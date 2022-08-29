Tử vi định sẵn: 3 tuổi có căn phú quý, vận tài đuổi bắt, Thần Phật che chở, biến hung thành cát, ‘ngửa mặt hứng mưa tiền’, giàu sụ trong tuần mới (29/8 - 4/9)

Tâm linh - Tử vi 29/08/2022 12:47

Những con giáp sau đây được chỉ đích danh số mệnh phú quý, cơ hội hưởng cát lộc vây kín, không trúng độc đắc cũng giàu to trong tuần mới (29/8 - 4/9).

Tuổi Thìn

Trong tử vi tuần mới (29/8 - 4/9), tuổi Thìn may mắn gặp thời và được quý nhân phù trợ, tình hình cuối năm có nhiều chuyển biến khả quan. Những người tuổi Thìn được biết đến có tài vận khá tốt. Với sự giúp đỡ của quý nhân, những người tuổi Thìn sẽ dễ dàng vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Hơn nữa họ còn là những người năng động, chan hòa và nhiệt tình, họ luôn sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Chính vì vậy nên họ sở hữu rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Con giáp này nên trân trọng và nhanh chóng bắt lấy cơ hội, không nên bỏ lỡ thời cơ để tiến triển nhanh trong công việc, nhanh chóng trở nên giàu có.

Tử vi định sẵn: 3 tuổi có căn phú quý, vận tài đuổi bắt, Thần Phật che chở, biến hung thành cát, ‘ngửa mặt hứng mưa tiền’, giàu sụ trong tuần mới (29/8 - 4/9) - Ảnh 1
Con giáp trúng số không ai bằng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi tuần mới (29/8 - 4/9), tuổi Dậu được dự báo có đường tài vận vượng phát, sự nghiệp có nhiều khởi sắc, có cơ hội thể hiện tài năng trong công việc, mọi nỗ lực mà họ bỏ ra sẽ nhanh chóng được đền đáp.

Người tuổi Dậu có thể sẽ được thăng chức, tăng lương. Những ai đang thất nghiệp có khả năng sẽ tìm được công việc mới phù hợp. Những người làm kinh doanh, buôn bán cũng gặp nhiều niềm vui tài lộc, buôn may bán đắt. Do có căn phú quý, Thần Phật chở che nên con giáp này luôn gặp nhiều may mắn, giàu sang hơn người.

Tử vi định sẵn: 3 tuổi có căn phú quý, vận tài đuổi bắt, Thần Phật che chở, biến hung thành cát, ‘ngửa mặt hứng mưa tiền’, giàu sụ trong tuần mới (29/8 - 4/9) - Ảnh 2
Tử vi tuần mới, những con giáp may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có tính cách nhẹ nhàng, suy nghĩ cực kỳ tinh tế. Họ cũng rất dễ mềm lòng. Vì không phải là người làm việc hấp tấp trong công việc nên Mão thường làm việc một cách gọn gàng, ngăn nắp và hoàn thành ổn thỏa.

Với tính tình thân thiện, thẳng thắn, thật thà nên Thìn luôn nhận được sự tôn trọng và đánh giá cao của những người xung quanh. Tử vi tuần mới (29/8 - 4/9), Thìn được Phật tổ che chở nên có một cuộc sống tốt lành, tài vận hạnh thông, phú quý giàu sang. Những người kinh doanh hoặc làm ăn buôn bán cũng sẽ hanh thông và thuận lợi hơn. Sự nghiệp của Mão bắt đầu có bước chuyển biến, họ còn được quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu nên gặp được nhiều cơ hội tốt, kiếm được nhiều tiền và được hưởng cuộc sống giàu sang, sung túc.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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