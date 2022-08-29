Đúng ngày mai (thứ Ba, 30/8): Phật Bà quan tâm, Cát Tinh dự báo, 3 con giáp 'hợp vía Thần Tài', làm ăn có lãi, rinh lộc về nhà, may mắn liên tiếp, không cố mà vẫn giàu

Tâm linh - Tử vi 29/08/2022 17:26

Theo tử vi, đúng ngày mai (thứ Ba, 30/8), những con giáp sau đây phú quý theo chân, vận mệnh hanh thông, vận may liên tiếp, làm ăn có cơ hội đổi đời.

Tuổi Ngọ

Vận trình tài lộc của con giáp này tương đối có dấu hiệu khởi sắc. Chất lượng cuộc sống đã được cải thiện rất nhiều. Làm gấp đôi công việc với một nửa công sức được lãnh đạo cấp trên ưu ái và quý trọng, việc thăng chức, tăng lương sẽ trở thành hiện thực. Tài lộc tăng cao, tốc độ kiếm tiền ngày càng nhanh.

Đúng ngày mai (thứ Ba, 30/8), Cát tinh chiếu mệnh dự báo những điều tốt lành với người tuổi Ngọ. Họ được người khác yêu mến, vận may luôn tới với tuổi Ngọ một cách bất ngờ. Thần Tài soi chiếu, Ngọ hễ bước chân phải ra đường là gặp được quý nhân, tiền bạc cứ hết rồi lại đầy không lo túng thiếu.

Cũng từ đây, rất nhiều cơ hội kiếm tiền mở ra với Ngọ. Đối với người kinh doanh sẽ là một năm buôn may bán đắt. Với người kinh doanh sẽ dễ có những hợp đồng béo bở. Nói chung, dù bất cứ ở ngành nghề nào, cơ hội kiếm tiền đều trở nên dễ dàng với Ngọ. Cố gắng  nắm bắt thời cơ, ắt sẽ giàu.

Đúng ngày mai (thứ Ba, 30/8): Phật Bà quan tâm, Cát Tinh dự báo, 3 con giáp 'hợp vía Thần Tài', làm ăn có lãi, rinh lộc về nhà, may mắn liên tiếp, không cố mà vẫn giàu - Ảnh 1
Con giáp tuổi Ngọ số mệnh phát tài bậc nhất. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Nổi tiếng là người thông minh, linh hoạt, bản lĩnh và giỏi kiếm tiền nên người cầm tinh con dê dường như không chịu lùi bước trước mọi khó khăn. Người tuổi Mùi cũng không chấp nhận một cuộc sống nghèo khó và không cho phép người khác coi thường mình.

Tử vi của tuổi Mùi sự báo rằng con giáp này sẽ có tài lộc. Đúng ngày mai (thứ Ba, 30/8), Mùi chắc chắn sẽ còn giàu lên một cách bất ngờ. Với tính tình phóng khoáng, trung trực nên người tuổi Mùi rất dễ chiếm được cảm tình của đối tác làm ăn và vì thế cơ hội ký được hợp đồng làm ăn, thu nhiều lợi nhuận cứ thế tăng lên. Vào thời điểm giờ lành, không thể không kể đến Cát tinh soi chiếu, vận mệnh hợp với Thần Tài giúp con giáp may mắn khó ai sánh bằng.

Đúng ngày mai (thứ Ba, 30/8): Phật Bà quan tâm, Cát Tinh dự báo, 3 con giáp 'hợp vía Thần Tài', làm ăn có lãi, rinh lộc về nhà, may mắn liên tiếp, không cố mà vẫn giàu - Ảnh 2
Tuổi Mùi có số trúng lớn, giàu sang. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đúng ngày mai (thứ Ba, 30/8), Tý là con giáp được quý nhân chỉ lối dẫn đường, dù là trong công việc hay trong cuộc sống cũng đều gặt hái được nhiều thành quả to lớn.

Tử vi âm lịch tháng mới cho thấy, tuổi Tý sẽ được cấp trên cất nhắc trên con đường công danh vô cùng viên mãn. Trong thời gian này người tuổi Tý được tăng lương, số dư trong tài khoản cứ nhảy lên ngùn ngụt từng ngày khiến ngay chính con giáp này cũng choáng váng trước sự giàu có của mình. Có thể nói, con giáp này qua hết khổ cực, gặt hái nhiều niềm vui tài lộc, giàu sang phú quý hơn.

Với sự may mắn và thịnh vượng trong thời điểm này, Tý có thể xem xét các khoản đầu tư tài chính thích hợp. Dù có thể gặp phải một số trở ngại nhất định. Tuy nhiên, Tý sẽ vượt qua được bằng bản lĩnh của mình. May mắn sẽ giàu, sẽ sang.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Theo tử vi 2022, trong tuần mới, 3 con giáp có nhiều cơ hội phát tài, đặc biệt được chỉ ra có nhiều cơ may trong việc phát triển sự nghiệp, tài vận, cuộc sống.

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