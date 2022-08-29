Đúng tháng 9/2022, 3 con giáp có thêm phúc thêm tài, ‘đầu tháng đạp trúng hũ vàng, cuối tháng sa chân vào hũ bạc’, tiền tài như ý, tình duyên viên mãn đến đầu bạc răng long

Tâm linh - Tử vi 29/08/2022 11:43

Tử vi 12 con giáp đúng tháng 9/2022 có lộc và có tài, tình yêu tươi sáng, gặt hái lộc mỏi tay, phú quý ngập tràn.

Tuổi Thân

So với khoảng thời gian đã qua thì đúng tháng 9/2022 sẽ là giai đoạn khá suôn sẻ đối với tài vận của tuổi Thân. Trời sinh họ vốn là những người có đầy phúc khí và may mắn, tuy nhiên tuổi Thân cũng không tránh khỏi những lúc phiền não về tiền bạc, không phải vì họ thiếu thốn nhưng có những thứ nằm ngoài khả năng kiểm soát khiến tuổi Thân rơi vào bế tắc.

Tuy nhiên, tháng 9/2022, tài vận của tuổi Thân bất ngờ thay đổi, có khả năng họ sẽ tìm được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp và lấy lại những gì đã mất. Ngoài ra, nếu biết nắm bắt đúng thời cơ lần này thì có thể sẽ được tận hưởng một cuộc đời giàu sụ và có địa vị trong xã hội.

Nhìn chung, mọi thứ không tốt đẹp sẽ được giải quyết ổn thỏa vào tháng 12 âm lịch này. Những ai tuổi Thân hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận sự may mắn bất ngờ đang chờ bạn nhé!

Đúng tháng 9/2022, 3 con giáp có thêm phúc thêm tài, ‘đầu tháng đạp trúng hũ vàng, cuối tháng sa chân vào hũ bạc’, tiền tài như ý, tình duyên viên mãn đến đầu bạc răng long - Ảnh 1
Những con giáp có đường tài lộc và công danh rất thuận. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thông minh, nhanh nhẹn lại có tham vọng nên Mão chưa bao giờ thiếu tiền, càng không phải là người hài lòng với hiện tại. Họ có quyết tâm, hăng say lao động để tiến thân, kiếm thật nhiều tiền. Mão chăm chỉ như thế không chỉ để cho bản thân ăn sung mặc sướng mà còn giúp gia đình mình khấm khá, sung túc, hạnh phúc hơn.

Đúng tháng 9/2022 đối với người tuổi Mão mà nói hễ bước ra đường, bạn sẽ may mắn rơi vào hố vàng, chỉ việc vùng vẫy và hưởng thụ cuộc sống sang giàu hơn người đó.

Đối với những người tuổi Mão đang có ý định chuyển hướng công việc mới, chắc chắn sẽ gặp hái được thành công vang dội. Hoặc cũng có thể bạn sẽ có thêm được một công việc tự do mang về cho mình những khoản thu đáng mơ ước, gấp mười lần so với bình thường. Khi đó bạn sẽ không còn phải bận tâm quá nhiều về vấn đề tài chính. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận được nhiều điều tốt đẹp nhất.

Tuổi Tý

Đón nhận nhiều tin vui. Đúng tháng 9/2022, con giáp Tý nhìn chung vận trình có nhiều điểm sáng từ trong công việc cho tới tiền bạc và mặt tình cảm. Khi bạn hiểu rõ vai trò của mình trong từng việc, có góc nhìn lạc quan thì mọi thứ sẽ thuận lợi hơn.

Tháng này mọi công sức của bản mệnh được ghi nhận, nhờ thế mà cuộc sống an vui, rực rỡ. Không những thế, bạn cũng có nhiều thời gian, năng lượng đi giúp đỡ những người xung quanh mình. Trong tháng này, bạn sẵn sàng mở lòng với mọi người, luôn biết lắng nghe, chịu khó thu lượm kiến thức, học thêm từ những người đi trước. Khi cái tôi được hạ bớt cũng là lúc các mối quan hệ được trở nên tốt đẹp hơn. Lúc này bạn được nhiều người yêu mến vì sự hài hước và dễ gần của mình.

Đúng tháng 9/2022, 3 con giáp có thêm phúc thêm tài, ‘đầu tháng đạp trúng hũ vàng, cuối tháng sa chân vào hũ bạc’, tiền tài như ý, tình duyên viên mãn đến đầu bạc răng long - Ảnh 2
Con giáp có cơ hội chờ đón tài lộc như hoa nở. Ảnh minh họa: Internet

Chính Tài ghé thăm cho thấy tình hình tài chính đã ổn định và đang ngày càng tốt lên, giúp bản mệnh có cuộc sống khấm khá hơn. Con giáp tuổi Tý còn trở nên mơ mộng, vận trình tình yêu thêm thăng hoa, rực cháy, sự gắn kết tình yêu được cho đó là sự bền bỉ, lâu dài đến tận về sau. Nuôi dưỡng sự kỳ vọng không có gì là sai nên đừng vì thế mà chạnh lòng khi so sánh cuộc sống của mình với người khác. Hãy biết hạnh phúc và hài lòng với những gì mình đang có, cuộc sống sẽ hạnh phúc vô cùng.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 12 giờ tới, Phật tổ soi sáng, thần tài báo mộng 3 con giáp, vượng khí vượng tài, làm ăn có lãi, tiền đổ về ào ạt, hứng lộc không ngơi tay

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