Đúng ngày mai, thứ Ba ngày 20/4/2021: 3 con giáp may mắn tỏa hào quang rực rỡ, sự nghiệp nhuận phát, tài lộc ngút ngàn

Tâm linh - Tử vi 19/04/2021 13:30

Theo tử vi hàng ngày, vào đúng thứ Ba ngày 20/4/2021, 3 con giáp may mắn được ơn trên bảo trợ, sự nghiệp lên tiên, tài lộc vụt sáng, tha hồ thu vét thành công.

Tuổi Tý

Tử vi con giáp cho thấy, thứ Ba ngày 20/4/2021 là ngày đại cát với người tuổi Tý. Trong giai đoạn này, con giáp làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Những ai hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh có nhiều cơ hội làm ăn, phát triển sự nghiệp. Đối với người làm công ăn lương, bản mệnh sẽ có dịp thể hiện bản thân, tự do tung hoành, thu vét quyền lực.

con giap may man 1
 Người tuổi Tý chả cần làm gì thì tiền tài cũng tự đến - Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp nhuận phát kéo theo tài lộc nở rộ. Con giáp thậm chí chả cần làm gì thì tiền tài cũng tự đến. Ngoài công việc chính, sự hồi sinh bất ngờ của một vài dự án trong quá khứ cũng mang lại cho bạn lợi nhuận kha khá. Tý có thể suy nghĩ đến việc tái đầu tư để tiếp tục thu lời. Nhìn chung, trong giai đoạn này, người tuổi Tý có cuộc sống thoải mái, chẳng lo kinh tế.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có một ngày làm việc thuận buồm xuôi gió. Những vấn đề khúc mắc trước đây cuối cùng đã giải quyết xong, con giáp được giải oan, quan minh chính đại đón nhận thành quả do chính mình làm ra. Với đà hiện tại, con giáp sẽ nhanh chóng chạm đến những vinh quang hiếm có.

con giap may man 2
Người tuổi Thìn có một ngày làm việc thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet

Về tài lộc, người tuổi Thìn kiếm tiền dễ hơn bao giờ hết. Dự đoán, của cải mà con giáp may mắn này có được trong thời gian tới đủ cho bản mệnh sống phủ phê. Con giáp hoàn toàn có thể tự thưởng cho mình những món đồ giá trị như một phần quà cho sự cố gắng. Tuy nhiên, cũng đừng vì thế mà tiêu xài quá mức nhé. Con giáp cần nguồn vốn cho những sự kiện tiếp theo.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vào thứ Ba có ánh hào quang rực rỡ. Con giáp công danh phát triển, đạt được những thành tựu nhất định, đặc biệt là với những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật hoặc nghiên cứu. Với bộ óc thông minh, lanh lợi, hầu như những gì tuổi Mùi thực hiện đều thành công. Con giáp này nhận được sự tin tưởng của nhiều người trong ngành.

con giap may man 3
Người tuổi Mùi công danh phát triển, đạt được những thành tựu nhất định -  Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tài lộc, con giáp có khả năng kiếm tiền và hiện đang là rất tốt. Các lĩnh vực con giáp rót vốn đều sinh lời. Con giáp tiền bạc dư dả, tha hồ chi tiêu. Vào khoảng cuối ngày, người tuổi Mùi bất ngờ nhận được niềm vui tài lộc từ người thân hay  bè mang tới. Dù chẳng là gì so với con số mà bạn làm ra nhưng bản mệnh vẫn rất vui vẻ vì được mọi người quan tâm, yêu quý.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Tử vi thứ Ba ngày 20/4/2021 của 12 con giáp: Thìn được minh oan, đón nhận phước lộc, Tỵ - Ngọ tài vận sa sút, cẩn thận chi tiêu

Tử vi thứ Ba ngày 20/4/2021 của 12 con giáp: Thìn được minh oan, đón nhận phước lộc, Tỵ - Ngọ tài vận sa sút, cẩn thận chi tiêu

Dưới đây là tử vi thứ Ba ngày 20/4/2021 của 12 con giáp. Những người tuổi Thìn sau bao trắc trở đã thu hái tài lộc, sự nghiệp thăng hoa, người người kính trọng. Trong khi đó, Tỵ - Ngọ tiểu nhân bám gót, tiền bạc sa sút, chú ý chi tiêu.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi ngày mới Tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 26 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 32 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 40 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 48 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 54 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 2 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10