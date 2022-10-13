Thời cơ chín muồi, đúng 5 ngày tới (14/10 - 18/10), 3 con giáp không trúng số cũng được thưởng 'nóng', tiền bạc đổ về đếm không kịp tay

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 04:56

Tử vi trong 5 ngày tới (14/10 - 18/10), có 3 con giáp dưới đây quý nhân giúp đỡ làm việc gì cũng thuận lợi, thành công.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất rất dễ hòa đồng, tính tình tốt, nghiêm túc khi làm việc. Họ có thu nhập khá tốt trong năm nay, đặc biệt là trong 5 ngày tới (14/10 - 18/10).

Trong 5 ngày tới (14/10 - 18/10), con giáp tuổi Tuất có thể đảm đương việc lớn, thu được lợi nhuận tốt. Cuộc sống của họ cũng nhanh chóng thăng tiến, không thiếu tiền và nhanh chóng đạt được mục tiêu như ý.

Con giáp này là những người có lý tưởng và niềm tin rất vững vàng nên sẽ không bao giờ lo xuống dốc. Trong 5 ngày tới (14/10 - 18/10), việc kiếm tiền của họ càng ngày càng suôn sẻ, không gặp trắc trở hay bị đối thủ cạnh tranh ngáng đường, cuộc đời tươi đẹp hơn trước rất nhiều.

Thời cơ chín muồi, đúng 5 ngày tới (14/10 - 18/10), 3 con giáp không trúng số cũng được thưởng 'nóng', tiền bạc đổ về đếm không kịp tay - Ảnh 1
Trong 5 ngày tới (14/10 - 18/10), con giáp tuổi Tuất có thể đảm đương việc lớn, thu được lợi nhuận tốt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, bất cứ lúc nào, người tuổi Hợi đều phát huy hiệu quả tiềm năng và khả năng của mình. Thông qua sự cống hiến và chăm chỉ của bản thân, con giáp tuổi Hợi luôn vượt lên chính mình, tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành hơn.

Trong hoàn cảnh bình thường, người tuổi Hợi rất lạc quan và chăm chỉ. Dù có trải qua khó khăn gì, họ cũng sẽ tích cực, lạc quan làm những việc mình nên làm, biến áp lực thành động lực.

Trong 5 ngày tới (14/10 - 18/10) được Kim Tinh chiếu mạng, con giáp tuổi Hợi có sự nghiệp tiến triển tốt, nơi làm việc thuận lợi, việc kinh doanh phát đạt. Nếu được Thần Tài trợ lực thì sự nghiệp của người tuổi Hợi ngày càng hanh thông, thu hoạch dồi dào, cuộc sống viên mãn không có gì phải lo lắng.

Thời cơ chín muồi, đúng 5 ngày tới (14/10 - 18/10), 3 con giáp không trúng số cũng được thưởng 'nóng', tiền bạc đổ về đếm không kịp tay - Ảnh 2
Trong 5 ngày tới (14/10 - 18/10) được Kim Tinh chiếu mạng, con giáp tuổi Hợi có sự nghiệp tiến triển tốt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh những người tuổi Mão vốn nhanh nhen, thông minh, chịu khó, luôn biết nắm bắt thời cơ xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn.

Những người tuổi Mão luôn tin rằng mọi sự nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng. Thế nên cuộc sống dù có sóng gió chông gai, họ cũng tự mình vượt qua tất cả, lấy thất bại làm bài học, trau dồi và phát triển bản thân ngày càng mạnh mẽ.

Trong 5 ngày tới (14/10 - 18/10), tuổi Mão sẽ có thần tài chiếu cố nồng hậu, vận may cũng lội ngược dòng, đụng đâu có tiền đó. Chưa hết, nếu họ biết đầu tư kinh doanh thì sẽ càng giàu có, tiền vào như nước.

Thời cơ chín muồi, đúng 5 ngày tới (14/10 - 18/10), 3 con giáp không trúng số cũng được thưởng 'nóng', tiền bạc đổ về đếm không kịp tay - Ảnh 3
Trong 5 ngày tới (14/10 - 18/10), tuổi Mão sẽ có thần tài chiếu cố nồng hậu, đụng đâu có tiền đó. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

3 con giáp nào xóa sạch vận đen, tài lộc chạm đỉnh, sự nghiệp bứt phá trong cuối tuần (15/10 - 16/10)?

3 con giáp nào xóa sạch vận đen, tài lộc chạm đỉnh, sự nghiệp bứt phá trong cuối tuần (15/10 - 16/10)?

Tử vi cuối tuần cho biết, 3 con giáp này sẽ có vận phúc được Cát Tinh chiếu mệnh, tiền bạc đầy két trong.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 5 ngày tới con giáp may mắn 12 con giáp con giáp

TIN MỚI NHẤT

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 1 giờ 5 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 2 giờ 5 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 2 giờ 31 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 3 giờ 5 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 4 giờ 5 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người