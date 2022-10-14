Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 15/10/2022, 3 con giáp tâm trạng u sầu, dễ căng thẳng với cấp trên, vận trình tài lộc eo hẹp

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 15/10/2022, 3 con giáp có vận tài lộc dễ tuột dốc, tình cảm căng thẳng, khiến một ngày ảm đạm.

Tuổi Dần Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 15/10/2022, tử vi cho biết Kiếp Tài giáng họa, người tuổi Dần dễ vướng phải tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp. Trước khi oán trách người khác, bạn cũng cần tự xét lại chính bản thân mình. Mộc khắc Thổ còn cho thấy mối quan hệ của con giáp này với nửa kia không được như ý muốn. Dù có đang căng thẳng hay mệt mỏi vì điều gì, bạn cũng không trút giận lên nửa kia. Hãy tâm sự với người ấy để đôi bên có thể cùng thảo luận và tìm ra cách giải quyết.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 15/10/2022, tử vi cho biết Kiếp Tài giáng họa, người tuổi Dần dễ vướng phải tranh chấp. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Vận trình tình cảm có chút u sầu. Tuổi Mùi lẫn nửa kia nên giữ khoảng cách an toàn với người khác giới, tránh để đối phương hiểu lầm vì những chuyện không đáng. Bên cạnh đó, để giữ gìn tình cảm gia đình thì đừng quên việc chia sẻ thường xuyên cũng không kém phần quan trọng. Công việc của tuổi Mùi đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 15/10/2022 diễn ra không dễ dàng. Trong ngày xuất hiện điềm báo có xích mích, xung đột lợi ích với đồng nghiệp. Con giáp này còn có khả năng bị lợi ích che mờ mắt mà vi phạm pháp luật. Do đó, khuyên bản mệnh nên suy nghĩ chín chắn trước những quyết định quan trọng.

Vận trình tài lộc eo hẹp. Chất lượng cuộc sống chẳng những không được cải thiện mà còn trở nên chật vật hơn, bản mệnh nên xem lại cách quản lý chi tiêu. Công việc của tuổi Mùi đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 15/10/2022 diễn ra không dễ dàng. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Đúng ngày mai, thứ Bảy, ngày 15/10/2022, Thiên Quan cho thấy không phải là một ngày tốt lành gì đối với người tuổi Dậu. Tốt nhất bạn nên tránh va chạm với bạn bè, đồng nghiệp, bởi sau cùng thì người lãnh hậu quả cũng chỉ là bạn mà thôi. Trong mối quan hệ với lãnh đạo, bạn cần phải có cách cư xử khéo léo hơn, chớ nên nói năng quá thẳng thắn, bộc trực. Kể cả có ý kiến phản đối đi chăng nữa, bạn cũng nên ăn nói sao cho dễ nghe. Người tuổi Dậu cần phải chuẩn bị đối diện với nhiều khúc mắc trong chuyện tình cảm trong thứ Bảy ngày 15/10/2022. Cục diện Tỷ Kiên tác động mạnh khiến bạn không muốn chia sẻ tâm tư, tình cảm của mình với ai cả. Điều này khiến bản mệnh luôn cảm thấy buồn bã, cô độc, thậm chí là tự ti, cho dù bạn đã tìm được nửa kia cho mình. Đúng ngày mai, thứ Bảy, ngày 15/10/2022, Thiên Quan cho thấy không phải là một ngày tốt lành gì đối với người tuổi Dậu. Ảnh minh họa: Internet * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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