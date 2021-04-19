Tử vi thứ Ba ngày 20/4/2021 của 12 con giáp: Thìn được minh oan, đón nhận phước lộc, Tỵ - Ngọ tài vận sa sút, cẩn thận chi tiêu

Tử vi con giáp cho thấy thứ Ba là ngày đại cát với người tuổi Tý. Việc kiếm tiền của con giáp trở nên suôn sẻ và dễ dàng hơn bao giờ hết. Những người kinh doanh được dịp làm ăn nhuận phát, thuận lợi thăng tiến, dù có gặp khó khăn cũng chuyển nguy thành an, vượt qua suôn sẻ. Với người làm công ăn lương, con giáp có sẽ có cơ hội thể hiện bản thân, tự do tung hoành, thu hái tài lộc.

Xem tử vi thứ Ba ngày 20/4/2021 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Dự đoán, công việc của người tuổi Sửu không được may mắn vào thứ Ba ngày 20/4/2021. Con giáp có thể phải chịu những hiểu lầm không đáng có. Đồng nghiệp gièm pha, người thân nghi kỵ. Thời điểm này, con giáp phải hết sức giữ mình, dù có chuyện gì cũng nên bình tĩnh, tránh gây gổ, đối đầu trực tiếp với người xung quanh.

Tiền bạc tạm thời không cần phải lo nhưng cũng không nên vì thế mà bạn chi tiêu phung phí. Người tuổi Tý nên suy tính và định hướng phát triển cho tương lai xa hơn. Vận may không phải lúc nào cũng tới, con giáp nên tự tạo ra cơ hội cho mình.

Ngoài ra, có thể do áp lực cuộc sống, con giáp gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Những căn bệnh cũ bất ngờ tái phát hành hạ bản mệnh. Sửu cần đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt để tránh những hậu quả nặng nề. Con giáp cũng nên dành thêm thời gian cho việc vận động, tập luyện để cho tinh thần, thể chất khỏe khoắn hơn.

Tử vi thứ Ba ngày 20/4/2021 của tuổi Dần

Thứ Ba ngày 20/4/2021 được dự đoán là một ngày khá khó khăn cho người tuổi Dần. Nhiều việc không như ý xảy ra làm con giáp mệt mỏi. Cũng từ đây, bản mệnh trở nên cáu kỉnh, dễ bị kích động và sẽ nói ra những lời mà mình không kiểm soát được và làm tổn thương người khác. Con giáp nên biết tự kiềm chế cảm xúc nếu không muốn vướng vào những vụ tranh chấp, thị phi.

Rất may, những chuyện xảy ra không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa bạn và người ấy. Nửa kia của bạn là người biết cảm thông và thấu hiểu. Cả hai chia sẻ cho nhau nhiều điều trong cuộc sống, từ đó trở nên hiểu nhau hơn. Nhờ có người ấy, bạn có thêm nhiều đồng lực vượt qua những giông bão phía trước, từ bước đi đến thành công.

Tử vi thứ Ba ngày 20/4/2021 của tuổi Mão

Được Thần Tài nâng đỡ, chuyện tiền bạc trong thứ Ba của người tuổi Mão không cần lo nghĩ. Con giáp kiếm được một khoảng rất khá từ những vụ làm ăn trong quá khứ. Bên cạnh đó, chuyện kinh doanh hiện tại vô cùng phát đạt, mang lại lợi nhuận không tồi, tiền bạc ùn ùn kéo về, tha hồ chi tiêu. Vận tài đang tới, con giáp hãy biết tranh thủ phát huy để thu vét tiền của.

Thật không ngoa khi nói người tuổi Mão đỏ cả tiền lẫn tình khi vào thứ Ba này, vận đào hoa của bản mệnh vô cùng nhuận sắc. Mão độc thân có thể sẽ gặp được người ưng ý, tình cảm hứa hẹn phát triển nhanh chóng ngay từ khi bắt đầu. Người thành gia lập thất gia đạo yên ổn, nhiều người ngưỡng mộ.

Tử vi thứ Ba ngày 20/4/2021 của tuổi Thìn

Tinh thần phấn chấn, người tuổi Thìn có một ngày làm việc thuận buồm xuôi gió. Những vấn đề khúc mắc trước đây cuối cùng đã giải quyết xong, con giáp được minh oan, đường đường chính chính đón nhận lấy thành quả do chính mình làm ra. Nhiều đồng nghiệp và cấp trên đánh giá cao những nỗ lực của bạn. Với đà hiện tại, con giáp sẽ nhanh chóng chạm đến những vinh quang hiếm có.

Tinh thần phấn chấn, người tuổi Thìn có một ngày làm việc thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp thuận lợi kéo theo tài lộc thăng hoa. Con giáp kiếm tiền dễ hơn bao giờ hết. Dự đoán, tài lộc mà Thìn có được trong thời gian tới đủ cho bản mệnh sống phủ phê. Con giáp hoàn toàn có thể tự thưởng cho mình những món đồ giá trị như một phần quà cho sự cố gắng. Tuy nhiên, cũng đừng vì thế mà tiêu xài quá mức nhé. Con giáp cần “nguồn lực” cho những sự kiện tiếp theo.

Tử vi thứ Ba ngày 20/4/2021 của tuổi Tỵ

Tử vi con giáp cho thấy người tuổi Tỵ gặp nhiều điềm gở trong thứ Ba. Mọi chuyện dù cho đã được sắp xếp theo kế hoạch nhưng vẫn đi chệch hướng khiến tuổi Tỵ cảm thấy buồn bực, chán nản. Ngoài ra, sự thiếu tập trung trong công việc cũng dẫn đến nhiều sai sót, con giáp dần đánh mất lòng tin của cấp trên. Tỵ cần chấn chỉnh lại tinh thần ngay từ bây giờ trước khi tình hình không thể cứu vãn.

Ngoài ra, vận trình tài chính của người tuổi Tỵ cũng không mấy khả quan. Vì đã có quá nhiều thứ phải chi tiêu trước đó mà con giáp lâm vào cảnh thiếu trước, hụt sau. Ngoài ra, những lĩnh vực mà bạn rót vốn vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc làm bạn lúc nào cũng lo lắng, căng thẳng. Con giáp cần cố gắng tìm sự cân bằng trong cuộc sống đê tránh ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần.

Tử vi thứ Ba ngày 20/4/2021 của tuổi Ngọ

Thứ Ba không phải là ngày tốt để tuổi Ngọ phát triển những mối quan hệ ngoài xã hội. Sự thành công trước đó của con giáp dễ khiến tiểu nhân ghen ghét, bày mưu phá hoại. Bản mệnh nên thật cẩn thận, đừng nên đặt niềm tin quá nhiều vào bất cứ người nào bởi bạn không biết ai mới thật sự là kẻ hai mặt, đâm sau lưng. Giữ thái độ ôn hòa và tự đưa ra những quyết định cốt yếu của bản thân sẽ giúp con giáp yên ổn trước sự soi mói của người xấu.

Bên cạnh đó, người tuổi Ngọ cũng nên chú ý đến vấn đến tiền bạc. Bản mệnh cần hạn chế cho vay hay thay người khác đứng ra vay mượn vì khả năng cao không đòi lại được mà còn mất đi mối thâm tình vốn có. Đang lúc không được may mắn, con giáp làm gì cũng nên cân nhắc kỹ.

Tử vi thứ Ba ngày 20/4/2021 của tuổi Mùi

Nhiều dấu hiệu cho thấy sự nghiệp của người tuổi Mùi vào thứ Ba có ánh hào quang rực rỡ. Con giáp có được công danh phát triển, đạt được những thành tựu nhất định, đặc biệt là với những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật hoặc nghiên cứu. Với bộ óc thông minh, lanh lợi, hầu như những gì tuổi Mùi thực hiện đều thành công. Con giáp này nhận được sự tin tưởng của nhiều người trong ngành.

Trong giai đoạn này, mối quan hệ giữa cặp đôi tuổi Mùi vô cùng hài hòa và tốt đẹp. Với những ai đã có gia đình, các thành viên trong nhà luôn cảm nhận được rõ ràng sự quan tâm, chăm sóc của bạn. Bản mệnh được coi là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các thành viên. Người độc thân không có quá nhiều thay đổi trong thứ Ba này.

Tử vi thứ Ba ngày 20/4/2021 của tuổi Thân

Được quý nhân phù trợ, người tuổi Thân thu nhập dồi dào, tài lộc dư dả. Nếu đang ấp ủ một dự định hay kế hoạch làm ăn mới, con giáp có thể bắt đầu ngay vào thứ Ba 20/4/2021. Dưới sự giúp sức của người tri kỷ kia, con giáp có thể nhanh chóng tìm được hướng đi đúng đắn, dễ dàng gặt hái thành công. Tuy nhiên, chính bản thân con giáp cũng là một điểm sáng khi mạnh dạn thử sức với những điều mới mẻ. Dự đoán, người tuổi Thân sẽ có sự bứt phá ngoạn mục trong tương lai.

Được quý nhân phù trợ, người tuổi Thân thu nhập dồi dào, tài lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, con giáp nên chú ý hơn cho gia đình mình. Công việc bận rộn khiến người tuổi Thân quên đi trách nhiệm của mình với tổ ấm. Hãy dành nhiều thời gian cho những người thân yêu bạn nhé. Bởi lẽ gia đình sẽ luôn là nơi trao cho bạn sức mạnh khi gặp khó khăn.

Tử vi thứ Ba ngày 20/4/2021 của tuổi Dậu

Vào thứ Ba ngày 20/4/2021, người tuổi Dậu có thể sẽ gặp nhiều vấn đề bất hòa với đồng nghiệp. Những mâu thuẫn đã có từ lâu, chỉ là do cả hai bên đang cố tình lờ đi mà thôi. Đến thời điểm hiện tại, một chút xung đột nhỏ cũng khiến mọi chuyện mất kiểm soát. Lời khuyên duy nhất cho con giáp trong thời gian này là nên giữ bình tĩnh và tránh xa mọi thị phi. Trước khi đổ lỗi cho người khác, bạn cũng nên xem lại ý tưởng của bản thân liệu đã phù hợp chưa nhé. Mọi tranh chấp đều sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công việc.

Chuyện tình cảm của người tuổi Dậu cũng có dấu hiệu rạn nứt. Những nghi ngờ làm bạn và người ấy ngày một xa nhau. Bản mệnh nên tìm cách giải quyết nếu còn muốn cứu vãn mối quan hệ của mình. Đừng ngần ngại là người xuống nước trước vì trong tình yêu, thắng thua không quan trọng.

Tử vi thứ Ba ngày 20/4/2021 của tuổi Tuất

Vận trình sáng rực, thứ Ba ngày 20/4/2021 là ngày thích hợp để người tuổi Tuất xúc tiến các kế hoạch hợp tác, làm ăn của mình. Những hợp đồng giá trị, những phi vụ đầu tư lớn nếu được bắt đầu từ thứ Ba thì khả năng cao sẽ mang lại thành công vang dội, đem lại lợi nhuận cực khủng cho bản thân Tuất và công ty. Tuy nhiên, con giáp cần quyết đoán hơn với những vấn đề ngoài lề, nếu không chúng có thể gây ảnh hưởng đến tiến độ công việc.

Về vấn đề tình cảm, con giáp có một mối quan hệ ngọt ngào dù đã qua thời gian dài. Hai người bạn vẫn luôn dành cho nhau sự quan tâm, bao dung và trân trọng nhất. Sự thấu hiểu và chia sẻ là chìa khóa duy trì mối quan hệ. Con giáp luôn cảm thấy may mắn khi mình tìm thấy nửa kia.

Tử vi thứ Ba ngày 20/4/2021 của tuổi Hợi

Được cấp trên nâng đỡ, người tuổi Hợi có những bước tiến dài trong sự nghiệp. Con giáp được ưu ái giữ chức vụ quan trọng trong công việc, tạo cơ hội cho bạn phát triển triệt để điểm mạnh của mình. Công việc cò phần bận rộn nhưng những gì Hợi nhận được là vô cùng xứng đáng. Hãy cứ tự tin và nỗ lực không ngừng bạn nhé.

Tuy nhiên, đường tình duyên của con giáp lại không được thuận lợi như thế. Giữa bạn và nửa kia còn quá nhiều vấn đề chưa thể giải quyết. Nghi vấn có người thứ ba làm bùng lên ngọn lửa nghen tuông. Nếu không sớm giải quyết, chuyện tình này sẽ nhanh chóng đi vào bế tắc mà thôi. Người độc thân chưa thực sự hiểu trái tim mình muốn gì nên rất khó để có thể tìm được người phù hợp. Sự kiên nhẫn là rất cần thiết cho những ai lẻ bóng lúc này.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.