Tử vi định sẵn: 3 tuổi có căn phú quý, vận tài đuổi bắt, Thần Phật che chở, biến hung thành cát, ‘ngửa mặt hứng mưa tiền’, giàu sụ trong tuần mới (29/8 - 4/9)

Trong tử vi tuần mới (29/8 - 4/9), tuổi Thìn may mắn gặp thời và được quý nhân phù trợ, tình hình cuối năm có nhiều chuyển biến khả quan. Những người tuổi Thìn được biết đến có tài vận khá tốt. Với sự giúp đỡ của quý nhân, những người tuổi Thìn sẽ dễ dàng vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Con giáp trúng số không ai bằng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi tuần mới (29/8 - 4/9), tuổi Dậu được dự báo có đường tài vận vượng phát, sự nghiệp có nhiều khởi sắc, có cơ hội thể hiện tài năng trong công việc, mọi nỗ lực mà họ bỏ ra sẽ nhanh chóng được đền đáp.

Người tuổi Dậu có thể sẽ được thăng chức, tăng lương. Những ai đang thất nghiệp có khả năng sẽ tìm được công việc mới phù hợp. Những người làm kinh doanh, buôn bán cũng gặp nhiều niềm vui tài lộc, buôn may bán đắt. Do có căn phú quý, Thần Phật chở che nên con giáp này luôn gặp nhiều may mắn, giàu sang hơn người.