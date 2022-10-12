3 con giáp nào xóa sạch vận đen, tài lộc chạm đỉnh, sự nghiệp bứt phá trong cuối tuần (15/10 - 16/10)?

Tâm linh - Tử vi 12/10/2022 22:35

Tử vi cuối tuần cho biết, 3 con giáp này sẽ có vận phúc được Cát Tinh chiếu mệnh, tiền bạc đầy két trong.

Tuổi Thân

Cuối tuần, người tuổi Thân đón cát tinh chiếu mệnh, vận trình có nhiều khởi sắc. Công việc của bản mệnh thời điểm này không có gì phải lo lắng, làm đâu thắng đó. Bên cạnh đó, người tuổi Thân còn nhận được sự hậu thuẫn của Thần Tài, vì vậy mà tài vận tăng lên đáng kể. Vào thứ 7 (ngày 15/10), cát khí lan tràn, rất thích hợp để ký hợp đồng. Tài lộc chảy vào túi ào ào.

Cuối tuần này, tuổi Thân sẽ không phải lo lắng về tiền bạc. Mặc dù không quá phát đạt nhưng vẫn có thu nhập đều đặn, không phải chịu cảnh túng thiếu. Ngoài khoản thu nhập chính còn có khoản thu nhập bên ngoài giúp con giáp này đủ tiền trang trải cuộc sống. Chỉ cần cố gắng nhiều hơn thì không chỉ trong hai ngày cuối tuần mà cuộc sống dư dả của tuổi Thân sẽ còn kéo dài.

3 con giáp nào xóa sạch vận đen, tài lộc chạm đỉnh, sự nghiệp bứt phá trong cuối tuần (15/10 - 16/10)? - Ảnh 1
Cuối tuần, người tuổi Thân đón cát tinh chiếu mệnh, vận trình có nhiều khởi sắc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ cả đời sống trong giàu sang phú quý. Từ khi sinh ra đã được bố mẹ chăm sóc chu đáo, được sống trong sự giàu sang. Sau khi trưởng thành được đào tạo bài bản, có tài, có kinh nghiệm, thông minh sáng tạo nên làm việc gì cũng thành công. Hầu như Ngọ không phải trải qua những ngày tháng quá vất vả như người khác.

Cuộc sống tương lai có nhiều vấp váp nhưng có quý nhân phù trợ, thần tài ưu ái nên Tuổi Ngọ đã gặt hái được vô vàn thành công, chứng minh năng lực lãnh đạo, có quyền có tiền. Người này còn có khiếu kinh doanh nên giàu có hơn người, sớm thành đại gia. Nhìn chung, cuộc sống của người tuổi Ngọ trong cuối tuần chỉ toàn màu hồng, sung sướng vô cùng. 

3 con giáp nào xóa sạch vận đen, tài lộc chạm đỉnh, sự nghiệp bứt phá trong cuối tuần (15/10 - 16/10)? - Ảnh 2
Nhìn chung, cuộc sống của người tuổi Ngọ trong cuối tuần chỉ toàn màu hồng, sung sướng vô cùng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong cuối tuần, người tuổi Mùi chuẩn bị tjnh thần bước vào giai đoạn phát triển tích cực trong sự nghiệp. Những cố gắng nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng, cấp trên tin tưởng đồng nghiệp quý mến giúp sự nghiệp ngày càng vượng phát hơn. Với sự tích cực trong tinh thần mà tốc độ xử lý công việc của Mùi cũng nhanh chóng hơn rất nhiều. Nếu biết tận dụng cơ hội, con giáp này chắc chắn sẽ đổi đời đổi vận trong thời gian tới.

Vận trình công việc thăng hoa giúp cho tài chính của tuổi Mùi cũng khởi sắc và có được bước tiến lớn so với hiện tại. Những người làm ăn thì buôn may bán đắt, có được nhiều cơ hội kí kết hợp đồng lớn. Những người làm công ăn lương cũng nhận được mức lương cao vọt, thưởng nóng tận tay. Tuổi Mùi hãy luôn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ để mọi thứ trở nên thuận lợi hơn nhé.

3 con giáp nào xóa sạch vận đen, tài lộc chạm đỉnh, sự nghiệp bứt phá trong cuối tuần (15/10 - 16/10)? - Ảnh 3
Trong cuối tuần, người tuổi Mùi chuẩn bị tinh thần bước vào giai đoạn phát triển tích cực trong sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Tử vi 3 ngày tới (13, 14, 15/10), 3 con giáp có Thần Tài gõ cửa, ra ngõ hốt vàng, quý nhân tề tựu giúp đỡ, việc gì cũng thuận lợi, tốt đẹp hơn người

Tử vi 3 ngày tới (13, 14, 15/10), 3 con giáp có Thần Tài gõ cửa, ra ngõ hốt vàng, quý nhân tề tựu giúp đỡ, việc gì cũng thuận lợi, tốt đẹp hơn người

Trong 3 ngày tới (13, 14, 15/10), 3 con giáp dưới đây được thần tài chiếu mệnh, không biết đến vất vả khổ sở là gì.

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