Trúng số độc đắc đúng 17h chiều (13/10), 3 con giáp là 'cao thủ kiếm tiền', của nả dư thừa, sự nghiệp hanh thông, xuôi chèo mát mái

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 04:11

Đúng 17h chiều (13/10) có 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền tài vật chất đều vô cùng rộng mở.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu có tính cách rất tích cực và biết suy luận, nhận định các vấn đề đúng đắn. Nhờ sự siêng năng và nỗ lực mà họ có nhiều cơ hội phát triển bản thân. Đúng 17h chiều (13/10), đường đời của tuổi Sửu sẽ ngày một đi lên theo chiều hướng tích cực.

Thời gian này được định sẵn là lúc tài lộc của tuổi Sửu tốt đẹp dần lên. Họ dần tích lũy được tiền tài và của nả nhờ may mắn. Lúc này, từ sự nghiệp cho đến cuộc sống của tuổi Sửu đều khởi sắc tuyệt đối. 

Trúng số độc đắc đúng 17h chiều (13/10), 3 con giáp là 'cao thủ kiếm tiền', của nả dư thừa, sự nghiệp hanh thông, xuôi chèo mát mái - Ảnh 1
Đúng 17h chiều (13/10), đường đời của tuổi Sửu sẽ ngày một đi lên theo chiều hướng tích cực. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Bản thân tuổi Hợi là người hiền lành, thẳng thắn, bộc trực nhưng lại có một trái tim vô cùng ấm áp, nhân hậu. Chính vì thế con giáp này luôn chiếm trọn lòng tin của những người xung quanh. Đúng 17h chiều (13/10), bản mệnh gặp được quý nhân giúp đỡ. Người làm kinh doanh ắt gặp được khách hàng "sộp", khách hàng tiềm năng sẵn sàng chi trả số tiền lớn cho sản phẩm và dịch vụ của bạn. 

Trong ngày này, bạn cũng nên quyết đoán hơn trước những dự tính còn đang dang dở, bởi bước sang ngày mới bản mệnh sẽ bị chìm sâu trong chiến thắng mà đôi khi quên đi mất một vài việc mình cần phải giải quyết nhanh chóng. 

Về phương diện tình cảm, do là một ngày vượng quý nhân nên vận đào hoa của bản mệnh cũng mở ra rộng rãi, những người đã có gia đình nên giữ khoảng cách với người khác giới, tránh ảnh hưởng đến hạnh phúc hôn nhân.

Trúng số độc đắc đúng 17h chiều (13/10), 3 con giáp là 'cao thủ kiếm tiền', của nả dư thừa, sự nghiệp hanh thông, xuôi chèo mát mái - Ảnh 2
Đúng 17h chiều (13/10), tuổi Hợi gặp được quý nhân giúp đỡ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đúng 17h chiều (13/10), những người tuổi Thìn sẽ gặp nhiều may mắn biến hung thành cát mọi việc sẽ tự nhiên hanh thông phát tài, khiến cho người tuổi Thìn có thể tích lũy được khoản tiền kha khá cho bản thân mình.

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Thìn cùng với sự nỗ lực và kiên trì của mình, tuổi Thìn có thể đạt được những thành công chói lọi, tăng nguồn tiền thu để có những ngày tháng sung túc. Nói chung họ sẽ gặt hái nhiều thành công như mong đời và có tiền để dành cho nhiều năm về sau.

Trúng số độc đắc đúng 17h chiều (13/10), 3 con giáp là 'cao thủ kiếm tiền', của nả dư thừa, sự nghiệp hanh thông, xuôi chèo mát mái - Ảnh 3
Đúng 17h chiều (13/10), những người tuổi Thìn sẽ gặp nhiều may mắn biến hung thành cát. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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