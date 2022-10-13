Vận may nở rộ bắt đầu từ hôm nay (13/10/2022), Chính Ấn kề bên, sự nghiệp thăng tiến, danh lợi lưỡng toàn, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 07:23

Những con giáp này từ hôm nay (13/10/2022), được Thần Tài phù trợ, quý nhân giúp đỡ, khó khăn mấy cũng vượt qua.

Tuổi Ngọ

 Bắt đầu từ hôm nay (13/10/2022), vận thế của người tuổi Ngọ sẽ đi lên. Nếu biết nắm bắt cơ hội, tài lộc sẽ đến, mọi chuyện đều thuận lợi. Đây cũng là thời điểm kết thúc của một khoảng thời gian dài đường tài lộc không được như ý, tiểu nhân lại vây quanh.

Tử vi 12 con giáp cho hay, người tuổi Ngọ có khả năng tạo ra nhiều đột phá mới mẻ, nhận về không ít sự khen ngợi từ cấp trên. So với trước đây, những nỗ lực của họ đều được ghi nhận xứng đáng. Nếu là dân buôn bán, tình hình làm ăn của cũng sẽ khá khẩm hơn.

Vận may nở rộ bắt đầu từ hôm nay (13/10/2022), Chính Ấn kề bên, sự nghiệp thăng tiến, danh lợi lưỡng toàn, tình duyên viên mãn - Ảnh 1
Bắt đầu từ hôm nay (13/10/2022), vận thế của người tuổi Ngọ sẽ đi lên. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có tính cách mạnh mẽ và quyết đoán. Bản mệnh nói được làm được. Cho dù làm gì thì người tuổi Thân cũng giữ thái độ kiên trì, tận tâm đến cùng. Một khi đã đặt ra mục tiêu, người tuổi Thân sẽ nỗ lực hết sức mình để thực hiện.

Theo tử vi 12 con giáp, bắt đầu từ hôm nay (13/10/2022), vận trình của người tuổi Thân có nhiều khởi sắc. Thân được quý nhân giúp đỡ, công việc thuận lợi, tài vận khởi sắc. Giai đoạn này Thân cần chú ý đến các mối quan hệ cá nhân. Năng lực tốt cùng với quan hệ rộng giúp Thân có nhiều cơ hội ký kết hợp đồng mới, tăng lương, thăng chức.

Người làm kinh doanh nên chú ý đến các cơ hội đầu tư, làm ăn đến với mình. Nếu mở rộng mạng lưới quan hệ, Thân sẽ tìm được con đường phát triển sự nghiệp.

Vận may nở rộ bắt đầu từ hôm nay (13/10/2022), Chính Ấn kề bên, sự nghiệp thăng tiến, danh lợi lưỡng toàn, tình duyên viên mãn - Ảnh 2
Theo tử vi 12 con giáp, bắt đầu từ hôm nay (13/10/2022), vận trình của người tuổi Thân có nhiều khởi sắc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý được tử vi chỉ ra bắt đầu từ hôm nay (13/10/2022), sẽ có may mắn ngập tràn. Nhờ có thần Tài điểm mặt chỉ tên, con giáp này luôn vây quanh bởi năng lượng tích cực, tiền bạc, tài lộc đổ về nhiều đến bất ngờ. Tuổi Tý sẽ đón được nhiều tin vui không chỉ về công việc mà còn phát tài phát lộc.

Từ thời điểm này, tuổi Tý nên nắm bắt cơ hội để làm giàu. Con giáp Tý sẽ có cơ hội nhận những khoản lộc ngoài mong đợi. Người làm ăn kinh doanh thì có thể sẽ nhận được hay tiền lãi từ việc đầu tư. Thời gian tới không cần đụng tay đụng chân quá nhiều, tuổi Tý vẫn sẽ tận hưởng được thành quả mà bản mệnh đã vất vả làm suốt thời gian qua.

Vận may nở rộ bắt đầu từ hôm nay (13/10/2022), Chính Ấn kề bên, sự nghiệp thăng tiến, danh lợi lưỡng toàn, tình duyên viên mãn - Ảnh 3
Người tuổi Tý được tử vi chỉ ra bắt đầu từ hôm nay (13/10/2022), sẽ có may mắn ngập tràn. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Trúng số độc đắc đúng 17h chiều (13/10), 3 con giáp là 'cao thủ kiếm tiền', của nả dư thừa, sự nghiệp hanh thông, xuôi chèo mát mái

Trúng số độc đắc đúng 17h chiều (13/10), 3 con giáp là 'cao thủ kiếm tiền', của nả dư thừa, sự nghiệp hanh thông, xuôi chèo mát mái

Đúng 17h chiều (13/10) có 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền tài vật chất đều vô cùng rộng mở.

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