu quả, hanh thông trong thời gian tới. Thần Tài sẽ mang tới cơ hội kiếm tiền cho bản mệnh, đặc biệt là những người theo nghiệp kinh doanh buôn bán. Vận trình tài lộc tăng tiến không ngừng. Bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt. 

Bên cạnh đó, đường tình duyên của con giáp này cũng diễn ra tốt đẹp. Bản mệnh có thể đón nhiều tin vui về nhân duyên tốt lành. Dù là người có cặp có đôi hay độc thân thì đều trải qua những điều ngọt ngào của tình yêu.

Đúng ngày mai, thứ Năm 4/5/2023, Thần Tài gõ cửa trao tài lộc, 3 con giáp có khoản thu 'khổng lồ', của cải chất đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc đáng nể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau hôm nay, thứ Sáu 21/4/2023, 3 con giáp chính thức hết khổ, giàu sang vượt bậc, biến hung thành cát có tiền tỷ nắm trong tay

Sau hôm nay, thứ Sáu 21/4/2023, 3 con giáp chính thức hết khổ, giàu sang vượt bậc, biến hung thành cát có tiền tỷ nắm trong tay

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây chính thức hết khổ, giàu sang vượt bậc, biến hung thành cát có tiền tỷ nắm trong tay sau ngày 21/4/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Nghe động dưới bếp, dâu trẻ tưởng gặp trộm, nào ngờ ánh đèn bật lên lại chứng kiến điều này

Nghe động dưới bếp, dâu trẻ tưởng gặp trộm, nào ngờ ánh đèn bật lên lại chứng kiến điều này

Tâm sự 39 phút trước
Tưởng chỉ ra ban công dỗ con, tôi không ngờ lại nghe được bí mật chồng giấu kín

Tưởng chỉ ra ban công dỗ con, tôi không ngờ lại nghe được bí mật chồng giấu kín

Tâm sự 39 phút trước
Tưởng có trộm dưới bếp, dâu trẻ vác gậy lao xuống rồi bật khóc khi ánh đèn bật sáng

Tưởng có trộm dưới bếp, dâu trẻ vác gậy lao xuống rồi bật khóc khi ánh đèn bật sáng

Tâm sự 42 phút trước
Nghe tiếng động dưới bếp, con dâu trẻ cầm gậy đi kiểm tra rồi bật khóc khi đèn sáng

Nghe tiếng động dưới bếp, con dâu trẻ cầm gậy đi kiểm tra rồi bật khóc khi đèn sáng

Tâm sự 43 phút trước
Đang ở cữ, tôi vô tình phát hiện bí mật chồng giấu kín bên nhà hàng xóm

Đang ở cữ, tôi vô tình phát hiện bí mật chồng giấu kín bên nhà hàng xóm

Tâm sự 48 phút trước
Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương giá trăm triệu, vợ trẻ chưa kịp vui đã sững sờ vì một câu nói

Chồng tặng nhẫn kim cương giá trăm triệu, vợ trẻ chưa kịp vui đã sững sờ vì một câu nói

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Xe buýt chở 30 người bất ngờ bốc cháy, 9 người tử vong, nhiều người nhảy qua cửa sổ thoát thân

Xe buýt chở 30 người bất ngờ bốc cháy, 9 người tử vong, nhiều người nhảy qua cửa sổ thoát thân

Video 1 giờ 18 phút trước
Bị mẹ người yêu khinh khi vì lỡ có thai trước cưới, cô gái không ngờ mọi chuyện đảo chiều sau một đêm

Bị mẹ người yêu khinh khi vì lỡ có thai trước cưới, cô gái không ngờ mọi chuyện đảo chiều sau một đêm

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết