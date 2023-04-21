Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/4/2023, 3 con giáp 'chìm đắm trong mưa vàng, mưa bạc', cầu được ước thấy, công việc trơn tru hơn người

Tâm linh - Tử vi 21/04/2023 05:45

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'chìm đắm trong mưa vàng, mưa bạc', cầu được ước thấy, công việc trơn tru hơn người vào đúng ngày 21/4/2023.

Tuổi Mão

Mọi công việc của người tuổi Mão sẽ diễn ra vô cùng khởi sắc và hanh thông. Tinh thần hào hứng và hăng say với công việc mang lại cho người tuổi Thìn nhiều lợi thế trong quá trình làm việc. May mắn còn ghé thăm giúp bản mệnh có thể mau chóng đạt được mong muốn và mục tiêu của mình. Nhờ có sự chủ động, tinh ý mà bản mệnh không bỏ qua các cơ hội tài chính quý giá.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của con giáp này sẽ trở nên hạnh phúc dâng trào. Thổ dưỡng Kim cho thấy con giáp này đang khá hài lòng với những gì mình đang có. Cả hai luôn nguyện hy sinh mọi điều, cốt chỉ mong đối phương được vui vẻ và tình yêu được bền lâu.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/4/2023, 3 con giáp 'chìm đắm trong mưa vàng, mưa bạc', cầu được ước thấy, công việc trơn tru hơn người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra suôn sẻ dễ thở và suôn sẻ. Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ vô cùng rộng mở. Nguồn năng lượng dồi dào đem lại cho những người này sự bứt phá đặc biệt trong quá trình làm việc. Đồng thời, sự nhạy bén giúp con giáp này có được những nguồn thu ngoài mong đợi.‏

Ngoài ra, vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ tươi đẹp ấm áp. May mắn rằng con giáp này không quá khó khăn để có được hạnh phúc. Sự chân thành, thủy chung được xem là món quà bản mệnh xứng đáng nhận được. Tuy có sự đồng điệu rõ rệt trong suy nghĩ lẫn tâm hồn, nhưng bạn cũng đừng quên hâm nóng tình cảm thường xuyên để hạnh phúc gia đình càng thêm bền chặt.‏

 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/4/2023, 3 con giáp 'chìm đắm trong mưa vàng, mưa bạc', cầu được ước thấy, công việc trơn tru hơn người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mọi công việc của người tuổi Mùi sẽ diễn ra suôn sẻ dễ dàng trong thời điểm tới. Bản mệnh chẳng những tiếp thu được những kiến thức vô cùng bổ ích mà còn tìm được cơ hội thăng tiến. Tuy nhiên, chỉ khi thay đổi tính cách bảo thủ thì mới mong công việc sắp tới thuận lợi hơn. Bên cạnh chăm chỉ kiếm tiền thì bản mệnh cũng cần tiết kiệm, thắt chặt chi tiêu.

Vận trình tình cảm êm ấm hòa hợp. Đào hoa vượng đem lại cho người độc thân lẫn những người đã lập gia đình khoảng thời gian thực sự bình yên. Vợ chồng dù có lúc cãi vã, mâu thuẫn nhưng sau tất cả vẫn chọn bao dung cho nhau. Gia đình chính là niềm tự hào và là nguồn động lực to lớn phấn đấu hơn nữa. Nhờ sự chia sẻ thường xuyên mà các thành viên trong nhà lúc nào cũng có sự thấu hiểu nhất định. 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/4/2023, 3 con giáp 'chìm đắm trong mưa vàng, mưa bạc', cầu được ước thấy, công việc trơn tru hơn người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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