Top 3 con giáp nhận ‘cơn mưa tài lộc’, khai thông vận mệnh, có cơ hội đổi đời nhờ có vượng quý nhân trong 14 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 07:36

Tử vi 12 con giáp cho hay, đúng 14 ngày tới, 3 con giáp có Cát Tinh phù trợ nên cầu được ước thấy, thuận buồm xuôi gió, vô cùng viên mãn.

Tuổi Thìn

Đúng 14 ngày tới, những người tuổi Thìn sẽ gặp nhiều may mắn biến hung thành cát mọi việc sẽ tự nhiên hanh thông phát tài, khiến cho người tuổi Thìn có thể tích lũy được khoản tiền kha khá cho bản thân mình.

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Thìn cùng với sự nỗ lực và kiên trì của mình, tuổi Thìn có thể đạt được những thành công chói lọi, tăng nguồn tiền thu để có những ngày tháng sung túc. Phương diện tình cảm nở rộ, người cô đơn đến 14 ngày tới rất có thể gặp được đối tượng thích hợp. Với những người đã có đôi có cặp lại càng nồng thắm, gắn bó. 

Top 3 con giáp nhận ‘cơn mưa tài lộc’, khai thông vận mệnh, có cơ hội đổi đời nhờ có vượng quý nhân trong 14 ngày tới - Ảnh 1
Đúng 14 ngày tới, những người tuổi Thìn sẽ gặp nhiều may mắn, mọi việc sẽ tự nhiên hanh thông phát tài. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có tính cách thật thà, ngay thẳng và biết đối nhân xử thế. Bản mệnh cũng tốt bụng, không ngại giúp đỡ người khác khi thấy họ gặp khó khăn. Vì vậy mà Sửu cũng nhận được phúc báo trời ban, hưởng nhiều may mắn trong cuộc sống.

 Đúng 14 ngày tới Sửu gặp may mắn liên tiếp. Công việc có nhiều tiến triển thuận lợi giúp Sửu đạt thành tích tốt. Một số người được cấp trên khen thưởng. Những người làm kinh doanh buôn may bán đắt, có cơ hội gặp đối tác uy tín. Nhờ làm ăn chăm chỉ, có tâm nên gặt hái nhiều thành quả tốt.

Top 3 con giáp nhận ‘cơn mưa tài lộc’, khai thông vận mệnh, có cơ hội đổi đời nhờ có vượng quý nhân trong 14 ngày tới - Ảnh 2
Đúng 14 ngày tới Sửu gặp may mắn liên tiếp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đúng 14 ngày tới là khoảng thời gian vượng cát tinh với tuổi Tuất, may mắn, tài lộc cứ thế mà ùn ùn kéo tới với con giáp này. Không những vậy, tuổi Tuất còn được chỉ ra có vượng quý nhân rất lớn, nên đường tài lộc nhờ vậy mà càng trở nên hanh thông. Từ thời gian này, tuổi Tuất cứ thế mà đi trên con đường trải sẵn hoa hồng, hưởng trọn thành công.

Thời gian này, tuổi Tuất kiếm tiền bạc dễ dàng trong tầm tay, nhận được khoản tiền kếch xù đến mức bản thân con giáp này cũng không ngờ được. Đây cũng là cơ hội cho người tuổi Tuất thu hết năng lượng tích cực mà bứt phá hơn nữa, từ sự nghiệp cho tới chuyện tình cảm.

Top 3 con giáp nhận ‘cơn mưa tài lộc’, khai thông vận mệnh, có cơ hội đổi đời nhờ có vượng quý nhân trong 14 ngày tới - Ảnh 3
Đúng 14 ngày tới là khoảng thời gian vượng cát tinh với tuổi Tuất, may mắn, tài lộc cứ thế mà ùn ùn kéo tới. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Vận may nở rộ bắt đầu từ hôm nay (13/10/2022), Chính Ấn kề bên, sự nghiệp thăng tiến, danh lợi lưỡng toàn, tình duyên viên mãn

Vận may nở rộ bắt đầu từ hôm nay (13/10/2022), Chính Ấn kề bên, sự nghiệp thăng tiến, danh lợi lưỡng toàn, tình duyên viên mãn

Những con giáp này từ hôm nay (13/10/2022), được Thần Tài phù trợ, quý nhân giúp đỡ, khó khăn mấy cũng vượt qua.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 14 ngày tới con giáp may mắn 12 con giáp con giáp

TIN MỚI NHẤT

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 1 giờ 9 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 2 giờ 9 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 2 giờ 34 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 3 giờ 9 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 4 giờ 9 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người